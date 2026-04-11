Énergétique des systèmes vivants - programme long

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Forfait en PRÉSENTIEL, EN EXTERNE : 1790 $. (358$ par séminaire)
Forfait en présentiel, en interne, arrivée le vendredi matin : 2 130 $. (426$ par séminaire)
Forfait en présentiel, en interne, arrivée le jeudi soir : 2 450 $. (490$ par séminaire)
Forfait en ligne sur Zoom : 1 140 $ (228$ par séminaire)
Forfait en présentiel, en externe : 1 140 $ (228$ par séminaire)
Forfait (A) en interne, arrivée le vendredi matin : 1 480 $ (296$ par séminaire)
Forfait (B) en interne, arrivée le jeudi soir : 1 800 $ (360$ par séminaire)
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