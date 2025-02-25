Fondation Dépendances Montréal

Organisé par

Fondation Dépendances Montréal

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan virtuel:25 ans de soutien

Lieu de prise en charge

110 Rue Prince Arthur O, Montréal, QC H2X 1S7, Canada

Abonnement Platine - Éconofitness item
Abonnement Platine - Éconofitness
190 $

Enchère de départ

Un abonnement Platine d'un an valide dans le gym Éconofitness de votre choix! Pour connaître les conditions et services inclus, visitez econofitness.ca. Valeur du lot : 389,75$. Offert par : Éconofitness http://econofitness.ca/
Carte FLEX de 12 séances item
Carte FLEX de 12 séances
75 $

Enchère de départ

Une carte FLEX de 12 séances valide dans tous les centres Nautilus Plus. La carte FLEX inclut : accès au réseau de succursales Nautilus Plus / Accès à tous les plateaux d’entrainement ainsi qu’aux cours de groupe. Valeur du lot : 156$. Offert par : Nautilus Plus https://www.nautilusplus.com
2 Billets - ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL item
2 Billets - ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
120 $

Enchère de départ

2 Billets - ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL Une paire de billets en catégorie 2 pour un concert de la saison 2025-2026 de l'Orchestre symphonique de Montréal. Valeur du lot : 240 $ Offert par : Orchestre symphonique de Montréal https://www.osm.ca
Une paire de billets Catégorie C pour La Bohème (Puccini) item
Une paire de billets Catégorie C pour La Bohème (Puccini)
115 $

Enchère de départ

Une paire de billets Catégorie C pour La Bohème (Puccini) Dates: 10 au 18 mai 2025 Valeur du lot : 230 $ Offert par : Opéra de Montréal https://www.operademontreal.com/programmation/la-boheme-0
Laissez-passer familial valide pour 4 personnes item
Laissez-passer familial valide pour 4 personnes
40 $

Enchère de départ

UN Laissez-passer familial valide pour 4 personnes pour un spectacle de la saison courante de La Maison Théâtre. Valeur du lot : 87,40$ Offert par : La Maison Théâtre https://www.maisontheatre.com
10 cours de Yoga au studio Modo Yoga Montréal item
10 cours de Yoga au studio Modo Yoga Montréal
100 $

Enchère de départ

10 cours de Yoga au studio Modo Yoga Montréal situé 3863, Boul. Saint Laurent à Montréal. Valeur du lot : 200$. Offert par : Modo Yoga Montréal https://modoyoga.com
BON-CADEAU BOTA BOTA - forfait Escale pour 2 personnes item
BON-CADEAU BOTA BOTA - forfait Escale pour 2 personnes
90 $

Enchère de départ

UN BON-CADEAU BOTA BOTA pour le forfait Escale pour 2 personnes, valable en tout temps. Incluant l’accès au circuit d’eau pendant 3 heures. Valeur du lot : 180 $ Offert par : Bota Bota https://botabota.ca
Bon cadeau DANSE DANSE item
Bon cadeau DANSE DANSE
80 $

Enchère de départ

UN Bon cadeau DANSE DANSE pour le spectacle Nuit de Jean-Pierre Perreault présenté du 19 au 22 mars 2025 . Valeur du lot : 160 $ Offert par : Danse Danse https://www.dansedanse.ca
Le sac végane Félicia item
Le sac végane Félicia item
Le sac végane Félicia
60 $

Enchère de départ

Le sac végane Felicia de Lambert Valeur du lot : 112,99 $ Offert par : Lambert https://www.designlambert.com/products/felicia-black-pebble-crossbody?srsltid=AfmBOoqE8-rMHeVn7EddxPRIryf_lEzPJA4YkSIp3Pf30_mnOV1ozF7w
2 laissez-passer - Tyrolienne MTL Zipline. item
2 laissez-passer - Tyrolienne MTL Zipline.
25 $

Enchère de départ

2 laissez-passer pour la Tyrolienne MTL Zipline. Valeur du lot : 54,98 $ Offert par : MTL Zipline https://www.vieuxportdemontreal.com/activite/tyrolienne-urbaine-mtl-quick-jump
2 laissez-passer - Tyrolienne MTL Zipline. item
2 laissez-passer - Tyrolienne MTL Zipline.
25 $

Enchère de départ

2 laissez-passer pour la Tyrolienne MTL Zipline. Valeur du lot : 54,98 $ Offert par : MTL Zipline https://www.vieuxportdemontreal.com/activite/tyrolienne-urbaine-mtl-quick-jump
Écouteurs Bluetooth SG MINI NOIRS item
Écouteurs Bluetooth SG MINI NOIRS
30 $

