SPCA Laurentides-Labelle

SPCA Laurentides-Labelle

Encan virtuel

Centre canin La Patte Champêtre (valeur de 67$) item
Centre canin La Patte Champêtre (valeur de 67$)
30 $

Enchère de départ

Une journée de jeux, d’amis et de câlins! Ce CERTIFICAT-CADEAU comprend l’évaluation nécessaire pour un nouveau chien avec une journée complète de garderie. Une belle façon de découvrir notre milieu de vie.


Disponible du lundi au vendredi (sur réservation)
Arrivée: entre 7h et 9h
Départ: entre 16h et 18h


lapattechampetre.ca


453, chemin de la Côte St-Louis Est, Blainville


Valide jusqu'au 1er octobre 2026


Scandinave SPA Mont-Tremblant (valeur de 210$) item
Scandinave SPA Mont-Tremblant (valeur de 210$)
100 $

Enchère de départ

CERTIFICAT-CADEAU pour un parcours thermal en nature dans un environnement paisible qui favorise le bien-être et la tranquilité, pour 2 personnes.


Parcours thermal sans réservation, 7 jours sur 7 / (valide tous les jours, à l'exception des dates spéciales mentionnées sur leur site)


scandinave.com


4280, Montée Ryan, Mont-Tremblant 


Valide jusqu'au 8 octobre 2026


Choisir le prénom d'un chat item
Choisir le prénom d'un chat
30 $

Enchère de départ

Avec ce don, vous obtenez le privilège de choisir le prénom d’un de nos pensionnaires. Une fois l’encan terminé, nous vous enverrons une photo de l’animal par courriel afin que vous puissiez lui trouver son nom.

Domaine Summum - Woof B&B - PET FRIENDLY (valeur de 808$) item
Domaine Summum - Woof B&B - PET FRIENDLY (valeur de 808$)
350 $

Enchère de départ

CERTIFICAT-CADEAU pour 2 nuits pour 2 personnes avec 1 ou 2 chiens - Un refuge niché au coeur de Mont-Tremblant. Plus de 200 acres de beauté naturelle avec seulement 5 suites exclusives.


https://www.domainesummum.com/


1580, Montée du Curé-Labelle, Mont-Tremblant 



Golf Royal Laurentien (valeur de 420$) item
Golf Royal Laurentien (valeur de 420$)
200 $

Enchère de départ

CERTIFICAT-CADEAU pour une ronde de golf avec voiturette - pour 4 personnes.

Valide du dimanche au vendredi - réservation obligatoire


golfroyallaurentien.com


2237, chemin du Lac Nantel Sud, Mont-Blanc


Valide jusqu'au 20 juin 2026

La Planterie (valeur de 100$) item
La Planterie (valeur de 100$)
50 $

Enchère de départ

CERTIFICAT-CADEAU pour le centre jardin: grande sélection de plantes d'intérieurs, cache-pots, terre, engrais, TOUT pour le jardin, décoration, articles de Noël...


 laplanterie.ca


975, boul. Rolland-Cloutier, Lantier


Aucune date d'expiration

Théâtre Le Patriote - Marie-Denise Pelletier (valeur de 94$) item
Théâtre Le Patriote - Marie-Denise Pelletier (valeur de 94$)
45 $

Enchère de départ

2 billets: niveau parterre, rangée D, sièges 2 et 4


Date: dimanche 7 décembre 2025 à 15h


theatrepatriote.com


258, rue Saint-Venant, Sainte-Agathe-des-Monts


Clause d’exonération en cas d’annulation:
Les billets de spectacle offerts en commandite n’ont aucune valeur monétaire et ne sont ni échangeables ni remboursables. Advenant l’annulation, le report ou toute modification de l’événement par l’organisateur, aucun remboursement ni compensation ne pourra être exigé.


