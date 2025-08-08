Encan virtuel de la Guignolée des enfants avec Dre Bureau

Organisé par
À propos de cet événement
Enchère de départ
Chèque-cadeau pour un abonnement de base de trois (3) mois qui vous donne accès au conditionnement physique, la zone explo, le SkillX ainsi que le biocircuit. Prix d’une valeur de 450 $
Enchère de départ
Certificat cadeau pour un séjour FORFAIT CAFÉ-COUETTE pour deux personnes incluant : Hébergement d’une nuit | Petit déjeuner buffet | Service. Prix d’une valeur de: 350 $
Enchère de départ
Une nuitée pour deux personnes dans un loft aux Lofts du Village dans une chambre de type loft et le petit-déjeuner pour deux chez Biscotti & cie.
Prix d’une valeur de: 345 $
Enchère de départ
Certificat cadeau pour un service de déneigement résidentiel saison 2025-26. Applicable dans les secteurs suivants de Hull :
Manoir des trembles
Val-Tétreau
Le Plateau
Prix d’une valeur de: 350 $
Enchère de départ
Enchère de départ
Une journée de rafting pour 2 personnes (1 adulte et 1 enfant).
Cette journée comprend la descente en rafting sur la rivière des Outaouais, l’équipement de rivière, un dîner santé sur la rivière, un souper BBQ et une nuit de camping sur notre camp de base au 1041 route 148 à Bryson. Certaines conditions s’appliquent. Sur réservation seulement. Prix d’une valeur de: 285 $
Enchère de départ
Bâton de hockey signé par Claude Giroux des Sénateurs d’Ottawa.
Prix d’une valeur de: 450 $
Enchère de départ
Droit de jeux pour quatre personnes avec voiturette.
Prix d’une valeur de: 260 $
Enchère de départ
Passe familiale 1 journée - 2 adultes / 2 enfants - Valide jusqu'au 31 décembre 2026. Prix d’une valeur de: 160 $
Enchère de départ
Miss Blair Noir
Le mini sac fourre-tout Elegance réinventé. Conçu pour la femme moderne, ce fourre-tout n'est pas seulement un sac ; c'est une déclaration! Le design matelassé classique est méticuleusement cousu pour créer un motif intemporel qui respire le luxe.
Prix d’une valeur de: 144 $
Enchère de départ
Sac à main - Simone noir - Lambert
Petit et adorable, le sac à main Simone 2-en-1 s'ouvre sur un intérieur compact, idéal pour transporter vos essentiels. Au design somptueux, ce modèle rehaussera vos tenues avec élégance. Le Simone est muni d'une ganse ajustable et amovible en chaîne argentée vous permettant de le porter plus d’une façon!
Prix d’une valeur de: 119.99 $
Enchère de départ
1 semaine de camp d’été. Prix d’une valeur de: 110 $
Enchère de départ
Cours de moulinette pour 2 personnes (14 and et plus). Location incluse
Prix d’une valeur de: 110 $
Enchère de départ
Cours de moulinette pour 2 personnes (14 and et plus). Location incluse
Prix d’une valeur de: 110 $
Enchère de départ
Abonnement 1 mois. Prix d’une valeur de: 105 $
Enchère de départ
Certificat cadeau
Prix d’une valeur de: 100 $
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Certificat cadeau pour une session photo professionnel 1 heure.
Prix d’une valeur de: 100 $
Enchère de départ
Certificat cadeau 100 $
Enchère de départ
Enchère de départ
Au rythme des saisons et des producteurs, une cuisine hyperlocale s’épanouit au cœur de la capitale nationale.
Enchère de départ
2 billets spectacle de Laurent Paquin -Crocodile distrait
Mercredi, le 14 janvier 2026, 20h00
Parterre rangée K, sièges 13 et 15
Prix d’une valeur de: 92 $
Enchère de départ
Située aux abords du Ruisseau de la Brasserie à Gatineau, la Squadra est un restaurant chaleureux et branché dont la réputation n’est plus à faire. Soucieux de vous offrir une expérience inoubliable, notre menu, nos cocktails, notre carte des vins et notre service reflètent la chaleur et la générosité des Italiens. Salute!
Enchère de départ
Située aux abords du Ruisseau de la Brasserie à Gatineau, la Squadra est un restaurant chaleureux et branché dont la réputation n’est plus à faire. Soucieux de vous offrir une expérience inoubliable, notre menu, nos cocktails, notre carte des vins et notre service reflètent la chaleur et la générosité des Italiens. Salute!
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
1100 Boul.Maloney Gatineau, QC, Canada, Quebec J8T6G3
Enchère de départ
1100 Boul.Maloney Gatineau, QC, Canada, Quebec J8T6G3
Enchère de départ
1100 Boul.Maloney Gatineau, QC, Canada, Quebec J8T6G3
Enchère de départ
Paire de billets écheangeable en saison régulière 2025-2026. Prix d’une valeur de: 60 $
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!