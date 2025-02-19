Ensemble pour la Vie - St Edmond de Grantham - samedi 4 octobre 2025 (8h30-16h30)
Sentinelles- St Edmond de Grantham - 4 Octobre 2025
free
La formation se dispensera de 8h30-16h30
Au chalet des loisirs : 1393, rue Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Edmond-de-Grantham,
Les documents vous seront fournis la journée même
la formation sera dispensée par M.Jean Couture
La formation se dispensera de 8h30-16h30
Au chalet des loisirs : 1393, rue Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Edmond-de-Grantham,
Les documents vous seront fournis la journée même
la formation sera dispensée par M.Jean Couture