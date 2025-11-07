Encan virtuel des Fêtes

Organisé par
À propos de cet événement
Enchère de départ
Offert généreusement par l'entreprise Charny Auto-Technic Inc. D'une valeur de 525$, ce forfait pour deux personnes inclut :
- La nuitée en chambre Fairmont
- Le petit-déjeuner en formule buffet
- Le pourboire
- Le frais de villégiature
- L'accès au centre sportif, à la piscine intérieur et extérieur chauffée. La personne gagnante pourra venir chercher son lot en magasin, au 3693 avenue des Églises, Lévis, Qc, G6X 1X3. https://www.charnyauto-technic.com
Enchère de départ
D'une valeur d'environ 20$, voici un beau panier à l'image de l'APH! On y retrouve 2 tasses, 2 porte-clés, 2 sacs et 2 macarons. La personne gagnante pourra récupérer son prix au 8069 boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 1L3.
Enchère de départ
Généreusement offert par la boucherie, ce lot comprends 4 cartes de 10$! Venez rencontrer nos employés expérimentés dans le domaine des viandes, des charcuteries et des fromages. Ils sauront vous préparer ou vous conseiller sur le bon choix de la coupe, la façon de l’apprêter, ses accompagnements et même sa présentation, si vous le désirez. La personne gagnante pourra récupérer son prix au 8069 boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 1L3.
Enchère de départ
Généreusement offert par Kim F. Baillargeon, ce lot comprend une consultation capillaire virtuelle personnalisée ainsi qu’un crédit de 100$ applicable sur une routine adaptée à la santé de vos cheveux et de votre cuir chevelu. Idéal pour rétablir l’équilibre, améliorer l’hydratation, réduire les inconforts et optimiser la beauté naturelle de vos cheveux avec des produits sans ingrédients nocifs. La personne gagnante pourra recevoir son prix par la poste. https://kimfb.mymonat.com/. https://www.facebook.com/share/g/1Di2oRz3Hf/?mibextid=wwXIfr
Enchère de départ
Offrez-vous un confort incomparable avec ces paires de pantoufles tricotées à la main. Conçues en tricot double pour une durabilité accrue, elles sont fabriquées avec un mélange d’acrylique et de Phentex, reconnu pour sa chaleur et sa résistance. Parfaites pour garder vos pieds bien au chaud tout l’hiver, elles allient douceur, robustesse et savoir-faire artisanal. Une belle occasion d’encourager l’art fait main et appuyer une belle cause! Valeur de 80$. La personne gagnante pourra récupérer son prix au 8069 boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 1L3.
Enchère de départ
Généreusement offert par Souris-Mini, cette carte-cadeau vous permet d'acheter pour 100$ de produits en ligne ou en boutique. Vous magasinez pour le cadeau idéal mais nous n'êtes pas certain de la taille? Votre mini aime choisir par lui/elle-même? Optez pour une pratique carte-cadeau Souris Mini! https://www.sourismini.com
Enchère de départ
Chez Mr. Puffs, nous nous engageons à offrir des moments de pur bonheur à chaque visite. Nous nous démarquons aussi avec un menu s’inspirant de nos traditions grecques, avec un choix de spanakopita, tiropita, cafés frappés, Freddo Espresso, Freddo Cappuccino et plus encore. La personne gagnante pourra récupérer son prix au 8069 boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 1L3. https://www.facebook.com/mrpuffsquebec
Enchère de départ
Enchère de départ
Généreusement offert par la boutique de danse la plus convoitée de Québec; Art sport Costumes. La personne gagnante pourra récupérer son prix en boutique, au 550 rue du marais suite 140, Québec , des Rivières, G1M3R1 https://www.facebook.com/artsportcostumes/?locale=fr_CA. https://artsportcostumes.com
Enchère de départ
Offrez-vous un confort incomparable avec ces 3 paires de pantoufles tricotées à la main. Conçues en tricot double pour une durabilité accrue, elles sont fabriquées avec un mélange d’acrylique et de Phentex, reconnu pour sa chaleur et sa résistance. Les bas sont fabriqués à partir d’un mélange d’acrylique et de laine (80% laine et 20% acrylique). Parfaits pour garder vos pieds bien au chaud tout l’hiver, ces items allient douceur, robustesse et savoir-faire artisanal. Une belle occasion d’encourager l’art fait main et appuyer une belle cause! Valeur de 85$. La personne gagnante pourra récupérer son prix au 8069 boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 1L3.
