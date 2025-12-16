Entrainement physique et spirituel (H-P 2026)

Séance d’entraînement spirituel

Atelier où l’entraînement physique est associé aux exercices spirituels.

L’entraînement physique est ici considéré comme une porte ouvrant à la vie spirituelle et favorisant le cheminement. L’atelier comprend notamment une brève séance d’entraînement physique (à l’intérieur) et la relecture des « mouvements intérieurs » suscités par ces exercices.

Note : Exercices physiques légers ne nécessitant aucune habitude d’entraînement sportif. Prévoir une tenue en vêtements confortables.

Animation : Stéphane Lelièvre, formation universitaire en sciences de l’activité physique

Dates : Samedis 28 fév. – 11 avril – 16 mai de 10 h à 12 h

Nombre limite : 8 personnes

Frais : 25 $ par rencontre, 65 $ pour la série

Renseignements :

[email protected]

418-653-6353 poste 102