Confluence - Encan virtuel de L'Association du Marais-de-la-Rivière-aux-Cerises (LAMRAC)

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Titre de l’œuvre : Confluence du marais
Artiste : Caroline Channell
Valeur estimée : 2,500 $
Mise de départ : 1,000 $
Description de l’œuvre :
Aura dévoile une présence à la fois fragile et lumineuse, où les fragments deviennent langage intérieur. Entre textures, couleurs vibrantes et silences, ce portrait invite à regarder au-delà du visible.
Médium : Toile sur papier bristol
Dimensions (en pouces) : 11 x 17
Description de l’artiste :
Caroline Channell est une artiste en arts visuels depuis son arrivée à Sherbrooke il y a quarante ans, Julie Vanasse exprime sa créativité à travers l’acrylique et les techniques mixtes. Son travail a été récompensé par de nombreux prix et distinctions à l’échelle internationale et au Canada.
Coordonnées de l’artiste :
Courriel : [email protected]
Numéro de téléphone : 514-968-3328
Site internet : www.carolinecdesigns.com
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