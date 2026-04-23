Orchestre Symphonique Du Saguenay-Lac St-Jean Inc.

Organisé par

Orchestre Symphonique Du Saguenay-Lac St-Jean Inc.

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan virtuel de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean - Édition 2026

Lieu de prise en charge

202, rue Jacques-Cartier Est

Lot #1 - Incendie | Feuille d'or et verre italien Murano item
Lot #1 - Incendie | Feuille d'or et verre italien Murano item
Lot #1 - Incendie | Feuille d'or et verre italien Murano item
Lot #1 - Incendie | Feuille d'or et verre italien Murano
150 $

Enchère de départ

Matériaux : Verre Murano et feuille or

Origine: Italie

Chaîne vénitienne 20"

Collection: Collezione 26

Numéro de pièce: 73

Année: 2026


Valeur : 280 $

LOT # 2 - Sculpture inuit de l'artiste Bobby Nayoumealuk item
LOT # 2 - Sculpture inuit de l'artiste Bobby Nayoumealuk
350 $

Enchère de départ

Sculpture inuit sur pierre à savon sculptée en 2015 par l'artiste inuit Bobby Nayoumealuk à Inukjuak. Valeur : 750 $ *Certificat d'authenticité fourni avec l'oeuvre.
LOT # 3 - Forfait CONCERTO double saison 2026-2027 item
LOT # 3 - Forfait CONCERTO double saison 2026-2027 item
LOT # 3 - Forfait CONCERTO double saison 2026-2027
165 $

Enchère de départ

Prenez part à la 50e série CONCERTO 2026-2027 de Ville d'Alma Spectacles avec ce forfait pour deux personnes. Valeur : 272 $

LOT # 4 - Parrainez une première chaise de l'Orchestre item
LOT # 4 - Parrainez une première chaise de l'Orchestre
1 800 $

Enchère de départ

Développez un lien particulier avec un·e musicien·ne occupant un poste de première chaise à l'Orchestre. Valeur : 3 000 $
LOT # 5 - Passeport double item
LOT # 5 - Passeport double
175 $

Enchère de départ

Prenez part à l'édition 2025 du Rendez-vous musical de Laterrière avec ce passe-port double. Valeur : 300 $

LOT # 6 - Abonnement double 13 concerts item
LOT # 6 - Abonnement double 13 concerts
500 $

Enchère de départ

Épargnez sur votre abonnement double pour la saison 2026-2027 de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean.


Comprend les 13 concerts de la programmation Valeur : 918 $

LOT # 7 - Laisser-passer double pour la saison 2026-2027 item
LOT # 7 - Laisser-passer double pour la saison 2026-2027
100 $

Enchère de départ

Le Baptême vous offre un laisser-passer double pour la saison 2026-2027. Explorer le répertoire classique dans une ambiance familiale et accessible.


Valeur : 180 $

LOT # 8 - 4 billets - Lettres d'amour item
LOT # 8 - 4 billets - Lettres d'amour item
LOT # 8 - 4 billets - Lettres d'amour
85 $

Enchère de départ

De Broadway au Québec, venez découvrir Lettres d’amour, l’adaptation francophone de Love Letters, cette œuvre monumentale qui fût jadis finaliste du prix Pulitzer de théâtre. Mélissa (Maude Guérin) et Andrew (Christian Vézina) s’aiment depuis l’enfance ; un amour impossible, souvent drôle, parfois orageux. Ils ne seront jamais en couple, mais resteront toute leur vie en étroite relation, essentiellement par le biais des lettres qu’ils ne cesseront de s’écrire. Les comédiens seront appuyés sur scène par le pianiste Yves Léveillé, qui de sa musique, bercera le récit de cet amour inavoué.


Valeur : 98 $

LOT # 9 - Loge privée pour 8 personnes item
LOT # 9 - Loge privée pour 8 personnes item
LOT # 9 - Loge privée pour 8 personnes
275 $

Enchère de départ

Assistez à un concert de votre choix de la saison 2026-2027 de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans une loge privée pour 8 personnes au Théâtre C. Valeur : 600 $

LOT # 10 - Paire de billets -Voïvod symphonique item
LOT # 10 - Paire de billets -Voïvod symphonique item
LOT # 10 - Paire de billets -Voïvod symphonique item
LOT # 10 - Paire de billets -Voïvod symphonique
80 $

Enchère de départ

Le légendaire groupe Voïvod monte sur scène dans une version symphonique spectaculaire!


Dans le cadre du 350e anniversaire de Chicoutimi, Diffusion Saguenay et l’Orchestre symphonique du Saguenay–Lac-Saint-Jean s’unissent pour présenter un concert hors du commun où l’univers du métal rencontre la puissance d’un orchestre symphonique.


Pour cette occasion exceptionnelle, leurs œuvres seront revisitées avec des arrangements orchestraux originaux, sous la direction de la cheffe invitée Dina Gilbert.