Enchère de départ
Ce linge tissé à la main 100% coton essuie à merveille en plus d'apportez charme et authenticité à votre cuisine.
Dimensions approximatives 22 po x 40 po. Valeur de 35$ Élégant, pratique et totalement unique ! La personne gagnante pourra récupérer son prix au 8069 boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 1L3.
Enchère de départ
D'une valeur de 200$ et généreusement offert par l'entreprise Univers Fresca, le livre Goûte à la vie permet de comprendre comment optimiser votre santé pour votre corps physique mental et émotionnel. Le profil Nova découverte permet de mieux vous connaitre, mieux connaitre les autres et mieux intéragir lors d'événements. C'est un incontournable comme test psychométrique. La personne gagnante pourra récupérer son prix au 8069 boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 1L3. http://lesalimentsfrescas.com https://www.universfrescas.com
Enchère de départ
Généreusement offert par le restaurant Le Galopin, ce lot vous offre un souper 4 services, accompagné d’une bouteille de vin. D’une valeur de 190$. La personne gagnante pourra réclamer son prix en restaurant. https://restaurantgalopin.com
Enchère de départ
Découvrez le charme et le confort de ces bas confectionnés à la main avec soin. Fabriqués à partir d’acrylique à 100%, ils offrent à la fois douceur, chaleur et respirabilité. Parfaits pour les journées fraîches ou pour relaxer à la maison, ces bas allient savoir-faire artisanal et confort durable. Valeur de 25$. La personne gagnante pourra récupérer son prix au 8069 boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 1L3.
Enchère de départ
Offert généreusement par l'entreprise Du Lac Laser, Ruelle est une décoration intérieure en métal peinte en noire pour un effet autant classique que moderne, intemporelle et de bon goût, partout! La personne gagnante pourra récupérer son prix au 8069 boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 1L3. https://dulaclaser.ca
Enchère de départ
L’équipe du Diamant est heureuse de vous offrir une (1) paire de billets pour une représentation de votre choix d’un spectacle de la programmation 2025–2026. Veuillez noter que la saison se termine le 16 mai 2026. La personne gagnante recevra son prix par courriel. https://www.lediamant.ca
Enchère de départ
Généreusement offert par La Serre, fleurs, plantes et D.éco, le coffret inclue une bougie et un savon fait à la main, une petite plante grasse, un chocolat aux pétales de rose, un chocolat chaud et un caramel. La personne gagnante pourra récupérer son prix au 8069 boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 1L3. https://laserrefleurs.com
Enchère de départ
Généreusement offert par le band Still Insane, le chandail avec l'écriture blanche est de grandeur large. La personne gagnante pourra choisir entre les grandeurs médium et large pour les deux autres t-shirts. La personne gagnante pourra récupérer son prix au 8069 boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 1L3. https://www.facebook.com/StillInsanePunkRock
Enchère de départ
D'une valeur de 475$, cette œuvre murale unique réalisée par un artiste est une composition de bois d'érable avec arbre de vie
en métal au centre. Son diamètre est de 26 pouces. La personne gagnante pourra récupérer son prix au 8069 boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 1L3. https://meublessgl.com
Enchère de départ
Faites plaisir à quelqu’un de spécial (ou à vous-même!) avec ce certificat-cadeau de 125$. Une belle occasion de profiter de nos produits tout en contribuant à une bonne cause grâce à l’encan en ligne. La personne gagnante recevra son prix par courriel.
