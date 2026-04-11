Fondation québécoise de l'acupuncture

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Fondation québécoise de l'acupuncture

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Énergétique des systèmes vivants - programme long

Frais d'inscription hâtive EN LIGNE : ZOOM item
Frais d'inscription hâtive EN LIGNE : ZOOM
100 $
Disponible jusqu'au 1 juin

Forfait en ligne, sur Zoom : 1790 $. (358$ par séminaire)

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Frais d'inscription hâtive, EN PRÉSENTIEL, EN EXTERNE item
Frais d'inscription hâtive, EN PRÉSENTIEL, EN EXTERNE
100 $
Disponible jusqu'au 1 juin

Forfait en PRÉSENTIEL, EN EXTERNE : 1790 $. (358$ par séminaire)

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Frais d'inscription hâtive : en présentiel, interne (A) item
Frais d'inscription hâtive : en présentiel, interne (A)
100 $
Disponible jusqu'au 1 juin

Forfait en présentiel, en interne, arrivée le vendredi matin : 2 130 $. (426$ par séminaire)

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Frais d'inscription hâtive en présentiel : interne (B) item
Frais d'inscription hâtive en présentiel : interne (B)
100 $

Forfait en présentiel, en interne, arrivée le jeudi soir : 2 450 $. (490$ par séminaire)

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Frais d'inscription, reprise de la formation EN LIGNE ZOOM item
Frais d'inscription, reprise de la formation EN LIGNE ZOOM
100 $

Forfait en ligne sur Zoom : 1 140 $ (228$ par séminaire)

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Frais d'inscription, reprise EN PRÉSENTIEL : EXTERNE item
Frais d'inscription, reprise EN PRÉSENTIEL : EXTERNE
100 $

Forfait en présentiel, en externe : 1 140 $ (228$ par séminaire)

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Frais d'inscription, reprise de la formation : interne (A) item
Frais d'inscription, reprise de la formation : interne (A)
100 $

Forfait (A) en interne, arrivée le vendredi matin : 1 480 $ (296$ par séminaire)

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Frais d'inscription, reprise de la formation : interne (B) item
Frais d'inscription, reprise de la formation : interne (B)
100 $

Forfait (B) en interne, arrivée le jeudi soir : 1 800 $ (360$ par séminaire)

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Frais d'inscription, reprise de la formation : À LA CARTE item
Frais d'inscription, reprise de la formation : À LA CARTE
100 $

Une fois inscrite/inscrit à la carte, communiquez avec nous pour nous informer des séminaires qui vous intéressent, zoom, externe, interne [email protected]

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Paiement en un seul versement item
Paiement en un seul versement
1 790 $

Après avoir fait votre inscription plus haut, vous pouvez effectuer le paiement complet du solde ici pour les inscriptions hâtives, forfait Zoom ou externe seulement

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