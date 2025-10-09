AEM (Accès escalade Montréal)

Organisé par

AEM (Accès escalade Montréal)

À propos de cet événement

Entraînement sur mur de vitesse

2350 Rue Dickson

Montréal, QC H1N 2J1, Canada

Entrainement sur 15m
25,29 $

Tarif avant taxes: 22$

Entraînement sur mur de Vitesse 15m

durée: 1.5 heures

âge min: 14 ans

préalabe: accréditation d'un centre d'escalade, Passeport Accès Vitesse

Entraînement sur 8 m
17,25 $

LE tarif avant taxes: 15$

Entraînement sur mur de Vitesse 10m

durée: 1.5 heures

Pas d'âge min

Préalabe: accréditation d'un centre d'escalade, Passeport Accès Vitesse ou être accompagné d'un détenteur d'accréditation d'un centre d'escalade, et d'un Passeport Accès Vitesse si moins de 14 ans

Accès Athletes partenaires
35 $

Ce billet est réservé aux athlètes de l'équipe ou partenaires de AEM

Ajouter un don pour AEM (Accès escalade Montréal)

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!