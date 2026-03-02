Perspective Communautiare En Sante Mentale (w I )

Perspective Communautiare En Sante Mentale (w I )

Ensemble pour la Santé Mentale

16950 Boul Hymus

Kirkland, QC H9H 3W7, Canada

Équipes de hockey
200 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Ce paiement confirmera votre inscription pour pouvoir jouer cette année pour la Coupe de l'Espoir au sein d'Ensemble pour la Santé Mentale. Votre équipe sera fièrement nourrie par nos sponsors.

Enregistrement des kiosques
100 $

Ce billet vous permettra de réserver votre kiosque, ce qui signifie que votre organisation aura accès à une table et 2 chaises. Vous aurez accès à un buffet gratuit et des boissons.

General pay what you can to support
Payez ce que vous pouvez

You can support PCSM by paying an optional admission fee at your own discretion starting at 1$