Enchère de départ

Écouteurs Bluetooth SG MINI NOIRS. Valeur du lot : 78,99$ Offert par : Sounds Good https://soundsgood.ca/products/sg-mini?srsltid=AfmBOooV6ga39LMFD44TqEnEyKazAP6ARpc9ESg76wkhoYN3pT_9gKOu
Écouteurs Bluetooth SG MINI NOIRS item
Écouteurs Bluetooth SG MINI NOIRS
30 $

Enchère de départ

Écouteurs Bluetooth SG MINI NOIRS Valeur du lot : 78,99$ Offert par : Sounds Good https://soundsgood.ca/products/sg-mini?srsltid=AfmBOooV6ga39LMFD44TqEnEyKazAP6ARpc9ESg76wkhoYN3pT_9gKOu
Forfait "La classique" 1 adulte - Tyroparc item
Forfait "La classique" 1 adulte - Tyroparc
41 $

Enchère de départ

Situé dans les Laurentides, ce forfait est valide pour : 1 Adulte. Le forfait inclut : ➢ Parcours de 4 Méga tyroliennes de 2.6 Km, ➢ Randonnée pédestre, ➢ Guides certifié·e·s, ➢ L’équipement de base (harnais et casque), ➢ Offert par : Tyroparc
Forfait "La classique" 1 adulte - Tyroparc item
Forfait "La classique" 1 adulte - Tyroparc
41 $

Enchère de départ

Situé dans les Laurentides, ce forfait est valide pour : 1 Adulte. Le forfait inclut : ➢ Parcours de 4 Méga tyroliennes de 2.6 Km, ➢ Randonnée pédestre, ➢ Guides certifié·e·s, ➢ L’équipement de base (harnais et casque), ➢ Offert par : Tyroparc
1 carte-cadeau MIMI & AUGUST item
1 carte-cadeau MIMI & AUGUST
15 $

Enchère de départ

1 carte-cadeau MIMI & AUGUST. Valeur du lot : 25$ Offert par : Mimi & August https://mimiandaugust.com
1 carte-cadeau MIMI & AUGUST item
1 carte-cadeau MIMI & AUGUST
15 $

Enchère de départ

1carte-cadeau MIMI & AUGUST. Valeur du lot : 25$ Offert par : Mimi & August https://mimiandaugust.com
1 carte-cadeau MIMI & AUGUST item
1 carte-cadeau MIMI & AUGUST
15 $

Enchère de départ

1 carte-cadeau MIMI & AUGUST. Valeur du lot : 25$ Offert par : Mimi & August https://mimiandaugust.com
1 carte-cadeau MIMI & AUGUST. item
1 carte-cadeau MIMI & AUGUST.
15 $

Enchère de départ

1 carte-cadeau MIMI & AUGUST. Valeur du lot : 25$ Offert par : Mimi & August https://mimiandaugust.com
1 carte-cadeau MIMI & AUGUST. item
1 carte-cadeau MIMI & AUGUST.
15 $

Enchère de départ

1carte-cadeau MIMI & AUGUST. Valeur du lot : 25$ Offert par : Mimi & August https://mimiandaugust.com
1 carte-cadeau MIMI & AUGUST item
1 carte-cadeau MIMI & AUGUST
15 $

Enchère de départ

1 carte-cadeau MIMI & AUGUST. Valeur du lot : 25$ Offert par : Mimi & Augus https://mimiandaugust.com
1 carte-cadeau MIMI & AUGUST item
1 carte-cadeau MIMI & AUGUST
15 $

Enchère de départ

1 carte-cadeau MIMI & AUGUST. Valeur du lot : 25$ Offert par : Mimi & Augus https://mimiandaugust.com
1carte-cadeau MIMI & AUGUST item
1carte-cadeau MIMI & AUGUST
15 $

Enchère de départ

1 carte-cadeau MIMI & AUGUST. Valeur du lot : 25$ Offert par : Mimi & Augus https://mimiandaugust.com
Passe familiale pour le Parc Omega item
Passe familiale pour le Parc Omega
80 $

Enchère de départ

Une passe familiale pour le Parc Omega, valide pour 2 adultes et 2 enfants. Valeur du lot : 160 $ Offert par : Parc Omega http://www.parcomega.ca
Panier cadeau Clarins femme item
Panier cadeau Clarins femme
200 $

Enchère de départ

UN panier cadeau de produits Clarins femme: SOS Primer, Baume Beauté éclair (effet tenseur et coup d'éclat), Crème lissante, rénovatrice de peau (toutes peaux), Cryo-Flash cream mask, Doux nettoyant moussant purifiant, Essence de jeunesse revitalisante Valeur du lot : 300 $ Offert par : Clarins https://www.clarins.ca/
Panier cadeau produits ClarinsMen et Clarins Paris item
Panier cadeau produits ClarinsMen et Clarins Paris
180 $