Enchère de départ
Généreusement offert par l'artiste Josée Fortier, cette toile sur canevas représente la scène d'un cowboy en cheval en hiver, rassemblant des boeufs. Elle est inspirée de la série Yellowstone. La toile vient avec un certificat d'authenticité.
La personne gagnante pourra aller chercher son prix au 125 route du Grand Buckland, Ste-Claire, G0R 2V0. Une entente peut être prise avec l’artiste afin de réduire le temps de déplacement, au besoin.
https://www.facebook.com/josee.fortier.585 https://www.facebook.com/joseeforierpinceaux
Enchère de départ
Valeur de 129,99$
Comprend:
La personne gagnante recevra son code d’accès par courriel
Enchère de départ
Valeur de 325$, ce coffret comprend 3 produits pour le visage; une crème pour le visage, une crème pour les yeux et un sérum pour le visage pro-collagène. La personne gagnante pourra aller chercher son prix en magasin au 2139 Louis Jolliet Québec, Québec G1V 2B7.
Enchère de départ
D’une valeur de 120$
Prendre un moment pour prendre soin de soi est toujours important. Vous avez besoin de vous détendre? Vous avez des douleurs musculaires, articulaires ou dû à votre votre posture? Un massage de 90 minutes est la solution.
Isabelle adapte ses massages aux besoins de chaque personne.
Il lui fera plaisir de vous accueillir avec bienveillance et d'être à l’écoute de vos besoins.
La personne gagnante pourra récupérer son prix au 809 route des Rivières, local 105, à Lévis. https://www.facebook.com/profile.php?id=61565091986937
Enchère de départ
Généreusement offert par Familiprix Pierre-Olivier Bertrand, Catherine Tremblay et Marc-Antoine Larochelle-Rancourt, ce panier cadeau d'une valeur de 75$ comprend un ensemble cadeau de savon Cuisina, un blush et un gloss Marcelle, une boite gourmet Laura Secord, une paire de bas chaud et une chandelle décorative. La personne gagnante pourra récupérer son prix au 8069 boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 1L3. www.familiprix.com
Enchère de départ
Enchère de départ
Généreusement offert par l'entreprise Latulippe, le lot comprend des raquettes à neige Tubbs Flex RDG 24" et des bâtons de randonnée Pèlerin Trek + en carbone. https://latulippe.com/fr/
Enchère de départ
Enchère de départ
La préparation au coucher n’aura jamais été aussi facile grâce à l’absorption rapide et à l’application en douceur du mélange doTERRA Serenity en bâton avec valériane. Le bâton combine le mélange d’huiles essentielles doTERRA Serenity à de l’huile essentielle de valériane pour favoriser une atmosphère relaxante qui invite doucement au sommeil. Ce mélange crée une ambiance aromatique douce, reposante et apaisante en plus d’être exempt de parabènes, de phtalates et de parfums synthétiques. Combiner-le avec la diffusion de la synergie en huile essentielle dans votre diffuseur, en mode alternance toute la nuit.
Enchère de départ
D'une valeur de 60$, un laissez-passer valide pour deux personnes, permettant d'assister à un spectacle au choix parmi notre programmation Hiver-Printemps 2026. Sur réservation, selon disponibilités. La personne gagnante recevra son prix par courriel. https://www.vieuxbureaudeposte.com
Enchère de départ
Valeur de 225$. Généreusement offert par l'artiste Nancy Croteau, cette peinture à l’acrylique est réalisée à la main. Elle mesure 24x30 pouces.
La personne gagnante devra récupérer son prix au 8069 boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 1L3. https://www.facebook.com/nancy.croteau55
Enchère de départ
Le savon Citrus Bliss doTERRA SPA, infusé de l’arôme vivifiant du mélange d’huiles essentielles Citrus Bliss®, procure une expérience de nettoyage revigorante. Combinant des huiles essentielles CPTG® d’orange sauvage, de pamplemousse, de bergamote et de tangerine, ce savon dégage un parfum régénérant et énergisant, alors que les perles de cire de tournesol et la poudre d’écorce d’orange exfolient et nettoient doucement la peau.
