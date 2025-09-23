Entrevue exclusive « Hot Ones » avec le sous-ministre, monsieur Alain Sans Cartier !

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À propos de cet événement
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
Ce billet comprend l’accès à l’entrevue et une dégustation de 6 ailes de poulet du bar Quartier Général et sauces piquantes.
En prime, accès exclusif à la boutique pimentée de sauces et condiments en vente sur place!
Quantité limité!
Ce billet comprend l’accès à l’entrevue.
En prime, accès exclusif à la boutique pimentée de sauces et condiments en vente sur place!
Description du produit : Piments forts séchés et broyés (environ 125 g)
Conservation : Conserver dans un endroit sec
Indice de chaleur estimé (X/10) : 5/10
Quantité disponible : 2
Description du produit :
Gelée de piments forts (environ 140 ml)
Ingrédients: sucre, vinaigre de cidre de pommes, jus de lime, pectine de fruits, piments forts
Conservation : Garder réfrigéré
Indice de chaleur estimé (X/10) : 5/10
Quantité disponible : 7
Description du produit :
Moutarde de style Dijon (environ 140 ml)
Ingrédients: graines de moutarde jaunes et noires, vinaigre de cidre de pommes, bière, piments forts, sel
Conservation : Garder réfrigéré
Indice de chaleur estimé (X/10) : 2/10
Quantité disponible : 9
Description du produit :
Sauce piquante (150 ml)
Ingrédients: piments forts, melon d'eau, jus de lime, vinaigre, oignions, ail, sel, gomme de Xanthan
Conservation : Réfrigérer après ouverture
Indice de chaleur estimé (X/10) : 6/10
Quantité disponible : 3
Description du produit : Sauce piquante (150 ml)
Ingrédients: piments forts fermentés, vinaigre, oignions, ail, sel, gomme de Xanthan
Conservation : Réfrigérer après ouverture
Indice de chaleur estimé (X/10) : 5/10
Quantité disponible : 4
Description du produit :
Sauce piquante (150 ml)
Ingrédients: piments forts, huile, vinaigre, poivrons rôtis, oignions, ail, jus de citron, origan, sel, poivron, gomme de Xanthan
Conservation : Réfrigérer après ouverture
Indice de chaleur estimé (X/10) : 6/10
Quantité disponible : 5
Description du produit :
Sauce piquante (150 ml)
Ingrédients: piments forts, jus de lime, oignions, ail, coriandre, sel, gomme de Xanthan
Conservation : Réfrigérer après ouverture
Indice de chaleur estimé (X/10) : 5/10
Quantité disponible :
3
Description du produit :
Sauce piquante (150 ml)
Ingrédients: piments serranos, jalapeños verts, tomatillos, jus de lime, vinaigre, oignions, coriandre, ail, sel, gomme de Xanthan
Conservation :
Réfrigérer après ouverture
Indice de chaleur estimé (X/10) : 2/10
Quantité disponible: 5
Description du produit :
Sauce piquante (150 ml)
Ingrédients: piments lemon drops, sirop d'érable, vinaigre, oignions, ail, sel, gomme de Xanthan
Conservation :
Réfrigérer après ouverture
Indice de chaleur estimé (X/10) :
3/10
Quantité disponible :
1
Description du produit :
Sauce piquante (150 ml)
Ingrédients: piments 7 Pot, ananas, vinaigre, oignions, ail, sel
Conservation :
Réfrigérer après ouverture
Indice de chaleur estimé (X/10) :
8/10
Quantité disponible :
2
Description du produit :
Sauce piquante (150 ml)
Ingrédients: piments forts, pamplemousse rose, orange, lime, vinaigre, oignons, ail, sel, gomme de Xanthan.
Indice de chaleur estimé (X/10) : 5/10
Quantité disponible: 3
Description du produit: sauce piquante (150 ml)
Ingrédients: tomates, piments ghost peppers, vinaigre, oignons, ail et sel.
Indice de chaleur estimé (X/10): 6/10
Ingrédients: Jello-O, gélatine, miel, jus de lime, piments forts.
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