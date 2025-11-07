Fondation de la Maison de Quartier

Encan virtuel des Fêtes

Nuitée au Manoir Richelieu - Valeur de 525$
265 $

Enchère de départ

Offert généreusement par l'entreprise Charny Auto-Technic Inc. D'une valeur de 525$, ce forfait pour deux personnes inclut :

- La nuitée en chambre Fairmont

- Le petit-déjeuner en formule buffet

- Le pourboire

- Le frais de villégiature

- L'accès au centre sportif, à la piscine intérieur et extérieur chauffée. La personne gagnante pourra venir chercher son lot en magasin, au 3693 avenue des Églises, Lévis, Qc, G6X 1X3. https://www.charnyauto-technic.com

Panier à l'image de l'APH - Valeur de 20$
10 $

Enchère de départ

D'une valeur d'environ 20$, voici un beau panier à l'image de l'APH! On y retrouve 2 tasses, 2 porte-clés, 2 sacs et 2 macarons. La personne gagnante pourra récupérer son prix au 8069 boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 1L3.

Carte-Cadeau de 40$ aux Délices Normandie
20 $

Enchère de départ

Généreusement offert par la boucherie, ce lot comprends 4 cartes de 10$! Venez rencontrer nos employés expérimentés dans le domaine des viandes, des charcuteries et des fromages. Ils sauront vous préparer ou vous conseiller sur le bon choix de la coupe, la façon de l’apprêter, ses accompagnements et même sa présentation, si vous le désirez. La personne gagnante pourra récupérer son prix au 8069 boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 1L3.

Consultation & Routine Capillaire Personnalisable - 100$
50 $

Enchère de départ

Généreusement offert par Kim F. Baillargeon, ce lot comprend une consultation capillaire virtuelle personnalisée ainsi qu’un crédit de 100$ applicable sur une routine adaptée à la santé de vos cheveux et de votre cuir chevelu. Idéal pour rétablir l’équilibre, améliorer l’hydratation, réduire les inconforts et optimiser la beauté naturelle de vos cheveux avec des produits sans ingrédients nocifs. La personne gagnante pourra recevoir son prix par la poste. https://kimfb.mymonat.com/. https://www.facebook.com/share/g/1Di2oRz3Hf/?mibextid=wwXIfr

4 pantoufles Douillettes tricotées à la main (adulte) - 80$
30 $

Enchère de départ

Offrez-vous un confort incomparable avec ces paires de pantoufles tricotées à la main. Conçues en tricot double pour une durabilité accrue, elles sont fabriquées avec un mélange d’acrylique et de Phentex, reconnu pour sa chaleur et sa résistance. Parfaites pour garder vos pieds bien au chaud tout l’hiver, elles allient douceur, robustesse et savoir-faire artisanal. Une belle occasion d’encourager l’art fait main et appuyer une belle cause! Valeur de 80$. La personne gagnante pourra récupérer son prix au 8069 boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 1L3.

Carte-Cadeau de 100$ chez Souris mini
50 $

Enchère de départ

Généreusement offert par Souris-Mini, cette carte-cadeau vous permet d'acheter pour 100$ de produits en ligne ou en boutique. Vous magasinez pour le cadeau idéal mais nous n'êtes pas certain de la taille? Votre mini aime choisir par lui/elle-même? Optez pour une pratique carte-cadeau Souris Mini! https://www.sourismini.com

Carte-cadeau de 40$ chez Mr. Puffs
20 $

Enchère de départ

Chez Mr. Puffs, nous nous engageons à offrir des moments de pur bonheur à chaque visite. Nous nous démarquons aussi avec un menu s’inspirant de nos traditions grecques, avec un choix de spanakopita, tiropita, cafés frappés, Freddo Espresso, Freddo Cappuccino et plus encore. La personne gagnante pourra récupérer son prix au 8069 boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 1L3. https://www.facebook.com/mrpuffsquebec

Carte-cadeau de 60$ chez Mr. Puffs
30 $

Enchère de départ

Chez Mr. Puffs, nous nous engageons à offrir des moments de pur bonheur à chaque visite. Nous nous démarquons aussi avec un menu s’inspirant de nos traditions grecques, avec un choix de spanakopita, tiropita, cafés frappés, Freddo Espresso, Freddo Cappuccino et plus encore. La personne gagnante pourra récupérer son prix au 8069 boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 1L3. https://www.facebook.com/mrpuffsquebec

