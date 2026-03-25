Enregistrement - Session d'information "Préparer le départ" Op Reassurance / "Preparing for departure" Information session recording
Enregistrement - Session d'information pré-déploiement
Gratuit
Vous recevrez le lien de l'enregistrement par courriel dans les semaines suivantes aux sessions d'information du 27 et du 29 avril.
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