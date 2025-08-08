Encan virtuel de la Guignolée des enfants avec Dre Bureau

Une journée de rafting pour 2 personnes (1 adulte et 1 enfant).

Cette journée comprend la descente en rafting sur la rivière des Outaouais, l’équipement de rivière, un dîner santé sur la rivière, un souper BBQ et une nuit de camping sur notre camp de base au 1041 route 148 à Bryson. Certaines conditions s’appliquent. Sur réservation seulement. Prix d’une valeur de: 285 $