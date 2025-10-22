Aviron Lachine

Offert par

Aviron Lachine

À propos des adhésions

ENTRAÎNEMENT D'HIVERS MI-SAISON 2025-2026

Équipe compétitive -2026
220 $

Pas d'expiration

Pour les compétitifs, 4 fois par semaine, le mardi, jeudi, samedi et dimanche.


Le prix comprend la TPS et la TVQ

TPS : 856101738RT0001

TVQ : 1207490012TQ0001


Maîtres Groupe 1 - 2025-2026
170 $

Pas d'expiration

Pour les Maîtres, 3 fois par semaine, le lundi, mercredi, samedi


Le prix comprend la TPS et la TVQ

TPS : 856101738RT0001

TVQ : 1207490012TQ0001


Maîtres Groupe 2 - 2025-2026
170 $

Pas d'expiration

Pour les Maîtres, 3 fois par semaine, le mardi, jeudi, dimanche


Le prix comprend la TPS et la TVQ

TPS : 856101738RT0001

TVQ : 1207490012TQ0001


Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!