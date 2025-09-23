Organisé par

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie - Comité Entraide

À propos de cet événement

Entrevue exclusive « Hot Ones » avec le sous-ministre, monsieur Alain Sans Cartier !

Salle Paul Gérin-Lajoie

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

Billet expérience
12 $

Ce billet comprend l’accès à l’entrevue et une dégustation de 6 ailes de poulet du bar Quartier Général et sauces piquantes.

En prime, accès exclusif à la boutique pimentée de sauces et condiments en vente sur place!
Quantité limité!

Billet spectateur
5 $

Ce billet comprend l’accès à l’entrevue.

En prime, accès exclusif à la boutique pimentée de sauces et condiments en vente sur place!

Piments forts broyés
5 $

Description du produit : Piments forts séchés et broyés (environ 125 g)


Conservation : Conserver dans un endroit sec


Indice de chaleur estimé (X/10) : 5/10


Quantité disponible : 2

Gelée de piments forts
10 $

Description du produit :

Gelée de piments forts (environ 140 ml)

Ingrédients: sucre, vinaigre de cidre de pommes, jus de lime, pectine de fruits, piments forts

Conservation : Garder réfrigéré

Indice de chaleur estimé (X/10) : 5/10

Quantité disponible : 7

Moutarde forte
5 $

Description du produit :

Moutarde de style Dijon (environ 140 ml)

Ingrédients: graines de moutarde jaunes et noires, vinaigre de cidre de pommes, bière, piments forts, sel

Conservation : Garder réfrigéré

Indice de chaleur estimé (X/10) : 2/10

Quantité disponible : 9


Sauce aux melons et piments forts
10 $

Description du produit :

Sauce piquante (150 ml)

Ingrédients: piments forts, melon d'eau, jus de lime, vinaigre, oignions, ail, sel, gomme de Xanthan

Conservation : Réfrigérer après ouverture

Indice de chaleur estimé (X/10) : 6/10

Quantité disponible : 3

Sauce de style Louisianaise
10 $

Description du produit : Sauce piquante (150 ml)

Ingrédients: piments forts fermentés, vinaigre, oignions, ail, sel, gomme de Xanthan

Conservation : Réfrigérer après ouverture

Indice de chaleur estimé (X/10) : 5/10

Quantité disponible : 4

Sauce piri-piri
10 $

Description du produit :

Sauce piquante (150 ml)

Ingrédients: piments forts, huile, vinaigre, poivrons rôtis, oignions, ail, jus de citron, origan, sel, poivron, gomme de Xanthan

Conservation : Réfrigérer après ouverture

Indice de chaleur estimé (X/10) : 6/10

Quantité disponible : 5

Sauce chili lime
10 $

Description du produit :

Sauce piquante (150 ml)

Ingrédients: piments forts, jus de lime, oignions, ail, coriandre, sel, gomme de Xanthan

Conservation : Réfrigérer après ouverture

Indice de chaleur estimé (X/10) : 5/10

Quantité disponible :

3

Sauce salsa verde
10 $

Description du produit :

Sauce piquante (150 ml)

Ingrédients: piments serranos, jalapeños verts, tomatillos, jus de lime, vinaigre, oignions, coriandre, ail, sel, gomme de Xanthan

Conservation :

Réfrigérer après ouverture

Indice de chaleur estimé (X/10) : 2/10

Quantité disponible: 5

Sauce érable et piments Lemon drops
10 $

Description du produit :

Sauce piquante (150 ml)

Ingrédients: piments lemon drops, sirop d'érable, vinaigre, oignions, ail, sel, gomme de Xanthan

Conservation :

Réfrigérer après ouverture

Indice de chaleur estimé (X/10) :

3/10

Quantité disponible :

1

Sauce aux ananas et aux piments 7 Pot
10 $

Description du produit :

Sauce piquante (150 ml)

Ingrédients: piments 7 Pot, ananas, vinaigre, oignions, ail, sel

Conservation :

Réfrigérer après ouverture

Indice de chaleur estimé (X/10) :

8/10

Quantité disponible :

2

Sauce pamplemousse orange
10 $

Description du produit :

Sauce piquante (150 ml)

Ingrédients: piments forts, pamplemousse rose, orange, lime, vinaigre, oignons, ail, sel, gomme de Xanthan.

Indice de chaleur estimé (X/10) : 5/10
Quantité disponible: 3

Sauce tomate ghost
10 $

Description du produit: sauce piquante (150 ml)

Ingrédients: tomates, piments ghost peppers, vinaigre, oignons, ail et sel. 

Indice de chaleur estimé (X/10): 6/10

Bonbons ardents
2 $

Ingrédients: Jello-O, gélatine, miel, jus de lime, piments forts.

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