Organisé par

Réseau québécois pour l'équité, la diversité et l'inclusion (RQEDI)

Sherbrooke, ensemble renforçons l'équité, la diversité et l'inclusion dans nos organisations !

80 Rue Wellington S

Sherbrooke, QC J1H 5Y8, Canada

Billet individuel Forum 2025 (volet professionnel·les)
50 $
Billet individuel: Professionnel·les des milieux de la santé et de l'éducation Professionnel·les des municipalités, MRC, Ministères, organismes publics et sociétés d'état Professionnel·les des PME/ Grandes entreprises/secteur privé
Billet individuel Forum 2025 (volet OBNL et communautaire)
25 $
Billet individuel: Professionnel·les du milieu OBNL et communautaire *Billet valide pour une personne et non transférable
Billet individuel Forum 2025 (volet étudiant·e TEMPS PLEIN)
15 $
Billet individuel: Étudiant·es à TEMPS PLEIN Une pièce de justification devra être envoyée à [email protected] *Billet valide pour une personne et non transférable

