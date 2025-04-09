Sherbrooke, ensemble renforçons l'équité, la diversité et l'inclusion dans nos organisations !

Billet individuel Forum 2025 (volet professionnel·les)
50 $
Billet individuel:
Professionnel·les des milieux de la santé et de l'éducation
Professionnel·les des municipalités, MRC, Ministères, organismes publics et sociétés d'état
Professionnel·les des PME/ Grandes entreprises/secteur privé
Billet individuel Forum 2025 (volet OBNL et communautaire)
25 $
Billet individuel:
Professionnel·les du milieu OBNL et communautaire
*Billet valide pour une personne et non transférable
Billet individuel Forum 2025 (volet étudiant·e TEMPS PLEIN)
15 $
Billet individuel:
Étudiant·es à TEMPS PLEIN
Une pièce de justification devra être envoyée à [email protected]
*Billet valide pour une personne et non transférable
