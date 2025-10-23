Enchère pour un dîner avec un ou plusieurs décideurs

Jean-François Morin
CA$50

VP – Technologies numériques

Stéphanie Assouline
CA$50

VP – Affaires corporatives, juridiques et réglementaires p.i., cheffe de la gouvernance

Maxime Aucoin
CA$50

VPE et chef de la direction financière

Mathieu Boucher
CA$50

DP – Relations avec Premières Nations et Inuit

Sophie Desmarais
CA$50

Directrice – Alignement stratégique et performance globale

Nicolas Di Gaétan
CA$50

Directeur – Expertise, ingénierie et standardisation (systèmes d’automatismes)

Cyril Jaouich
CA$50

Directeur – Évolution de la conduite du système énergétique

Mathieu Johnson
CA$50

VPP – Partenariats et développement

Emmanuel Perreault
CA$50

Directeur de projets (réfection sud)

Mélanie Pigeon
CA$50

DP – Expertise, ingénierie et standardisation

Dave Rhéaume
CA$50

VPE – Activités commerciales et chef des relations clientèle

