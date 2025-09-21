DREPA-HOPE

Offert par

DREPA-HOPE

À propos des adhésions

Ensemble, pour un Avenir Sans Douleur

Membre Sympathisant
30 $

Renouvellement mensuel

  • Vous faites partie d’un réseau engagé pour le bien-être et la justice sociale.
  • Vous recevez régulièrement des nouvelles et mises à jour exclusives sur nos projets.
Patients Drepanocytaires
5 $

Pas d'expiration

Membre d'Honneur
300 $

Valide pour un an

  • Vous avez la possibilité de participer activement à des campagnes, événements et activités internationales (Canada, USA, SUISSE)
  • Vous devenez acteur du changement en contribuant à bâtir un avenir meilleur.
Ajouter un don pour DREPA-HOPE

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!