Carte Cadeau de 150$ chez Art Sport Costumes
75 $

Enchère de départ

Généreusement offert par la boutique de danse la plus convoitée de Québec; Art sport Costumes. La personne gagnante pourra récupérer son prix en boutique, au 550 rue du marais suite 140, Québec , des Rivières, G1M3R1 https://www.facebook.com/artsportcostumes/?locale=fr_CA. https://artsportcostumes.com

3 pantoufles douillettes et bas tricotés à la main (adulte)
30 $

Enchère de départ

Offrez-vous un confort incomparable avec ces 3 paires de pantoufles tricotées à la main. Conçues en tricot double pour une durabilité accrue, elles sont fabriquées avec un mélange d’acrylique et de Phentex, reconnu pour sa chaleur et sa résistance. Les bas sont fabriqués à partir d’un mélange d’acrylique et de laine (80% laine et 20% acrylique). Parfaits pour garder vos pieds bien au chaud tout l’hiver, ces items allient douceur, robustesse et savoir-faire artisanal. Une belle occasion d’encourager l’art fait main et appuyer une belle cause! Valeur de 85$. La personne gagnante pourra récupérer son prix au 8069 boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 1L3.

Linge à vaisselle unique tissé à la main, 100 % coton – 35$
20 $

Enchère de départ

Ce linge tissé à la main 100% coton essuie à merveille en plus d'apportez charme et authenticité à votre cuisine.
Dimensions approximatives 22 po x 40 po. Valeur de 35$ Élégant, pratique et totalement unique ! La personne gagnante pourra récupérer son prix au 8069 boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 1L3.

Livre Goûte à la vie et test psychométrique Nova Découverte
100 $

Enchère de départ

D'une valeur de 200$ et généreusement offert par l'entreprise Univers Fresca, le livre Goûte à la vie permet de comprendre comment optimiser votre santé pour votre corps physique mental et émotionnel. Le profil Nova découverte permet de mieux vous connaitre, mieux connaitre les autres et mieux intéragir lors d'événements. C'est un incontournable comme test psychométrique. La personne gagnante pourra récupérer son prix au 8069 boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 1L3. http://lesalimentsfrescas.com https://www.universfrescas.com

Repas plaisir à 2, avec bouteille de vin - Valeur de 190$
95 $

Enchère de départ

Généreusement offert par le restaurant Le Galopin, ce lot vous offre un souper 4 services, accompagné d’une bouteille de vin. D’une valeur de 190$. La personne gagnante pourra réclamer son prix en restaurant. https://restaurantgalopin.com

Bas de laine tricoté à la main - Valeur de 25$ item
Bas de laine tricoté à la main - Valeur de 25$
15 $

Enchère de départ

Découvrez le charme et le confort de ces bas confectionnés à la main avec soin. Fabriqués à partir d’acrylique à 100%, ils offrent à la fois douceur, chaleur et respirabilité. Parfaits pour les journées fraîches ou pour relaxer à la maison, ces bas allient savoir-faire artisanal et confort durable. Valeur de 25$. La personne gagnante pourra récupérer son prix au 8069 boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 1L3.

Oeuvre murale intitulée Ruelle - Valeur de 450$
225 $

Enchère de départ

Offert généreusement par l'entreprise Du Lac Laser, Ruelle est une décoration intérieure en métal peinte en noire pour un effet autant classique que moderne, intemporelle et de bon goût, partout! La personne gagnante pourra récupérer son prix au 8069 boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 1L3. https://dulaclaser.ca

Un spectacle de votre choix - Le Diamant - Valeur de 180$
90 $

Enchère de départ

L’équipe du Diamant est heureuse de vous offrir une (1) paire de billets pour une représentation de votre choix d’un spectacle de la programmation 2025–2026. Veuillez noter que la saison se termine le 16 mai 2026. La personne gagnante recevra son prix par courriel. https://www.lediamant.ca

Boîte cadeau Petites douceurs - Valeur de 75$
40 $

Enchère de départ

Généreusement offert par La Serre, fleurs, plantes et D.éco, le coffret inclue une bougie et un savon fait à la main, une petite plante grasse, un chocolat aux pétales de rose, un chocolat chaud et un caramel. La personne gagnante pourra récupérer son prix au 8069 boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 1L3. https://laserrefleurs.com

