Entrainement Adulte Débutant - Maisonneuve Jan-Mai 2025

Dimanche - Session 1 - 12 Janvier au 16 Février 2025
138 $
Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte débutant de dimanche soir 18h10 - 20h00 au Collège de Maisonneuve du 12 Janvier au 16 Février (6 séances)
Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte débutant de dimanche soir 18h10 - 20h00 au Collège de Maisonneuve du 12 Janvier au 16 Février (6 séances)
Mardi - Session 1 - 7 Janvier au 18 Février 2025
161 $
Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte débutant de mardi soir 20h30-22h15 au Collège de Maisonneuve du 7 Janvier au 18 Février (7 séances)
Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte débutant de mardi soir 20h30-22h15 au Collège de Maisonneuve du 7 Janvier au 18 Février (7 séances)
Dimanche - Session 2 - 23 Février au 6 Avril 2025
82 $
Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte débutant de dimanche soir 18h10 - 20h00 au Collège de Maisonneuve du 23 Février au 6 Avril *pas d'entrainement le 23 Mars* (6 séances)
Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte débutant de dimanche soir 18h10 - 20h00 au Collège de Maisonneuve du 23 Février au 6 Avril *pas d'entrainement le 23 Mars* (6 séances)
Mardi - Session 2 - 25 Février au 8 Avril 2025
161 $
Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte débutant de mardi soir 20h30-22h15 au Collège de Maisonneuve du 25 Février au 8 Avril (7 séances)
Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte débutant de mardi soir 20h30-22h15 au Collège de Maisonneuve du 25 Février au 8 Avril (7 séances)
Dimanche - Session 3 - 13 Avril au 18 Mai 2025
138 $
Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte débutant de dimanche soir 18h10 - 20h00 au Collège de Maisonneuve du 13 Avril au 18 Mai (6 séances)
Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte débutant de dimanche soir 18h10 - 20h00 au Collège de Maisonneuve du 13 Avril au 18 Mai (6 séances)
Mardi - Session 3 - 15 Avril au 20 Mai 2025
138 $
Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte débutant de mardi soir 20h30-22h15 au Collège de Maisonneuve du 15 Avril au 20 Mai (6 séances)
Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte débutant de mardi soir 20h30-22h15 au Collège de Maisonneuve du 15 Avril au 20 Mai (6 séances)
Une séance d'essai.
29 $
L'inscription pour une séance est confirmée et peut être utilisée une seule fois. Le paiement de la séance n'est pas transféré dans le prix du programme si vous décidez de continuer. Vous êtes inscrit à la prochaine pratique disponible suivant votre paiement. *pas entrainement le 23 Mars*
L'inscription pour une séance est confirmée et peut être utilisée une seule fois. Le paiement de la séance n'est pas transféré dans le prix du programme si vous décidez de continuer. Vous êtes inscrit à la prochaine pratique disponible suivant votre paiement. *pas entrainement le 23 Mars*
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