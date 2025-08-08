Encan virtuel de la Guignolée des enfants avec Dre Bureau

Centre de pédiatrie sociale de Gatineau

Espace Hygie : Chèque-cadeau
Espace Hygie : Chèque-cadeau
100 $

Enchère de départ

Chèque-cadeau pour un abonnement de base de trois (3) mois qui vous donne accès au conditionnement physique, la zone explo, le SkillX ainsi que le biocircuit. Prix d’une valeur de 450 $

Auberge Godfroy : Certificat cadeau
Auberge Godfroy : Certificat cadeau
100 $

Enchère de départ

Certificat cadeau pour un séjour FORFAIT CAFÉ-COUETTE pour deux personnes incluant : Hébergement d’une nuit | Petit déjeuner buffet | Service. Prix d’une valeur de: 350 $  

Old Chelsea Square : Une nuitée pour 2 aux Lofts du Village
Old Chelsea Square : Une nuitée pour 2 aux Lofts du Village
100 $

Enchère de départ

Une nuitée pour deux personnes dans un loft aux Lofts du Village dans une chambre de type loft et le petit-déjeuner pour deux chez Biscotti & cie.  

Prix d’une valeur de: 345 $  

Habiterra : Certificat cadeau
Habiterra : Certificat cadeau
100 $

Enchère de départ

Certificat cadeau pour un service de déneigement résidentiel saison 2025-26. Applicable dans les secteurs suivants de Hull :

Manoir des trembles

Val-Tétreau  

Le Plateau  

Prix d’une valeur de: 350 $ 

Corpus : Certificat cadeau
Corpus : Certificat cadeau
100 $

Enchère de départ

Rafting Momentum : Une journée de rafting pour 2 personnes
Rafting Momentum : Une journée de rafting pour 2 personnes
85 $

Enchère de départ

Une journée de rafting pour 2 personnes (1 adulte et 1 enfant).  

Cette journée comprend la descente en rafting sur la rivière des Outaouais, l’équipement de rivière, un dîner santé sur la rivière, un souper BBQ et une nuit de camping sur notre camp de base au 1041 route 148 à Bryson. Certaines conditions s’appliquent. Sur réservation seulement. Prix d’une valeur de: 285 $  

Bâton de hockey signé par Claude Giroux
Bâton de hockey signé par Claude Giroux
100 $

Enchère de départ

Bâton de hockey signé par Claude Giroux des Sénateurs d’Ottawa. 

Prix d’une valeur de: 450 $ 

Droit de jeux pour 4 avec voiturette
Droit de jeux pour 4 avec voiturette
80 $

Enchère de départ

Droit de jeux pour quatre personnes avec voiturette. 

Prix d’une valeur de: 260 $ 

Parc Omega : Passe familiale 1 journée
Parc Omega : Passe familiale 1 journée
50 $

Enchère de départ

Passe familiale 1 journée - 2 adultes / 2 enfants - Valide jusqu'au 31 décembre 2026. Prix d’une valeur de: 160 $ 

Miss Blair Noir
Miss Blair Noir
50 $

Enchère de départ

Miss Blair Noir  

Le mini sac fourre-tout Elegance réinventé. Conçu pour la femme moderne, ce fourre-tout n'est pas seulement un sac ; c'est une déclaration! Le design matelassé classique est méticuleusement cousu pour créer un motif intemporel qui respire le luxe.

Prix d’une valeur de: 144 $ 

Sac à main - Simone noir - Lambert
Sac à main - Simone noir - Lambert
30 $

Enchère de départ

Sac à main - Simone noir - Lambert

Petit et adorable, le sac à main Simone 2-en-1 s'ouvre sur un intérieur compact, idéal pour transporter vos essentiels. Au design somptueux, ce modèle rehaussera vos tenues avec élégance. Le Simone est muni d'une ganse ajustable et amovible en chaîne argentée vous permettant de le porter plus d’une façon! 

Prix d’une valeur de: 119.99 $ 

1 semaine de camp d'été
1 semaine de camp d’été
30 $

Enchère de départ

1 semaine de camp d’été. Prix d’une valeur de: 110 $ 

Cours de moulinette pour 2
Cours de moulinette pour 2
30 $

Enchère de départ

Cours de moulinette pour 2 personnes (14 and et plus). Location incluse

Prix d’une valeur de: 110 $ 

Cours de moulinette pour 2
Cours de moulinette pour 2
30 $

Enchère de départ

Cours de moulinette pour 2 personnes (14 and et plus). Location incluse

Prix d’une valeur de: 110 $

Abonnement 1 mois
Abonnement 1 mois
30 $

Enchère de départ

Abonnement 1 mois. Prix d’une valeur de: 105 $ 

Pierre Lachance Chef à domicile
Pierre Lachance Chef à domicile
30 $

Enchère de départ

Certificat cadeau 

Prix d’une valeur de: 100 $  

Doucet Latendresse : Certificat cadeau 100 $
Doucet Latendresse : Certificat cadeau 100 $
30 $

