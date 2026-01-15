Entre les Strophes

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À propos de cet événement
Je conçois qu’il est normal de payer un juste prix pour un œuvre artistique, et le tarif régulier convient très bien à ma situation et à ma volonté d’être équitable envers les artistes.
Je connais la valeur d’une œuvre théâtrale et je sais que les artistes sont en droit de retirer un revenu décent de leur pratique. Je suis dans une situation qui me permet d’être solidaire des artistes et suis ainsi disposé·e à payer un tarif conséquent.
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