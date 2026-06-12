Organisé par

L'Association du Marais-de-la-Rivière-aux-Cerises

À propos de cet événement

Confluence - Encan virtuel de L'Association du Marais-de-la-Rivière-aux-Cerises (LAMRAC)

Confluence du Marais - Caroline Channell item
Confluence du Marais - Caroline Channell
1 000 $

Enchère de départ

Titre de l’œuvre : Confluence du marais


Artiste : Caroline Channell

Valeur estimée : 2,500 $

Mise de départ : 1,000 $


Description de l’œuvre :

Aura dévoile une présence à la fois fragile et lumineuse, où les fragments deviennent langage intérieur. Entre textures, couleurs vibrantes et silences, ce portrait invite à regarder au-delà du visible.


Médium : Toile sur papier bristol

Dimensions (en pouces) : 11 x 17


Description de l’artiste :

Caroline Channell est une artiste en arts visuels depuis son arrivée à Sherbrooke il y a quarante ans, Julie Vanasse exprime sa créativité à travers l’acrylique et les techniques mixtes. Son travail a été récompensé par de nombreux prix et distinctions à l’échelle internationale et au Canada.


Coordonnées de l’artiste :

Courriel : [email protected]

Numéro de téléphone : 514-968-3328

Site internet : www.carolinecdesigns.com

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