Confluence - Encan virtuel de L'Association du Marais-de-la-Rivière-aux-Cerises (LAMRAC)

Titre de l’œuvre : Confluence du marais





Artiste : Caroline Channell

Valeur estimée : 2,500 $

Mise de départ : 1,000 $





Description de l’œuvre :

Aura dévoile une présence à la fois fragile et lumineuse, où les fragments deviennent langage intérieur. Entre textures, couleurs vibrantes et silences, ce portrait invite à regarder au-delà du visible.





Médium : Toile sur papier bristol

Dimensions (en pouces) : 11 x 17





Description de l’artiste :

Caroline Channell est une artiste en arts visuels depuis son arrivée à Sherbrooke il y a quarante ans, Julie Vanasse exprime sa créativité à travers l’acrylique et les techniques mixtes. Son travail a été récompensé par de nombreux prix et distinctions à l’échelle internationale et au Canada.





Coordonnées de l’artiste :

Courriel : [email protected]

Numéro de téléphone : 514-968-3328

Site internet : www.carolinecdesigns.com