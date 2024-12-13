Entrainement 13-16 ans - William Hingston Hiver 2025

Inscription pour un.e jeune athlète au programme 13-16 ans du dimanche matin 10h - 11h45 au centre William Hingston du 5 janvier au 23 Février *pas de pratique le 12 janvier* (7 séances)
Session 2 - 2 mars au 20 avril 2025
CA$174
Inscription pour un.e jeune athlète au programme 13-16 ans du dimanche matin 10h - 11h45 au centre William Hingston du 2 mars au 20 avril (8 séances)
Une séance d'essai.
CA$29
L'inscription pour une séance est confirmée et peut être utilisée une seule fois. Le paiement de la séance n'est pas transféré dans le prix du programme si vous décidez de continuer. Vous êtes inscrit à la prochaine pratique disponible suivant votre paiement.
