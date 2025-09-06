Organisé par

Refuge Le Relais félin

À propos de cet événement

Ventes fermées

Enchères spécial Halloween

Jeté doux motifs chats et citrouilles item
Jeté doux motifs chats et citrouilles
25 $

Enchère de départ

Ensemble de bouteilles Tupperware item
Ensemble de bouteilles Tupperware item
Ensemble de bouteilles Tupperware
20 $

Enchère de départ

Idéales pour le sirop ou les huiles

Griffoir citrouille item
Griffoir citrouille
15 $

Enchère de départ

Sac à bandoulière Alexia de Lambert item
Sac à bandoulière Alexia de Lambert
35 $

Enchère de départ

Ensemble détersif à vaisselle Orange sanguinelli item
Ensemble détersif à vaisselle Orange sanguinelli
25 $

Enchère de départ

Serviette de plage Aloha Island item
Serviette de plage Aloha Island item
Serviette de plage Aloha Island item
Serviette de plage Aloha Island
20 $

Enchère de départ

Valeur de 49,99$

Tasse à café et crème à main Crabtree & Evelyn item
Tasse à café et crème à main Crabtree & Evelyn item
Tasse à café et crème à main Crabtree & Evelyn item
Tasse à café et crème à main Crabtree & Evelyn
15 $

Enchère de départ

Bouteille Owala noire item
Bouteille Owala noire
25 $

Enchère de départ

Sac réutilisable chats item
Sac réutilisable chats
10 $

Enchère de départ

Plats pour micro-ondes Cristal-ondes de Tupperware item
Plats pour micro-ondes Cristal-ondes de Tupperware item
Plats pour micro-ondes Cristal-ondes de Tupperware
20 $

Enchère de départ

Ensemble napperon et bols pour chiens BeoneBreed item
Ensemble napperon et bols pour chiens BeoneBreed
25 $

Enchère de départ

Plat à condiments Tupperware item
Plat à condiments Tupperware
20 $

Enchère de départ

Tablier chats item
Tablier chats
10 $

Enchère de départ

Grand lit pour chien ou chat BeoneBreed item
Grand lit pour chien ou chat BeoneBreed item
Grand lit pour chien ou chat BeoneBreed
40 $

Enchère de départ

Valeur de 79,99$

Gobelet isolant chats noirs item
Gobelet isolant chats noirs item
Gobelet isolant chats noirs
15 $

Enchère de départ

Hamac réversible pour chats de BeoneBreed item
Hamac réversible pour chats de BeoneBreed item
Hamac réversible pour chats de BeoneBreed item
Hamac réversible pour chats de BeoneBreed
30 $

Enchère de départ

Valeur de 46,99$

Ensemble de verres à café Nespresso item
Ensemble de verres à café Nespresso
15 $

Enchère de départ

Jeté mauve ultra-doux chats déguisés item
Jeté mauve ultra-doux chats déguisés
25 $

Enchère de départ

Bols à céréales Tupperware item
Bols à céréales Tupperware
15 $

Enchère de départ

Couverture pour chat ou chien Beonebreed item
Couverture pour chat ou chien Beonebreed
10 $

Enchère de départ

Duo savon et crème à mains Orange sanguinelli item
Duo savon et crème à mains Orange sanguinelli
30 $

Enchère de départ

Bouteille Owala orange item
Bouteille Owala orange
20 $

Enchère de départ

Griffoir pour chat item
Griffoir pour chat
25 $

Enchère de départ

Lit pour chat en cuir de BeoneBreed item
Lit pour chat en cuir de BeoneBreed item
Lit pour chat en cuir de BeoneBreed item
Lit pour chat en cuir de BeoneBreed
25 $

Enchère de départ

Valeur de 39,99$

Ensemble ail et oignon de Tupperware item
Ensemble ail et oignon de Tupperware
25 $

Enchère de départ

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