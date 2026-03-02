Organisé par
Ce paiement confirmera votre inscription pour pouvoir jouer cette année pour la Coupe de l'Espoir au sein d'Ensemble pour la Santé Mentale. Votre équipe sera fièrement nourrie par nos sponsors.
Ce billet vous permettra de réserver votre kiosque, ce qui signifie que votre organisation aura accès à une table et 2 chaises. Vous aurez accès à un buffet gratuit et des boissons.
You can support PCSM by paying an optional admission fee at your own discretion starting at 1$
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!