Théâtre Le Patriote - Stéphane Archambault (valeur de 90$) item
Théâtre Le Patriote - Stéphane Archambault (valeur de 90$)
40 $

Enchère de départ

2 billets: niveau parterre, rangée E, sièges 1 et 3


Date: vendredi 1er mai 2026 à 20h


theatrepatriote.com


258, rue Saint-Venant, Sainte-Agathe-des-Monts


Clause d’exonération en cas d’annulation:
Les billets de spectacle offerts en commandite n’ont aucune valeur monétaire et ne sont ni échangeables ni remboursables. Advenant l’annulation, le report ou toute modification de l’événement par l’organisateur, aucun remboursement ni compensation ne pourra être exigé.

Théâtre Le Patriote - Elliot Maginot (valeur de 96$) item
Théâtre Le Patriote - Elliot Maginot (valeur de 96$)
45 $

Enchère de départ

2 billets: niveau parterre, rangée E, sièges 8 et 10


Date: jeudi 11 décembre 2025 à 20h


theatrepatriote.com


258, rue Saint-Venant, Sainte-Agathe-des-Monts


Clause d’exonération en cas d’annulation:
Les billets de spectacle offerts en commandite n’ont aucune valeur monétaire et ne sont ni échangeables ni remboursables. Advenant l’annulation, le report ou toute modification de l’événement par l’organisateur, aucun remboursement ni compensation ne pourra être exigé.

POLUX, supermarché pour animaux (valeur 100$) item
POLUX, supermarché pour animaux (valeur 100$)
50 $

Enchère de départ

Certificat-cadeau échangeable en boutique - TOUT pour les animaux: nourritures, accessoires...


https://www.facebook.com/PoluxStSauveur


2248, chemin Jean-Adam, Saint-Sauveur

Stonehaven Le Manoir (valeur de 475$) item
Stonehaven Le Manoir (valeur de 475$)
200 $

Enchère de départ

CERTIFICAT-CADEAU pour 1 nuitée pour 2 personnes. Cette offre vous laissera profiter d’une (1) chambre Classique Queen avec le petit-déjeuner. 


Profitez également du parcours thermal complet, des sentiers pédestres, de la salle de sport ainsi que notre stationnement et wifi. Activités hivernales (raquette/ski de fond) et estivales (kayak et autre) gratuites sur demande.


stonehavenlemanoir.com


40, chemin du Lac des Sables, Sainte-Agathe-des-Monts


Aucune date d'expiration



Équi-Canin (valeur de 50$) item
Équi-Canin (valeur de 50$)
25 $

Enchère de départ

CERTIFICAT-CADEAU applicable sur tous les cours offerts: obéissance, agilité, chiot...


Session privée ou de groupe


equicanin.com


601, boul. Roland-Godard, Saint-Jérôme


Aucune date d'expiration

Équi-Canin (valeur de 100$) item
Équi-Canin (valeur de 100$)
50 $

Enchère de départ

CERTIFICAT-CADEAU applicable sur tous les cours offerts: obéissance, agilité, chiot...


Session privée ou de groupe


equicanin.com


601, boul. Roland-Godard, Saint-Jérôme


Aucune date d'expiration

Équi-Canin (valeur de 260$) item
Équi-Canin (valeur de 260$)
100 $

Enchère de départ

CERTIFICAT-CADEAU applicable sur tous les cours offerts: obéissance, agilité, chiot...


Session de groupe


equicanin.com


601, boul. Roland-Godard, Saint-Jérôme


Aucune date d'expiration

Librairie Carpe Diem (valeur de 25$) + 3 livres item
Librairie Carpe Diem (valeur de 25$) + 3 livres
10 $

Enchère de départ

CERTIFICAT-CADEAU à échanger à la librairie: livres, jeux, revues, papeterie fine, cadeaux...+ 3 livres dont voici les titres:

Têtes de linottes? de Louis Lefebvre

Incroyables matous (enfant)

Mon imagier des 1000 animaux (enfant)


Les livres devront être récupérés à la SPCALL.


librairiecarpediem.com


6, rue de St-Jovite, #814, Mont-Tremblant


Aucune date d'expiration

Le Centre d'activités Mont-Tremblant (valeur de 200$) item
Le Centre d'activités Mont-Tremblant (valeur de 200$)
100 $

