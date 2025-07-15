eventClosed

Swab Out Loud Online Auction

358 Rue Beaubien O, Montréal, QC H2V 4S6, Canada

One-night stay at the W Montreal item
One-night stay at the W Montreal
CA$300

One-night stay in a Mega Room with a king-size bed for 2 people, plus breakfast for 2 people. Valued at $600.
Strøm Spa gift card item
Strøm Spa gift card
CA$50

Entry to the thermal experience, the rental of a bathrobe, a towel and access to the lockers. Valid in all branches. Valued at $100.
2 hockey tickets item
2 hockey tickets
CA$350

A pair of hockey tickets for a Canadiens vs. Maple Leafs game in the Red section, valued at $700.
Pubjelly gift card item
Pubjelly gift card
CA$50

Gift card for the vibrant restaurant Pubjelly. Valued at $100.
2-night stay at the Humaniti Hotel item
2-night stay at the Humaniti Hotel
CA$400

2-night stay in a Hop room with 1 King bed or a Halo room with 2 Queen beds; valet parking included. Valued at $800.
Jersey signed by Nick Suzuki item
Jersey signed by Nick Suzuki
CA$325

Montreal Canadiens Jersey signed by Nick Suzuki. Valued at $1,300.
One-night stay at the Fairmont The Queen Elizabeth item
One-night stay at the Fairmont The Queen Elizabeth
CA$225

One-night stay with breakfast for 2 people. Valued at $450.
2 tickets CF Montreal item
2 tickets CF Montreal
CA$400

2 tickets for a CF Montreal match with the BMO Pavilion package. Valued at $800.
Strøm Spa gift card item
Strøm Spa gift card
CA$50

An entry to the thermal experience, the rental of a bathrobe, a towel and access to the lockers. Valid in all branches. Valued at $100.
Tuck Shop gift card item
Tuck Shop gift card
CA$150

Gift card for the restaurant Tuck Shop. Valued at $300.
Tickets to the Théâtre du Nouveau Monde item
Tickets to the Théâtre du Nouveau Monde
CA$355

4 pairs of tickets to the Théâtre du Nouveau Monde, valued at $712.
Tozzi Boutique gift card item
Tozzi Boutique gift card
CA$50

Tozzi Boutique gift card. Valued at $100.
Tozzi Boutique gift card item
Tozzi Boutique gift card
CA$50

Tozzi Boutique gift card. Valued at $100.
Point S gift card item
Point S gift card
CA$1,000

Store credit applicable on the purchase of tires or mechanical services at a Point S retailer of your choice. Valued at $2000.
Momiji gift card item
Momiji gift card
CA$100

Gift card for the restaurant Momiji by Otto. Valued at $200.
Amerispa gift card item
Amerispa gift card
CA$100

Gift card valid for one year in any Amerispa or Moment Spa center. Valued at $200.
Amerispa gift card item
Amerispa gift card
CA$100

Gift card valid for one year in any Amerispa or Moment Spa center. Valued at $200.
2 Förena Spa gift cards item
2 Förena Spa gift cards
CA$95

Two certificates for the thermal experience. Valued at $180.
2 Förena Spa "EAU" packages item
2 Förena Spa "EAU" packages
CA$160

2 "EAU" packages (thermal experience plus 2-course meal and a glass of wine). Valued at $320.
La Fortuna – Brunello di Montalcino 2013 wine bottle item
La Fortuna – Brunello di Montalcino 2013 wine bottle
CA$70

A 100% Sangiovese wine produced in the prestigious Montalcino appellation (Tuscany). The 2013 vintage yielded elegant and structured wines with excellent aging potential. Valued at $150.
Serre Nuove dell’Ornellaia 2014 wine bottle item
Serre Nuove dell’Ornellaia 2014 wine bottle
CA$70

This wine is the "second wine" of the Ornellaia estate (Bolgheri DOC, Tuscany), made from the estate's younger vines, but with the same expertise as the grand cru. It is valued at $150.
Azelia Barolo 2013 wine bottle item
Azelia Barolo 2013 wine bottle
CA$70

Azelia, a low-key but well-regarded Barolo house located in Castiglione Falletto in Piedmont, is run by Luigi Scavino and his wife. The estate is distinguished by its meticulous and respectful viticulture, which includes minimal treatments, organic fertilizers, and no-till farming. It's valued at $150.
2 passes for the Scandinavian Spa item
2 passes for the Scandinavian Spa
CA$90

2 packages for the Scandinave Spa for the thermal water circuit without reservation. Valued at $180.
Chalets-Village gift card item
Chalets-Village gift card
CA$250

1 certificate for a regular-priced reservation of a minimum of two nights in one of the Chalets-Village Mont-Sainte-Anne units. Valued at $500.
Melanie X Boutiques gift card item
Melanie X Boutiques gift card
CA$250

Melanie X Boutiques gift card. Valued at $500.
Alcohol gift basket item
Alcohol gift basket
CA$150

1 gift basket of hard alcohol from the company Diageo. Valued at $300.
Full lodge at the Bell Centre item
Full lodge at the Bell Centre
CA$2,750

One full lodge at the Bell Centre for 12 people – including buffet, drinks, and two parking passes for a 2025-2026 regular season Canadiens hockey game. Valued at $5,500.
Painting by the artist Joa item
Painting by the artist Joa
CA$2,500

Painting by Montreal artist Joa. Valued at $5,750.
The Keg Steakhouse gift card item
The Keg Steakhouse gift card
CA$50

Gift card for the restaurant The Keg Steakhouse. Valued at $100.
Cookbooks and subscriptions to Véro and ELLE Québec item
Cookbooks and subscriptions to Véro and ELLE Québec
CA$178

A selection of 9 cookbooks, plus subscriptions to Vero Magazine and ELLE Québec. Valued at $355.
2 tickets Alliance Montreal item
2 tickets Alliance Montreal
CA$125

A pair of courtside tickets to a Alliance Montreal game. Valued at $250.