Le baume à lèvres tropical doTERRA SPA est une formule naturelle infusée d'huiles essentielles CPTG de clémentine, de citron vert distillé et de ylang-ylang pour hydrater et apaiser les lèvres.
Lotion Citrus Bliss pour les mains dōTERRA® SPA
Cette crème soyeuse s'absorbe rapidement tout en éveillant les sens grâce au mélange exclusif Citrus Bliss CPTG®.
Enchère de départ
Valeur de 430$
Oeuvre picturale,
Technique mixte, acrylique et collage d'objets récupérés
24 × 18 pouces
La personne gagnante devra aller chercher son prix au 8069 boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 1L3
Enchère de départ
Produits de beauté pour hommes, accompagné d'une paire de bas et d'un hydratant, le tout d'une valeur de 45$. La personne gagnante pourra aller chercher son prix au 8069 boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 1L3
Enchère de départ
Offrez-vous (ou offrez à quelqu’un que vous aimez!) un ensemble complet alliant bien-être, douceur et praticité au quotidien. Ce lot réunit des essentiels de soins personnels et de l’entretien léger, sélectionnés pour leur qualité et leur efficacité. Comprend une recharge d'un savon à mains attitude, des lingettes ,une crème Aveeno, un produit lotus et une paire de bas. D'une valeur de 72$. La personne gagnante pourra aller chercher son prix au 8069 boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 1L3
Enchère de départ
Offrez (ou offrez-vous!) un moment de détente absolu avec ce lot parfaitement pensé pour le confort du corps et de l’esprit. Il comprend une bougie, des pantoufles, un produit Aveeno et un paquet de lingettes. D'une valeur de 70$. La personne gagnante pourra aller chercher son prix au 8069 boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 1L3
Enchère de départ
Offrez un moment d’évasion à nos membres !
En misant sur ce lot, vous permettez à l’APH d’offrir une sortie au cinéma à ses participants.
Cette activité, simple mais tellement appréciée, favorise la détente, le plaisir et le sentiment d’inclusion.
Tous les fonds amassés seront versés directement à la cause.
*Ce lot n’est pas sous forme de mise en enchère. L’achat de ce lot servira directement à l’achat d’une sortie au cinéma.
Enchère de départ
Offrez une vraie vague de bonheur !
En achetant ce lot, vous offrez une activité à la piscine à nos membres; un moment de plaisir, de détente et de rires partagés.
Vous permettrez de créer des souvenirs précieux et de soutenir directement notre mission.
Tous les fonds amassés seront versés directement à la cause.
*Ce lot n’est pas sous forme de mise en enchère. L’achat de ce lot servira directement à l’achat d’une sortie à la piscine.
Enchère de départ
Offrez un coup de pouce concret à notre ressource !
En misant sur ce lot, vous permettez d’offrir un mois complet de produits ménagers à nos membres, afin de répondre à des besoins essentiels du quotidien.
Un geste simple, mais significatif, qui contribue directement à améliorer leur qualité de vie.
Tous les fonds amassés seront versés directement à la cause.
*Ce lot n’est pas sous forme de mise en enchère. L’achat de ce lot servira directement à l’achat de produits ménagers pour une période d’un mois.
Enchère de départ
Enchère de départ
En misant sur ce lot, vous contribuez à offrir à notre ressource un mois de lingettes humides pour les soins d’hygiène, un besoin essentiel du quotidien pour nos membres.
Un geste simple qui soutient directement leur bien-être et leur dignité.
Tous les fonds amassés seront versés directement à la cause.
*Ce lot n’est pas sous forme de mise en enchère. L’achat de ce lot servira directement à l’achat de boîtes de lingettes.
