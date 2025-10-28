Club d'aviron de Boucherville

À propos des adhésions

Entraînements d'hiver - 2025-2026

Entraînement - Samedi
125 $

Pas d'expiration

Cette inscription vous donne accès aux entraînements une fois par semaine, les samedis matins.

Entraînement - 3 fois/semaine
250 $

Pas d'expiration

Cette inscription vous donne accès aux entraînements trois fois par semaine, les lundis et mercredis soirs, ainsi que les samedis matins.

AJOUT : Location d'ergomètre
75 $

Pas d'expiration

En plus des entraînements d'hiver, vous pouvez louer un ergomètre au Club pour la saison, sous réserve de disponibilité. Il est de votre responsabilité de l'entretenir et le rapporter au Club au début de la saison d'été.