3 T-Shirts du band punk rock de Lévis Still Insane - 75$
30 $

Enchère de départ

Généreusement offert par le band Still Insane, le chandail avec l'écriture blanche est de grandeur large. La personne gagnante pourra choisir entre les grandeurs médium et large pour les deux autres t-shirts. La personne gagnante pourra récupérer son prix au 8069 boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 1L3. https://www.facebook.com/StillInsanePunkRock

Renaissance: une oeuvre murale artisanale unique - 475$
240 $

Enchère de départ

D'une valeur de 475$, cette œuvre murale unique réalisée par un artiste est une composition de bois d'érable avec arbre de vie

en métal au centre. Son diamètre est de 26 pouces. La personne gagnante pourra récupérer son prix au 8069 boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 1L3. https://meublessgl.com

Bistro Evolution & Traiteur | Carte cadeau de 125$
65 $

Enchère de départ

Faites plaisir à quelqu’un de spécial (ou à vous-même!) avec ce certificat-cadeau de 125$. Une belle occasion de profiter de nos produits tout en contribuant à une bonne cause grâce à l’encan en ligne. La personne gagnante recevra son prix par courriel.

Toile cowboy sur canevas 15" x 30" - Valeur de 500$
250 $

Enchère de départ

Généreusement offert par l'artiste Josée Fortier, cette toile sur canevas représente la scène d'un cowboy en cheval en hiver, rassemblant des boeufs. Elle est inspirée de la série Yellowstone. La toile vient avec un certificat d'authenticité.

La personne gagnante pourra aller chercher son prix au 125 route du Grand Buckland, Ste-Claire, G0R 2V0. Une entente peut être prise avec l’artiste afin de réduire le temps de déplacement, au besoin.

https://www.facebook.com/josee.fortier.585 https://www.facebook.com/joseeforierpinceaux

Call of Duty: Black Ops 7 Vault Edition (digitale)
65 $

Enchère de départ

Valeur de 129,99$

Comprend:

  • Black Ops 7, version digitale, sur la plateforme de ton choix (Xbox, Playstation ou PC/BattleNet)
  • Black Cell (1 Saison)
  • Collection d’Opérateurs
  • Collection Virtuose
  • Jeton de déblocage permanent
  • Pack GobbleGum ultra
  • Camouflage d’armes

La personne gagnante recevra son code d’accès par courriel

Coffret de produits de soins visage Esthederm - 325$
165 $

Enchère de départ

Valeur de 325$, ce coffret comprend 3 produits pour le visage; une crème pour le visage, une crème pour les yeux et un sérum pour le visage pro-collagène. La personne gagnante pourra aller chercher son prix en magasin au 2139 Louis Jolliet Québec, Québec G1V 2B7.

Massage thérapeutique de 90 minutes - Valeur de 120$
60 $

Enchère de départ

D’une valeur de 120$

Prendre un moment pour prendre soin de soi est toujours important. Vous avez besoin de vous détendre? Vous avez des douleurs musculaires, articulaires ou dû à votre votre posture? Un massage de 90 minutes est la solution.

Isabelle adapte ses massages aux besoins de chaque personne.

Il lui fera plaisir de vous accueillir avec bienveillance et d'être à l’écoute de vos besoins.

La personne gagnante pourra récupérer son prix au 809 route des Rivières, local 105, à Lévis. https://www.facebook.com/profile.php?id=61565091986937

Boite cadeau réconfortante
40 $

Enchère de départ

Généreusement offert par Familiprix Pierre-Olivier Bertrand, Catherine Tremblay et Marc-Antoine Larochelle-Rancourt, ce panier cadeau d'une valeur de 75$ comprend un ensemble cadeau de savon Cuisina, un blush et un gloss Marcelle, une boite gourmet Laura Secord, une paire de bas chaud et une chandelle décorative. La personne gagnante pourra récupérer son prix au 8069 boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 1L3. www.familiprix.com

Massage thérapeutique de 90 minutes - Valeur de 120$
60 $

Enchère de départ

D’une valeur de 120$

Prendre un moment pour prendre soin de soi est toujours important. Vous avez besoin de vous détendre? Vous avez des douleurs musculaires, articulaires ou dû à votre votre posture? Un massage de 90 minutes est la solution.

Isabelle adapte ses massages aux besoins de chaque personne.

Il lui fera plaisir de vous accueillir avec bienveillance et d'être à l’écoute de vos besoins.