Enchère de départ

CERTIFICAT-CADEAU pour une activité de votre choix.


tremblantactivities.com


118, chemin de Kandahar, Mont-Tremblant (au pied des pentes, Place St-Bernard) 


Aucune date d'expiration

Centre Canin Rose Proulx (valeur de 150$) item
Centre Canin Rose Proulx (valeur de 150$)
75 $

Enchère de départ

CERTIFICAT-CADEAU pour une consultation de 1 heure en comportement canin.


roseproulx.com


1924, route 329, Sainte-Agathe-des-Monts


Aucune date d'expiration

Hôtel Mont-Gabriel (valeur de 685$) item
Hôtel Mont-Gabriel (valeur de 685$)
200 $

Enchère de départ

CERTIFICAT-CADEAU pour 1 nuit d'hébergement pour 2 personnes incluant le petit-déjeuner. 


montgabriel.com


1699, chemin Mont-Gabriel Sainte-Adèle


Valide jusqu'au 12 juin 2026

SOS Aventures Saint-Jérôme (valeur de 71,76$) item
SOS Aventures Saint-Jérôme (valeur de 71,76$)
30 $

Enchère de départ

CERTIFICAT-CADEAU pour deux entrées pour un jeu d'évasion d'une durée de 60 minutes à Saint-Jérôme. 


sosaventures.ca


900, boul. Grignon, local 1051, Carrefour du Nord, Saint-Jérôme


Aucune date d'expiration

Toilettage Le Garçon de Salon (valeur de 100$) item
Toilettage Le Garçon de Salon (valeur de 100$)
40 $

Enchère de départ

CERTIFICAT-CADEAU pour le toilettage complet de votre chien (toutes races et tailles). *Service offert uniquement pour un chien non agressif.  


toilettagelegarçondesalon


2094, chemin de Notre-Dame-de-la-Merci, Notre-Dame-de-la-Merci


Aucune date d'expiration

Attitude Animale (valeur de 40$) item
Attitude Animale (valeur de 40$)
15 $

Enchère de départ

CERTIFICAT-CADEAU pour acheter des accessoires pour chiens ou chats EN LIGNE, faits au Québec.


attitudeanimale.com


Boutique web


Aucune date d'expiration

Pourvoirie du Lac Berval (valeur de 218$) item
Pourvoirie du Lac Berval (valeur de 218$)
100 $

Enchère de départ

CERTIFICAT-CADEAU pour une journée de pêche pour 2 adultes. Le forfait comprend une chaloupe avec moteur et batteries OU une expérience de pêche sur glace. Vous pêcherez de la truite mouchetée et de la truite arc-en-ciel (permis de pêche non inclus mais obligatoire).


pourvoiriedulacberval.com


101, chemin du Lac Berval, Montcalm


Valide jusqu'au 1er novembre 2026

Sentier des cimes (valeur de 115$) item
Sentier des cimes (valeur de 115$)
50 $

Enchère de départ

CERTIFICAT-CADEAU pour un laissez-passer familial (2 adultes et leurs enfants de moins de 18 ans) donnant droit à une visite des lieux. De magnifiques moments vous attendent au Sentier des cimes, aménagé sur le site patrimonial de l'Ancienne-Pisciculture. Marchez à la cime des arbres sur un parcours immersif en pleine nature, jusqu'à une spectaculaire tour panoramique offrant une vue imprenable sur les montagnes.


sentierdescimes.ca


737, rue de la Pisciculture, Mont-Blanc


Aucune date d'expiration

Dieu du Ciel! (valeur de 25$) item
Dieu du Ciel! (valeur de 25$)
10 $

Enchère de départ

CERTIFICAT-CADEAU à échanger à Brouepub Montréal ou Pub & Boutique Saint-Jérôme.


dieuduciel.com


248, rue Godmer, Saint-Jérôme

21, ave Laurier Ouest, Montréal

