Encan virtuel de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean - Édition 2026

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Matériaux : Verre Murano et feuille or
Origine: Italie
Chaîne vénitienne 20"
Collection: Collezione 26
Numéro de pièce: 73
Année: 2026
Valeur : 280 $
Enchère de départ
Enchère de départ
Prenez part à la 50e série CONCERTO 2026-2027 de Ville d'Alma Spectacles avec ce forfait pour deux personnes. Valeur : 272 $
Enchère de départ
Enchère de départ
Prenez part à l'édition 2025 du Rendez-vous musical de Laterrière avec ce passe-port double. Valeur : 300 $
Enchère de départ
Épargnez sur votre abonnement double pour la saison 2026-2027 de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Comprend les 13 concerts de la programmation Valeur : 918 $
Enchère de départ
Le Baptême vous offre un laisser-passer double pour la saison 2026-2027. Explorer le répertoire classique dans une ambiance familiale et accessible.
Valeur : 180 $
Enchère de départ
De Broadway au Québec, venez découvrir Lettres d’amour, l’adaptation francophone de Love Letters, cette œuvre monumentale qui fût jadis finaliste du prix Pulitzer de théâtre. Mélissa (Maude Guérin) et Andrew (Christian Vézina) s’aiment depuis l’enfance ; un amour impossible, souvent drôle, parfois orageux. Ils ne seront jamais en couple, mais resteront toute leur vie en étroite relation, essentiellement par le biais des lettres qu’ils ne cesseront de s’écrire. Les comédiens seront appuyés sur scène par le pianiste Yves Léveillé, qui de sa musique, bercera le récit de cet amour inavoué.
Valeur : 98 $
Enchère de départ
Assistez à un concert de votre choix de la saison 2026-2027 de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans une loge privée pour 8 personnes au Théâtre C. Valeur : 600 $
Enchère de départ
Le légendaire groupe Voïvod monte sur scène dans une version symphonique spectaculaire!
Dans le cadre du 350e anniversaire de Chicoutimi, Diffusion Saguenay et l’Orchestre symphonique du Saguenay–Lac-Saint-Jean s’unissent pour présenter un concert hors du commun où l’univers du métal rencontre la puissance d’un orchestre symphonique.
Pour cette occasion exceptionnelle, leurs œuvres seront revisitées avec des arrangements orchestraux originaux, sous la direction de la cheffe invitée Dina Gilbert.
Une rencontre musicale audacieuse entre deux univers qui promet une soirée aussi puissante qu’inoubliable.
Une présentation de Laliberté d’Entendre.
Valeur : 150 $
Enchère de départ
Invitez votre famille et vos amis à assister à une prestation privée du Quatuor Saguenay. Que ce soit pour un événement ou par pur plaisir d'assister à une prestation musicale entre amis, cette prestation privée vous permettra d'avoir un accès prévilégié avec les musiciens. Prestation musicale d'environ 1 heure Valeur : 4 000 $
Enchère de départ
Forfait découverte pour deux personnes à la Distillerie du Fjord accompagné d'une bouteille du fameux gin KM12.
Valeur : 100 $
Enchère de départ
Vous et un invité pourriez vivre une expérience immersive au cœur de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean lors de la saison 2026-2027. L'expérience comprend un accès privilégié aux coulisses, une rencontre avec le chef et les musiciens et l'opportunité d'assister à une partie ou l'entièreté du concert sur scène parmi les musiciens. Valeur : 250 $
Enchère de départ
Pièce unique créée par le propriétaire de Cristal du Lac.
Il s’agit d’une pièce de 250 millions d’années. La croissance des cristaux est de 10 000 ans pour 1cm.
Le feuillage est constitué de pierres polies en quartz naturel d’améthyste.
Valeur : 175 $
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Démarrez une aventure exaltante en kayak de mer dans un cadre enchanteur, sûr et unique ! Avant de plonger dans l’exploration du Fjord du Saguenay, un guide chevronné vous initiera aux subtilités du kayak et aux bases essentielles du pagayage. Puis, partez à la découverte du majestueux Fjord du Saguenay et de son écosystème captivant, tout en maîtrisant l’art du kayak de mer.
Une expérience immersive et vibrante vous attend !
Valeur : 184 $
Enchère de départ
Assistez à la représentation du 24 octobre 2026 du spectable : The Mask and Mirror de la célèbre auteure-compositrice-interprète canadienne primée Laureena McKennit.
Valeur : 198 $
Enchère de départ
Titre de l'oeuvre : La baguette magique
Dimension : 18 X 36, épaisseur 1,5
Technique et matériaux utilisés :
Art nouveau, techniques mixtes, acrylique, medium pâte, décorations autocollantes, boutons, vernis satiné (d'après une photo de M. Michel Baron)
Support : toile 100 % coton montée sur bois
Date de la création : 2017-06-29
Valeur : 400 $
Enchère de départ
Dessin fait par l'artiste Nancy Gignac encadré.
Valeur : 150 $
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