Encan virtuel

Enchère de départ
Une journée de jeux, d’amis et de câlins! Ce CERTIFICAT-CADEAU comprend l’évaluation nécessaire pour un nouveau chien avec une journée complète de garderie. Une belle façon de découvrir notre milieu de vie.
Disponible du lundi au vendredi (sur réservation)
Arrivée: entre 7h et 9h
Départ: entre 16h et 18h
453, chemin de la Côte St-Louis Est, Blainville
Valide jusqu'au 1er octobre 2026
Enchère de départ
CERTIFICAT-CADEAU pour un parcours thermal en nature dans un environnement paisible qui favorise le bien-être et la tranquilité, pour 2 personnes.
Parcours thermal sans réservation, 7 jours sur 7 / (valide tous les jours, à l'exception des dates spéciales mentionnées sur leur site)
4280, Montée Ryan, Mont-Tremblant
Valide jusqu'au 8 octobre 2026
Enchère de départ
Avec ce don, vous obtenez le privilège de choisir le prénom d’un de nos pensionnaires. Une fois l’encan terminé, nous vous enverrons une photo de l’animal par courriel afin que vous puissiez lui trouver son nom.
Enchère de départ
CERTIFICAT-CADEAU pour 2 nuits pour 2 personnes avec 1 ou 2 chiens - Un refuge niché au coeur de Mont-Tremblant. Plus de 200 acres de beauté naturelle avec seulement 5 suites exclusives.
https://www.domainesummum.com/
1580, Montée du Curé-Labelle, Mont-Tremblant
Enchère de départ
CERTIFICAT-CADEAU pour une ronde de golf avec voiturette - pour 4 personnes.
Valide du dimanche au vendredi - réservation obligatoire
2237, chemin du Lac Nantel Sud, Mont-Blanc
Valide jusqu'au 20 juin 2026
Enchère de départ
CERTIFICAT-CADEAU pour le centre jardin: grande sélection de plantes d'intérieurs, cache-pots, terre, engrais, TOUT pour le jardin, décoration, articles de Noël...
975, boul. Rolland-Cloutier, Lantier
Aucune date d'expiration
Enchère de départ
2 billets: niveau parterre, rangée D, sièges 2 et 4
Date: dimanche 7 décembre 2025 à 15h
258, rue Saint-Venant, Sainte-Agathe-des-Monts
Clause d’exonération en cas d’annulation:
Les billets de spectacle offerts en commandite n’ont aucune valeur monétaire et ne sont ni échangeables ni remboursables. Advenant l’annulation, le report ou toute modification de l’événement par l’organisateur, aucun remboursement ni compensation ne pourra être exigé.
Enchère de départ
Enchère de départ
2 billets: niveau parterre, rangée E, sièges 1 et 3
Date: vendredi 1er mai 2026 à 20h
258, rue Saint-Venant, Sainte-Agathe-des-Monts
Enchère de départ
2 billets: niveau parterre, rangée E, sièges 8 et 10
Date: jeudi 11 décembre 2025 à 20h
258, rue Saint-Venant, Sainte-Agathe-des-Monts
Enchère de départ
Enchère de départ
Certificat-cadeau échangeable en boutique - TOUT pour les animaux: nourritures, accessoires...
https://www.facebook.com/PoluxStSauveur
2248, chemin Jean-Adam, Saint-Sauveur
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
CERTIFICAT-CADEAU pour 1 nuitée pour 2 personnes. Cette offre vous laissera profiter d’une (1) chambre Classique Queen avec le petit-déjeuner.
Profitez également du parcours thermal complet, des sentiers pédestres, de la salle de sport ainsi que notre stationnement et wifi. Activités hivernales (raquette/ski de fond) et estivales (kayak et autre) gratuites sur demande.
40, chemin du Lac des Sables, Sainte-Agathe-des-Monts
Aucune date d'expiration
Enchère de départ
Enchère de départ
CERTIFICAT-CADEAU applicable sur tous les cours offerts: obéissance, agilité, chiot...
Session privée ou de groupe
601, boul. Roland-Godard, Saint-Jérôme
Aucune date d'expiration
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
CERTIFICAT-CADEAU à échanger à la librairie: livres, jeux, revues, papeterie fine, cadeaux...+ 3 livres dont voici les titres:
Têtes de linottes? de Louis Lefebvre
Incroyables matous (enfant)
Mon imagier des 1000 animaux (enfant)
Les livres devront être récupérés à la SPCALL.
6, rue de St-Jovite, #814, Mont-Tremblant
Aucune date d'expiration
Enchère de départ
CERTIFICAT-CADEAU pour une activité de votre choix.
118, chemin de Kandahar, Mont-Tremblant (au pied des pentes, Place St-Bernard)
Aucune date d'expiration
Enchère de départ
Enchère de départ
CERTIFICAT-CADEAU pour une consultation de 1 heure en comportement canin.
1924, route 329, Sainte-Agathe-des-Monts
Aucune date d'expiration
Enchère de départ
CERTIFICAT-CADEAU pour 1 nuit d'hébergement pour 2 personnes incluant le petit-déjeuner.
1699, chemin Mont-Gabriel Sainte-Adèle
Valide jusqu'au 12 juin 2026
Enchère de départ
CERTIFICAT-CADEAU pour deux entrées pour un jeu d'évasion d'une durée de 60 minutes à Saint-Jérôme.
900, boul. Grignon, local 1051, Carrefour du Nord, Saint-Jérôme
Aucune date d'expiration
Enchère de départ
CERTIFICAT-CADEAU pour le toilettage complet de votre chien (toutes races et tailles). *Service offert uniquement pour un chien non agressif.
2094, chemin de Notre-Dame-de-la-Merci, Notre-Dame-de-la-Merci
Aucune date d'expiration
Enchère de départ
CERTIFICAT-CADEAU pour acheter des accessoires pour chiens ou chats EN LIGNE, faits au Québec.
Boutique web
Aucune date d'expiration
Enchère de départ
CERTIFICAT-CADEAU pour une journée de pêche pour 2 adultes. Le forfait comprend une chaloupe avec moteur et batteries OU une expérience de pêche sur glace. Vous pêcherez de la truite mouchetée et de la truite arc-en-ciel (permis de pêche non inclus mais obligatoire).
101, chemin du Lac Berval, Montcalm
Valide jusqu'au 1er novembre 2026
Enchère de départ
CERTIFICAT-CADEAU pour un laissez-passer familial (2 adultes et leurs enfants de moins de 18 ans) donnant droit à une visite des lieux. De magnifiques moments vous attendent au Sentier des cimes, aménagé sur le site patrimonial de l'Ancienne-Pisciculture. Marchez à la cime des arbres sur un parcours immersif en pleine nature, jusqu'à une spectaculaire tour panoramique offrant une vue imprenable sur les montagnes.
737, rue de la Pisciculture, Mont-Blanc
Aucune date d'expiration
Enchère de départ
CERTIFICAT-CADEAU à échanger à Brouepub Montréal ou Pub & Boutique Saint-Jérôme.
248, rue Godmer, Saint-Jérôme
21, ave Laurier Ouest, Montréal