Enchère de départ
En misant sur ce lot, vous permettez d’offrir un mois complet de déneigement manuel à notre ressource.
Ce service essentiel contribue à la sécurité et à l’accessibilité de nos membres durant la période hivernale.
Votre participation a un impact concret et tous les fonds amassés seront versés directement à la cause.
*Ce lot n’est pas sous forme de mise en enchère. L’achat de ce lot servira directement au paiement d’un mois de déneigement manuel.
Enchère de départ
Offrez un moment de plaisir et de stimulation à nos membres grâce à un lot de livres “Cherche et trouve”.
Ces livres favorisent la concentration, l’observation, la détente et la participation à des activités accessibles à tous.
Tous les fonds amassés seront versés directement à la cause.
*Ce lot n’est pas sous forme de mise en enchère. L’achat de ce lot servira directement à l’achat des livres pour notre ressource.
Enchère de départ
En misant sur ce lot de livres à toucher, vous contribuez à enrichir les moments d’apprentissage et de découverte de nos membres.
Ces livres sensoriels favorisent l’exploration, la motricité fine et la stimulation tactile, tout en offrant une activité ludique et accessible. Tous les fonds amassés seront versés directement à la cause.
*Ce lot n’est pas sous forme de mise en enchère. L’achat de ce lot servira directement à l’achat des livres pour notre ressource.
Enchère de départ
En misant sur ce lot, vous permettez à notre ressource d’obtenir des livres d’odeurs, parfaits pour encourager l’exploration sensorielle et le développement des sens.
Un outil ludique et éducatif, spécialement apprécié dans les activités d’éveil.
Tous les fonds amassés seront versés directement à la cause.
*Ce lot n’est pas sous forme de mise en enchère. L’achat de ce lot servira directement à l’achat des livres pour notre ressource.
Enchère de départ
Ce lot de livres sonores offrira aux membres de notre ressource une expérience de lecture enrichie par des stimuli auditifs, favorisant l’intérêt et la participation.
Tous les fonds amassés seront versés directement à la cause.
*Ce lot n’est pas sous forme de mise en enchère. L’achat de ce lot servira directement à l’achat des livres pour notre ressource.
Enchère de départ
Offrez un moment de découverte, d’humour et de créativité à nos membres grâce à ce lot de livres d’Élise Gravel, une autrice-illustratrice québécoise adorée pour ses histoires colorées, accessibles et profondément humaines.
En misant sur ce lot, vous permettez à notre ressource de recevoir des ouvrages aux illustrations vivantes et aux messages bienveillants, parfaits pour stimuler la curiosité, encourager la lecture et aborder des thèmes importants avec simplicité et sensibilité.
Tous les fonds amassés seront versés directement à la cause.
*Ce lot n’est pas sous forme de mise en enchère. L’achat de ce lot servira directement à l’achat des livres pour notre ressource.
Enchère de départ
Offrez un soutien concret à notre ressource en achetant ce lot de produits laitiers pour un mois.
Votre contribution permettra de fournir aux membres des aliments essentiels, nutritifs et appréciés, tout en répondant directement à leurs besoins du quotidien. Un geste simple qui assure confort, sécurité alimentaire et bien-être.
Tous les fonds amassés seront versés directement à la cause.
*Ce lot n’est pas sous forme de mise en enchère. L’achat de ce lot servira directement à l’achat de produits laitiers pour une période d’un mois.
Enchère de départ
Enchère de départ
En achetant ce lot, vous permettez d’offrir à nos membres une activité éducative et enrichissante grâce à la visite d’Éducazoo. Cette expérience unique favorise la découverte, la stimulation sensorielle et le développement des connaissances par la rencontre d’animaux. Votre contribution rendrait possible une activité significative qui crée des moments d’apprentissage, de curiosité et d’émerveillement directement au sein de notre ressource.
Tous les fonds amassés seront versés directement à la cause.
*Ce lot n’est pas sous forme de mise en enchère. L’achat de ce lot servira directement à l’achat de l'activité.
