Encan virtuel

Une journée de jeux, d’amis et de câlins! Ce CERTIFICAT-CADEAU comprend l’évaluation nécessaire pour un nouveau chien avec une journée complète de garderie. Une belle façon de découvrir notre milieu de vie.





Disponible du lundi au vendredi (sur réservation)

Arrivée: entre 7h et 9h

Départ: entre 16h et 18h





lapattechampetre.ca





453, chemin de la Côte St-Louis Est, Blainville





Valide jusqu'au 1er octobre 2026