La personne gagnante pourra récupérer son prix au 809 route des Rivières, local 105, à Lévis. https://www.facebook.com/profile.php?id=61565091986937

Duo raquettes à neige et bâtons de randonnée
145 $

Enchère de départ

Généreusement offert par l'entreprise Latulippe, le lot comprend des raquettes à neige Tubbs Flex RDG 24" et des bâtons de randonnée Pèlerin Trek + en carbone. https://latulippe.com/fr/

Massage thérapeutique de 90 minutes - Valeur de 120$
60 $

Enchère de départ

D’une valeur de 120$

Prendre un moment pour prendre soin de soi est toujours important. Vous avez besoin de vous détendre? Vous avez des douleurs musculaires, articulaires ou dû à votre votre posture? Un massage de 90 minutes est la solution.

Isabelle adapte ses massages aux besoins de chaque personne.

Il lui fera plaisir de vous accueillir avec bienveillance et d'être à l’écoute de vos besoins.

La personne gagnante pourra récupérer son prix au 809 route des Rivières, local 105, à Lévis. https://www.facebook.com/profile.php?id=61565091986937

Duo pour le dodo Serenity - Valeur de 100$
50 $

Enchère de départ

La préparation au coucher n’aura jamais été aussi facile grâce à l’absorption rapide et à l’application en douceur du mélange doTERRA Serenity en bâton avec valériane. Le bâton combine le mélange d’huiles essentielles doTERRA Serenity à de l’huile essentielle de valériane pour favoriser une atmosphère relaxante qui invite doucement au sommeil. Ce mélange crée une ambiance aromatique douce, reposante et apaisante en plus d’être exempt de parabènes, de phtalates et de parfums synthétiques. Combiner-le avec la diffusion de la synergie en huile essentielle dans votre diffuseur, en mode alternance toute la nuit.

2 billets pour un spectacle Hiver/Printemps 2026 - 60$
30 $

Enchère de départ

D'une valeur de 60$, un laissez-passer valide pour deux personnes, permettant d'assister à un spectacle au choix parmi notre programmation Hiver-Printemps 2026. Sur réservation, selon disponibilités. La personne gagnante recevra son prix par courriel. https://www.vieuxbureaudeposte.com

Toile La différence - Les Créations de Nany - Valeur de 225$
115 $

Enchère de départ

Valeur de 225$. Généreusement offert par l'artiste Nancy Croteau, cette peinture à l’acrylique est réalisée à la main. Elle mesure 24x30 pouces.

La personne gagnante devra récupérer son prix au 8069 boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 1L3. https://www.facebook.com/nancy.croteau55

Trio pour votre peau - Valeur de 50$
25 $

Enchère de départ

Le savon Citrus Bliss doTERRA SPA, infusé de l’arôme vivifiant du mélange d’huiles essentielles Citrus Bliss®, procure une expérience de nettoyage revigorante. Combinant des huiles essentielles CPTG® d’orange sauvage, de pamplemousse, de bergamote et de tangerine, ce savon dégage un parfum régénérant et énergisant, alors que les perles de cire de tournesol et la poudre d’écorce d’orange exfolient et nettoient doucement la peau.

Le baume à lèvres tropical doTERRA SPA est une formule naturelle infusée d'huiles essentielles CPTG de clémentine, de citron vert distillé et de ylang-ylang pour hydrater et apaiser les lèvres.

Lotion Citrus Bliss pour les mains dōTERRA® SPA  

Cette crème soyeuse s'absorbe rapidement tout en éveillant les sens grâce au mélange exclusif Citrus Bliss CPTG®.

Toile intitulé Éclat - Valeur de 430$
215 $

Enchère de départ

Valeur de 430$

Oeuvre picturale, 

Technique mixte, acrylique et collage d'objets récupérés 

24 × 18 pouces 

La personne gagnante devra aller chercher son prix au 8069 boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 1L3

Panier Cadeau - Produits pour homme - Valeur de 45$
23 $

Enchère de départ

Produits de beauté pour hommes, accompagné d'une paire de bas et d'un hydratant, le tout d'une valeur de 45$. La personne gagnante pourra aller chercher son prix au 8069 boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 1L3

