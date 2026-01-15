KOLO Art

Organisé par

KOLO Art

À propos de cet événement

Entre les Strophes

1258 Rue Bélanger

Montréal, QC H2S 1H9, Canada

Tarif régulier
25 $

Je conçois qu’il est normal de payer un juste prix pour un œuvre artistique, et le tarif régulier convient très bien à ma situation et à ma volonté d’être équitable envers les artistes.

Tarif solidaire
35 $

Je connais la valeur d’une œuvre théâtrale et je sais que les artistes sont en droit de retirer un revenu décent de leur pratique. Je suis dans une situation qui me permet d’être solidaire des artistes et suis ainsi disposé·e à payer un tarif conséquent.

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