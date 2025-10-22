ENTRAÎNEMENT D'HIVERS MI-SAISON 2025-2026

Offert par
À propos des adhésions
Pas d'expiration
Pour les compétitifs, 4 fois par semaine, le mardi, jeudi, samedi et dimanche.
Le prix comprend la TPS et la TVQ
TPS : 856101738RT0001
TVQ : 1207490012TQ0001
Pas d'expiration
Pour les Maîtres, 3 fois par semaine, le lundi, mercredi, samedi
Le prix comprend la TPS et la TVQ
TPS : 856101738RT0001
TVQ : 1207490012TQ0001
Pas d'expiration
Pour les Maîtres, 3 fois par semaine, le mardi, jeudi, dimanche
Le prix comprend la TPS et la TVQ
TPS : 856101738RT0001
TVQ : 1207490012TQ0001
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!