Panier Cadeau - Produits Soins et Confort - Valeur de 72$
37 $

Enchère de départ

Offrez-vous (ou offrez à quelqu’un que vous aimez!) un ensemble complet alliant bien-être, douceur et praticité au quotidien. Ce lot réunit des essentiels de soins personnels et de l’entretien léger, sélectionnés pour leur qualité et leur efficacité. Comprend une recharge d'un savon à mains attitude, des lingettes ,une crème Aveeno, un produit lotus et une paire de bas. D'une valeur de 72$. La personne gagnante pourra aller chercher son prix au 8069 boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 1L3

Panier-Cadeau - Confort et Bien-être - Valeur de 70$
35 $

Enchère de départ

Offrez (ou offrez-vous!) un moment de détente absolu avec ce lot parfaitement pensé pour le confort du corps et de l’esprit. Il comprend une bougie, des pantoufles, un produit Aveeno et un paquet de lingettes. D'une valeur de 70$. La personne gagnante pourra aller chercher son prix au 8069 boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 1L3

Offrez une sortie au cinéma - Valeur de 100$
100 $

Enchère de départ

Offrez un moment d’évasion à nos membres !

En misant sur ce lot, vous permettez à l’APH d’offrir une sortie au cinéma à ses participants.

Cette activité, simple mais tellement appréciée, favorise la détente, le plaisir et le sentiment d’inclusion.

Tous les fonds amassés seront versés directement à la cause.

*Ce lot n’est pas sous forme de mise en enchère. L’achat de ce lot servira directement à l’achat d’une sortie au cinéma.

Offrez une sortie à la piscine - Valeur de 50$
50 $

Enchère de départ

Offrez une vraie vague de bonheur ! 

En achetant ce lot, vous offrez une activité à la piscine à nos membres; un moment de plaisir, de détente et de rires partagés.

Vous permettrez de créer des souvenirs précieux et de soutenir directement notre mission.

Tous les fonds amassés seront versés directement à la cause.

*Ce lot n’est pas sous forme de mise en enchère. L’achat de ce lot servira directement à l’achat d’une sortie à la piscine.

VENDU - Offres des produits ménagers pour un mois
400 $

Enchère de départ

Offrez un coup de pouce concret à notre ressource !

En misant sur ce lot, vous permettez d’offrir un mois complet de produits ménagers à nos membres, afin de répondre à des besoins essentiels du quotidien.

Un geste simple, mais significatif, qui contribue directement à améliorer leur qualité de vie.

Tous les fonds amassés seront versés directement à la cause.

*Ce lot n’est pas sous forme de mise en enchère. L’achat de ce lot servira directement à l’achat de produits ménagers pour une période d’un mois.

Offres des produits ménagers pour un mois - Valeur de 400$
400 $

Enchère de départ

Offrez un coup de pouce concret à notre ressource !

En misant sur ce lot, vous permettez d’offrir un mois complet de produits ménagers à nos membres, afin de répondre à des besoins essentiels du quotidien.

Un geste simple, mais significatif, qui contribue directement à améliorer leur qualité de vie.

Tous les fonds amassés seront versés directement à la cause.

*Ce lot n’est pas sous forme de mise en enchère. L’achat de ce lot servira directement à l’achat de produits ménagers pour une période d’un mois.

Offrez un mois de lingettes - Valeur de 75$
75 $

Enchère de départ

En misant sur ce lot, vous contribuez à offrir à notre ressource un mois de lingettes humides pour les soins d’hygiène, un besoin essentiel du quotidien pour nos membres.

Un geste simple qui soutient directement leur bien-être et leur dignité.

Tous les fonds amassés seront versés directement à la cause.

*Ce lot n’est pas sous forme de mise en enchère. L’achat de ce lot servira directement à l’achat de boîtes de lingettes.

Offrez un mois de déneigement manuel - Valeur de 235$
235 $

Enchère de départ

En misant sur ce lot, vous permettez d’offrir un mois complet de déneigement manuel à notre ressource.

Ce service essentiel contribue à la sécurité et à l’accessibilité de nos membres durant la période hivernale.

Votre participation a un impact concret et tous les fonds amassés seront versés directement à la cause.

*Ce lot n’est pas sous forme de mise en enchère. L’achat de ce lot servira directement au paiement d’un mois de déneigement manuel.

VENDU - Offrez un lot de livres Cherche et Trouve
69,96 $

Enchère de départ

Offrez un moment de plaisir et de stimulation à nos membres grâce à un lot de livres “Cherche et trouve”.