Une rencontre musicale audacieuse entre deux univers qui promet une soirée aussi puissante qu’inoubliable.


Une présentation de Laliberté d’Entendre.


Valeur : 150 $

LOT # 11 - Prestation privée du Quatuor Saguenay item
LOT # 11 - Prestation privée du Quatuor Saguenay item
LOT # 11 - Prestation privée du Quatuor Saguenay
2 000 $

Enchère de départ

Invitez votre famille et vos amis à assister à une prestation privée du Quatuor Saguenay. Que ce soit pour un événement ou par pur plaisir d'assister à une prestation musicale entre amis, cette prestation privée vous permettra d'avoir un accès prévilégié avec les musiciens. Prestation musicale d'environ 1 heure Valeur : 4 000 $

LOT # 12 - Forfait découverte pour 2 personnes item
LOT # 12 - Forfait découverte pour 2 personnes item
LOT # 12 - Forfait découverte pour 2 personnes
60 $

Enchère de départ

Forfait découverte pour deux personnes à la Distillerie du Fjord accompagné d'une bouteille du fameux gin KM12.


Valeur : 100 $

LOT # 13 - Expérience immersive au cœur de l'Orchestre item
LOT # 13 - Expérience immersive au cœur de l'Orchestre
125 $

Enchère de départ

Vous et un invité pourriez vivre une expérience immersive au cœur de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean lors de la saison 2026-2027. L'expérience comprend un accès privilégié aux coulisses, une rencontre avec le chef et les musiciens et l'opportunité d'assister à une partie ou l'entièreté du concert sur scène parmi les musiciens. Valeur : 250 $

LOT # 14 - Arbre de vie item
LOT # 14 - Arbre de vie item
LOT # 14 - Arbre de vie
100 $

Enchère de départ

Pièce unique créée par le propriétaire de Cristal du Lac.


Il s’agit d’une pièce de 250 millions d’années. La croissance des cristaux est de 10 000 ans pour 1cm.


Le feuillage est constitué de pierres polies en quartz naturel d’améthyste. 


Valeur : 175 $

LOT # 15 - Départ pour 4 - Club de golf de Chicoutimi item
LOT # 15 - Départ pour 4 - Club de golf de Chicoutimi item
LOT # 15 - Départ pour 4 - Club de golf de Chicoutimi
175 $

Enchère de départ

Profitez d'une belle journée ensoleillée pour vous dégourdir sur un des fabuleux terrains de golf de la région. Départ pour 4 personnes au Club de Golf de Chicoutimi. Valeur de 300 $
LOT # 16 - Parrainez un musicien régulier de l'Orchestre item
LOT # 16 - Parrainez un musicien régulier de l'Orchestre
500 $

Enchère de départ

Tissez des liens particuliers avec un musicien de l'Orchestre. Encouragez l'excellence musicale, le partage et le rayonnement dans notre communauté. Valeur : 1 000 $
LOT # 17 - Forfait pour 2 adultes - Sortie en kayak de mer item
LOT # 17 - Forfait pour 2 adultes - Sortie en kayak de mer item
LOT # 17 - Forfait pour 2 adultes - Sortie en kayak de mer
110 $

Enchère de départ

Démarrez une aventure exaltante en kayak de mer dans un cadre enchanteur, sûr et unique ! Avant de plonger dans l’exploration du Fjord du Saguenay, un guide chevronné vous initiera aux subtilités du kayak et aux bases essentielles du pagayage. Puis, partez à la découverte du majestueux Fjord du Saguenay et de son écosystème captivant, tout en maîtrisant l’art du kayak de mer.


Une expérience immersive et vibrante vous attend !


Valeur : 184 $

LOT # 18 - Paire de billets - Laureena McKennit item
LOT # 18 - Paire de billets - Laureena McKennit item
LOT # 18 - Paire de billets - Laureena McKennit
120 $

Enchère de départ

Assistez à la représentation du 24 octobre 2026 du spectable : The Mask and Mirror de la célèbre auteure-compositrice-interprète canadienne primée Laureena McKennit.


Valeur : 198 $

LOT # 19 - Toile : La baguette magique item
LOT # 19 - Toile : La baguette magique
150 $

Enchère de départ

Titre de l'oeuvre : La baguette magique


Dimension : 18 X 36, épaisseur 1,5


Technique et matériaux utilisés :

Art nouveau, techniques mixtes, acrylique, medium pâte, décorations autocollantes, boutons, vernis satiné (d'après une photo de M. Michel Baron)


Support : toile 100 % coton montée sur bois


Date de la création : 2017-06-29

Valeur : 400 $

LOT # 20 - Dessin de l'artiste Nancy Gignac item
LOT # 20 - Dessin de l'artiste Nancy Gignac
75 $

Enchère de départ

Dessin fait par l'artiste Nancy Gignac encadré.


Valeur : 150 $

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