Enchère de départ

Doucet Latendresse: Certificat cadeau 100 $
Doucet Latendresse: Certificat cadeau 100 $
30 $

Enchère de départ

Aura Yoga Fitness : Certificat cadeau 100 $
Aura Yoga Fitness : Certificat cadeau 100 $
30 $

Enchère de départ

Session photo professionnel 1 heure
Session photo professionnel 1 heure
30 $

Enchère de départ

Certificat cadeau pour une session photo professionnel 1 heure.  

Prix d’une valeur de: 100 $ 

À La Dérive Brasserie Artisanale
À La Dérive Brasserie Artisanale
30 $

Enchère de départ

Certificat cadeau 100 $

Mini Tipi : Certificat cadeau 100 $
Mini Tipi : Certificat cadeau 100 $
30 $

Enchère de départ

La Petite Primerose : Certificat cadeau 100 $
La Petite Primerose : Certificat cadeau 100 $
30 $

Enchère de départ

Au rythme des saisons et des producteurs, une cuisine hyperlocale s’épanouit au cœur de la capitale nationale.

2 billets spectacle de Laurent Paquin - Crocodile distrait
2 billets spectacle de Laurent Paquin - Crocodile distrait
30 $

Enchère de départ

2 billets spectacle de Laurent Paquin -Crocodile distrait  

Mercredi, le 14 janvier 2026, 20h00 

Parterre rangée K, sièges 13 et 15 

Prix d’une valeur de: 92 $ 

La Squadra : Certificat cadeau 75 $
La Squadra : Certificat cadeau 75 $
20 $

Enchère de départ

Située aux abords du Ruisseau de la Brasserie à Gatineau, la Squadra est un restaurant chaleureux et branché dont la réputation n’est plus à faire. Soucieux de vous offrir une expérience inoubliable, notre menu, nos cocktails, notre carte des vins et notre service reflètent la chaleur et la générosité des Italiens. Salute!

La Squadra : Certificat cadeau 75 $
La Squadra : Certificat cadeau 75 $
20 $

Enchère de départ

Située aux abords du Ruisseau de la Brasserie à Gatineau, la Squadra est un restaurant chaleureux et branché dont la réputation n’est plus à faire. Soucieux de vous offrir une expérience inoubliable, notre menu, nos cocktails, notre carte des vins et notre service reflètent la chaleur et la générosité des Italiens. Salute!

La Trappe à fromage : Certificat cadeau 75 $
La Trappe à fromage : Certificat cadeau 75 $
30 $

Enchère de départ

Bébé & Cie : Certificat cadeau 50 $
Bébé & Cie : Certificat cadeau 50 $
10 $

Enchère de départ

Bébé & Cie : Certificat cadeau 50 $
Bébé & Cie : Certificat cadeau 50 $
10 $

Enchère de départ

Aladdin : Certificat cadeau 50 $
Aladdin : Certificat cadeau 50 $
10 $

Enchère de départ

La Station : Certificat cadeau 50 $
La Station : Certificat cadeau 50 $
10 $

Enchère de départ

Restaurant Alpina : Certificat cadeau 25 $
Restaurant Alpina : Certificat cadeau 25 $
5 $

Enchère de départ

Restaurant Alpina : Certificat cadeau 25 $
Restaurant Alpina : Certificat cadeau 25 $
5 $

Enchère de départ

allô! mon coco : Certificat cadeau 25 $
allô! mon coco : Certificat cadeau 25 $
5 $

Enchère de départ

1100 Boul.Maloney Gatineau, QC, Canada, Quebec J8T6G3

allo! mon coco : Certificat cadeau 25 $
allo! mon coco : Certificat cadeau 25 $
5 $

Enchère de départ

1100 Boul.Maloney Gatineau, QC, Canada, Quebec J8T6G3

allô! mon coco : Certificat cadeau 25 $
allô! mon coco : Certificat cadeau 25 $
5 $

Enchère de départ

1100 Boul.Maloney Gatineau, QC, Canada, Quebec J8T6G3

Paire de billets écheangeable en saison régulière 2025-2026
Paire de billets écheangeable en saison régulière 2025-2026
10 $

Enchère de départ

Paire de billets écheangeable en saison régulière 2025-2026. Prix d’une valeur de: 60 $

