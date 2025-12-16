Entrainement physique et spirituel (H-P 2026)

Offert par
Séance d’entraînement spirituel
Atelier où l’entraînement physique est associé aux exercices spirituels.
L’entraînement physique est ici considéré comme une porte ouvrant à la vie spirituelle et favorisant le cheminement. L’atelier comprend notamment une brève séance d’entraînement physique (à l’intérieur) et la relecture des « mouvements intérieurs » suscités par ces exercices.
Note : Exercices physiques légers ne nécessitant aucune habitude d’entraînement sportif. Prévoir une tenue en vêtements confortables.
Animation : Stéphane Lelièvre, formation universitaire en sciences de l’activité physique
Dates : Samedis 28 fév. – 11 avril – 16 mai de 10 h à 12 h
Nombre limite : 8 personnes
Frais : 25 $ par rencontre, 65 $ pour la série
Renseignements :
[email protected]
418-653-6353 poste 102
Série de 3 rencontres