Enchère de départ

Panier cadeau produits ClarinsMen et Clarins Paris Produits ClarinsMen : gel moussant rasage Idéal, Huile Rasage + Barbe, Anti-Transpirant Deo Roll-On , Gel Énergisant Yeux. Produits Clarins Paris : Crème Jeunesse des Pieds, Mascara Wonder Perfect 4D Waterproof, Doux Nettoyant Moussant Apaisant, Hydra-Essentiel [HA²] Nuit, Huile à Lèvres Teintée Hydratante. Valeur du lot : 347$. Offert par : Clarins https://www.clarins.ca/
2 Billets - LES GRANDS EXPLORATEURS item
2 Billets - LES GRANDS EXPLORATEURS item
2 Billets - LES GRANDS EXPLORATEURS
35 $

Enchère de départ

2 Billets - LES GRANDS EXPLORATEURS Deux billets pour une représentation en salle au choix lors de la saison 2024-2025 des Grands Explorateurs. Valeur du lot : 67,84 $ https://lesgrandsexplorateurs.com
2 Billets- LES GRANDS EXPLORATEURS item
2 Billets- LES GRANDS EXPLORATEURS item
2 Billets- LES GRANDS EXPLORATEURS
35 $

Enchère de départ

2 Billets - LES GRANDS EXPLORATEURS Deux billets pour une représentation en salle au choix lors de la saison 2024-2025 des Grands Explorateurs. Valeur du lot : 67,84 $ https://lesgrandsexplorateurs.com
2 Billets - LES GRANDS EXPLORATEURS item
2 Billets - LES GRANDS EXPLORATEURS item
2 Billets - LES GRANDS EXPLORATEURS
35 $

Enchère de départ

2 Billets - LES GRANDS EXPLORATEURS Deux billets pour une représentation en salle au choix lors de la saison 2024-2025 des Grands Explorateurs. Valeur du lot : 67,84 $ https://lesgrandsexplorateurs.com
2 Billets - LES GRANDS EXPLORATEURS item
2 Billets - LES GRANDS EXPLORATEURS item
2 Billets - LES GRANDS EXPLORATEURS
35 $

Enchère de départ

2 Billets - LES GRANDS EXPLORATEURS Deux billets pour une représentation en salle au choix lors de la saison 2024-2025 des Grands Explorateurs. Valeur du lot : 67,84 $ https://lesgrandsexplorateurs.com
2 Billets - LES GRANDS EXPLORATEURS item
2 Billets - LES GRANDS EXPLORATEURS item
2 Billets - LES GRANDS EXPLORATEURS
35 $

Enchère de départ

2 Billets - LES GRANDS EXPLORATEURS Deux billets pour une représentation en salle au choix lors de la saison 2024-2025 des Grands Explorateurs. Valeur initiale du lot : 67,84 $ https://lesgrandsexplorateurs.com
Tuque mauve - Louve Design item
Tuque mauve - Louve Design
5 $

Enchère de départ

Tuque mauve - Louve Design Tuque fabriquée au Canada. Taille unique. 100% acrylique. Offert par : Louve Design
Tuque mauve - Louve Design item
Tuque mauve - Louve Design
5 $

Enchère de départ

Tuque mauve - Louve Design Tuque fabriquée au Canada. Taille unique. 100% acrylique. Offert par : Louve Design
Tuque mauve - Louve Design item
Tuque mauve - Louve Design
5 $

Enchère de départ

Tuque mauve - Louve Design Tuque fabriquée au Canada. Taille unique. 100% acrylique. Offert par : Louve Design
Tuque mauve - Louve Design item
Tuque mauve - Louve Design
5 $

Enchère de départ

Tuque mauve - Louve Design Tuque fabriquée au Canada. Taille unique. 100% acrylique. Offert par : Louve Design
5 item
5
1 $

Enchère de départ

Tuque mauve - Louve Design Tuque fabriquée au Canada. Taille unique. 100% acrylique. Offert par : Louve Design
Grand sac en tissu fabriqué à la main - Boréal item
Grand sac en tissu fabriqué à la main - Boréal
6 $

Enchère de départ

Sac en tissu fabriqué à la main - Boréal Sac en tissu fabriqué à la main Boréal. Couleur : blanc. Dimensions : env. 50x50 cm - anses 36 cm. Offert par : Futon d'or
Grand sac en tissu fabriqué à la main - Boréal item
Grand sac en tissu fabriqué à la main - Boréal
6 $

Enchère de départ

Sac en tissu fabriqué à la main - Boréal Sac en tissu fabriqué à la main Boréal. Couleur : blanc. Dimensions : env. 50x50 cm - anses 36 cm. Offert par : Futon d'or
Mitaines de four Nid - Baltic Club item
Mitaines de four Nid - Baltic Club
10 $