Ces livres favorisent la concentration, l’observation, la détente et la participation à des activités accessibles à tous.

Tous les fonds amassés seront versés directement à la cause.

*Ce lot n’est pas sous forme de mise en enchère. L’achat de ce lot servira directement à l’achat des livres pour notre ressource.

VENDU - Offrez un lot de livres à Toucher
118,25 $

Enchère de départ

En misant sur ce lot de livres à toucher, vous contribuez à enrichir les moments d’apprentissage et de découverte de nos membres.
Ces livres sensoriels favorisent l’exploration, la motricité fine et la stimulation tactile, tout en offrant une activité ludique et accessible. Tous les fonds amassés seront versés directement à la cause.

*Ce lot n’est pas sous forme de mise en enchère. L’achat de ce lot servira directement à l’achat des livres pour notre ressource.

VENDU - Offrez un lot de livres des odeurs
126,13 $

Enchère de départ

En misant sur ce lot, vous permettez à notre ressource d’obtenir des livres d’odeurs, parfaits pour encourager l’exploration sensorielle et le développement des sens.

Un outil ludique et éducatif, spécialement apprécié dans les activités d’éveil.

Tous les fonds amassés seront versés directement à la cause.

*Ce lot n’est pas sous forme de mise en enchère. L’achat de ce lot servira directement à l’achat des livres pour notre ressource.

Offrez un lot de livres sonores
110,20 $

Enchère de départ

Ce lot de livres sonores offrira aux membres de notre ressource une expérience de lecture enrichie par des stimuli auditifs, favorisant l’intérêt et la participation.

Tous les fonds amassés seront versés directement à la cause.

*Ce lot n’est pas sous forme de mise en enchère. L’achat de ce lot servira directement à l’achat des livres pour notre ressource.

Offrez un lot de livres d'Elise Gravel
128,56 $

Enchère de départ

Offrez un moment de découverte, d’humour et de créativité à nos membres grâce à ce lot de livres d’Élise Gravel, une autrice-illustratrice québécoise adorée pour ses histoires colorées, accessibles et profondément humaines.

En misant sur ce lot, vous permettez à notre ressource de recevoir des ouvrages aux illustrations vivantes et aux messages bienveillants, parfaits pour stimuler la curiosité, encourager la lecture et aborder des thèmes importants avec simplicité et sensibilité.

Tous les fonds amassés seront versés directement à la cause.

*Ce lot n’est pas sous forme de mise en enchère. L’achat de ce lot servira directement à l’achat des livres pour notre ressource.

Offrez des produits laitiers pour un mois - Valeur de 100$
100 $

Enchère de départ

Offrez un soutien concret à notre ressource en achetant ce lot de produits laitiers pour un mois.
Votre contribution permettra de fournir aux membres des aliments essentiels, nutritifs et appréciés, tout en répondant directement à leurs besoins du quotidien. Un geste simple qui assure confort, sécurité alimentaire et bien-être.

Tous les fonds amassés seront versés directement à la cause.

*Ce lot n’est pas sous forme de mise en enchère. L’achat de ce lot servira directement à l’achat de produits laitiers pour une période d’un mois.

Offrez des produits laitiers pour un mois - Valeur de 100$
100 $

Enchère de départ

Offrez un soutien concret à notre ressource en achetant ce lot de produits laitiers pour un mois.
Votre contribution permettra de fournir aux membres des aliments essentiels, nutritifs et appréciés, tout en répondant directement à leurs besoins du quotidien. Un geste simple qui assure confort, sécurité alimentaire et bien-être.

Tous les fonds amassés seront versés directement à la cause.

*Ce lot n’est pas sous forme de mise en enchère. L’achat de ce lot servira directement à l’achat de produits laitiers pour une période d’un mois.

Faites venir Educazoo à l'APH! Valeur de 374$
374 $

Enchère de départ

En achetant ce lot, vous permettez d’offrir à nos membres une activité éducative et enrichissante grâce à la visite d’Éducazoo. Cette expérience unique favorise la découverte, la stimulation sensorielle et le développement des connaissances par la rencontre d’animaux. Votre contribution rendrait possible une activité significative qui crée des moments d’apprentissage, de curiosité et d’émerveillement directement au sein de notre ressource.

Tous les fonds amassés seront versés directement à la cause.

*Ce lot n’est pas sous forme de mise en enchère. L’achat de ce lot servira directement à l’achat de l'activité.