Enchère de départ

Mitaines de four Nid - Baltic Club Ensemble de deux gants de cuisine 100 % coton. Valeur du lot : 38$. Offert par : Baltic Club
Mitaines de four Nid - Baltic Club item
Mitaines de four Nid - Baltic Club
10 $

Enchère de départ

Mitaines de four Nid - Baltic Club Ensemble de deux gants de cuisine 100 % coton. Valeur du lot : 38$. Offert par : Baltic Club
Mitaines de four Nid - Baltic Club item
Mitaines de four Nid - Baltic Club
10 $

Enchère de départ

Mitaines de four Nid - Baltic Club Ensemble de deux gants de cuisine 100 % coton. Valeur du lot : 38$. Offert par : Baltic Club
Mitaines de four Nid - Baltic Club item
Mitaines de four Nid - Baltic Club
10 $

Enchère de départ

Mitaines de four Nid - Baltic Club Ensemble de deux gants de cuisine 100 % coton. Valeur du lot : 38$. Offert par : Baltic Club
Mitaines de four Nid - Baltic Club item
Mitaines de four Nid - Baltic Club
10 $

Enchère de départ

Mitaines de four Nid - Baltic Club Ensemble de deux gants de cuisine 100 % coton. Valeur du lot : 38$. Offert par : Baltic Club
Ensemble d'assiettes en bambou Mousse - Baltic Club item
Ensemble d'assiettes en bambou Mousse - Baltic Club
10 $

Enchère de départ

Ensemble de quatre assiettes écoresponsables en bambou Valeur du lot : 44$. Offert par : Baltic Club
Bracelet œil - Valentina’s Boho Chic Jewelry item
Bracelet œil - Valentina’s Boho Chic Jewelry
3 $

Enchère de départ

Bracelet porte bonheur. Fil rouge / Œil turquoise. Fait main à Montréal. Offert par : Valentina's Boho Chic Jewelry
Bracelet œil - Valentina’s Boho Chic Jewelry item
Bracelet œil - Valentina’s Boho Chic Jewelry
3 $

Enchère de départ

Bracelet porte bonheur. Fil rouge / Œil turquoise. Fait main à Montréal. Offert par : Valentina's Boho Chic Jewelry
Bracelet LOVE rose - Valentina's Boho Chic Jewelry item
Bracelet LOVE rose - Valentina's Boho Chic Jewelry
5 $

Enchère de départ

Bracelet à lettres tissées brodées Boho. Lettre d'amour / Couleur : rose. Bracelet en corde tressée réglable, mode rétro. Fait main à Montréal. Offert par : Valentina's Boho Chic Jewelry
Bracelet LOVE rose - Valentina's Boho Chic Jewelry item
Bracelet LOVE rose - Valentina's Boho Chic Jewelry
5 $

Enchère de départ

Bracelet à lettres tissées brodées Boho. Lettre d'amour / Couleur : rose. Bracelet en corde tressée réglable, mode rétro. Fait main à Montréal. Offert par : Valentina's Boho Chic Jewelry
Bracelet HOPE violet - Valentina's Boho Chic Jewelry item
Bracelet HOPE violet - Valentina's Boho Chic Jewelry
5 $

Enchère de départ

Bracelet à lettres tissées brodées Boho. Lettre d'espoir / Couleur : violet. Bracelet en corde tressée réglable, mode rétro. Fait main à Montréal. Offert par : Valentina's Boho Chic Jewelry
Bracelet HOPE violet - Valentina's Boho Chic Jewelry item
Bracelet HOPE violet - Valentina's Boho Chic Jewelry
5 $

Enchère de départ

Bracelet à lettres tissées brodées Boho. Lettre d'espoir / Couleur : violet. Bracelet en corde tressée réglable, mode rétro. Fait main à Montréal. Offert par : Valentina's Boho Chic Jewelry
Bracelet HOPE turquoise - Valentina's Boho Chic Jewelry item
Bracelet HOPE turquoise - Valentina's Boho Chic Jewelry
5 $

Enchère de départ

Bracelet à lettres tissées brodées Boho. Lettre d'espoir / Couleur : turquoise. Bracelet en corde tressée réglable, mode rétro. Fait main à Montréal. Offert par : Valentina's Boho Chic Jewelry
Bracelet HOPE turquoise - Valentina's Boho Chic Jewelry item
Bracelet HOPE turquoise - Valentina's Boho Chic Jewelry
5 $

Enchère de départ

Bracelet à lettres tissées brodées Boho. Lettre d'espoir / Couleur : turquoise. Bracelet en corde tressée réglable, mode rétro. Fait main à Montréal. Offert par : Valentina's Boho Chic Jewelry

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!