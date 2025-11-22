Épices exotiques - Hugo Fuego

Gorodam (60 g)
20 $

Sel artisanal aux notes chaudes et aromatiques. Sa composition unique, dominée par le piment Goronong et la cardamome, en fait un allié idéale pour les cuisines audacieuses.

(🌶️🌶️)

Hanoutar (60 g)
20 $

Quand le Ras el Hanout s’éveille, les épices tremblent. Le curcuma s’incline, le gingembre prophétise, et l’habanero crache des flammes d’or sur l’autel du goût absolu.

(🌶️🌶️🌶️)

Hanoutar (40 g)
15 $

Quand le Ras el Hanout s’éveille, les épices tremblent. Le curcuma s’incline, le gingembre prophétise, et l’habanero crache des flammes d’or sur l’autel du goût absolu.

(🌶️🌶️🌶️)

SichuSoleil (60 g)
20 $

Un équilibre précis entre intensité et raffinement. Le poivre de Szechuan et le gingembre éveillent le palais, tandis que le sucre et le sumac adoucissent la morsure du Habanero. Un sel d’exception pour amateurs de sensations fines.

(🌶️🌶️🌶️)

SichuSoleil (40 g)
15 $

Un équilibre précis entre intensité et raffinement. Le poivre de Szechuan et le gingembre éveillent le palais, tandis que le sucre et le sumac adoucissent la morsure du Habanero. Un sel d’exception pour amateurs de sensations fines.

(🌶️🌶️🌶️)

Soléa (60 g)
20 $

Inspiré des saveurs méditerranéennes et moyen-orientales, ce mélange marie estragon, aneth et mahlab autour d’un piment habanero éclatant. Parfait pour relever volailles, salades tièdes et sauces citronnées.

(🌶️🌶️🌶️)

Soléa (40 g)
15 $

Inspiré des saveurs méditerranéennes et moyen-orientales, ce mélange marie estragon, aneth et mahlab autour d’un piment habanero éclatant. Parfait pour relever volailles, salades tièdes et sauces citronnées.

(🌶️🌶️🌶️)

Sumabero (60 g)
20 $

Rencontre de l’acidulé et du piquant. Un assaisonnement audacieux et raffiné, pensé pour donner éclat et intensité à vos créations culinaires.

(🌶️🌶️🌶️)

Kamirari (60 g)
20 $

Alliance explosive de piment Lemon Ghostly, agrumes et nori, relevée d’ail, gingembre et sésame grillé pour une touche umami citronnée.

(🌶️🌶️🌶️)

Kaminari (40 g)
15 $

Alliance explosive de piment Lemon Ghostly, agrumes et nori, relevée d’ail, gingembre et sésame grillé pour une touche umami citronnée.

(🌶️🌶️🌶️)

Kahara (60 g)
20 $

Mélange audacieux mariant la chaleur du habanero, la douceur du mahlab et l’arôme terreux du cumin, relevé d’ail, coriandre et paprika pour une profondeur chaude et envoûtante.

(🌶️🌶️🌶️🌶️)

CitrusRush (60 g)
20 $

Un équilibre précis entre intensité et raffinement. Le poivre de Szechuan et le gingembre éveillent le palais, tandis que le sucre et le sumac adoucissent la morsure du Habanero. Un sel d’exception pour amateurs de sensations fines.

(🌶️🌶️)

CitrusRush (40 g)
15 $

Un équilibre précis entre intensité et raffinement. Le poivre de Szechuan et le gingembre éveillent le palais, tandis que le sucre et le sumac adoucissent la morsure du Habanero. Un sel d’exception pour amateurs de sensations fines.

(🌶️🌶️)

Vortexa (40 g)
15 $

Nébuleuse sensorielle où le poivre de Sichuan libère sa transe électrique, propulsant le Jolokia, le curcuma et le sumac dans une euphorie cosmique d’épices et de vertiges interstellaires.
(🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️)

Estrella Fuego (60 g)
20 $

Mélange vibrant alliant chaleur du Goronong, fraicheur des herbes et douceur épicée d'anis, gingembre et curcuma, pour assaisonnement raffiné.

(🌶️🌶️)

Estrella Fuego (40 g)
15 $

Mélange vibrant alliant chaleur du Goronong, fraicheur des herbes et douceur épicée d'anis, gingembre et curcuma, pour assaisonnement raffiné.

(🌶️🌶️)

Pyrobanero (60 g)
20 $

La force du habanero se marie aux arômes subtils des épices. Un assaisonnement sophistiqué qui rehausse chaque création gastronomique avec intensité et finesse.

(🌶️🌶️🌶️🌶️)

Pyrobanero (40 g)
15 $

La force du habanero se marie aux arômes subtils des épices. Un assaisonnement sophistiqué qui rehausse chaque création gastronomique avec intensité et finesse.

(🌶️🌶️🌶️🌶️)

Scorvina (60 g)
20 $

Scorvina, ombre ardente en poudre, unit le feu du scorpion et l’acidité du sumac. Un souffle nocturne, poivré et profond, qui envoûte les sens et consume la lumière.

(🌶️🌶️🌶️🌶️)

Corozest (60 g)
20 $

Sel d’assaisonnement vibrant, mariant le feu du piment rouge à la fraîcheur du zeste d’orange. Une composition relevée et aromatique, idéale pour les plats audacieux.

(🌶️🌶️🌶️)

Poivrume (60 g)
20 $

La fraîcheur du citron rencontre la chaleur douce du Aji Lemon et la vibration du Szechuan. Ce sel d’herbes citronné dynamise poissons blancs, légumes croquants et sauces légères.

(🌶️🌶️🌶️)

Poivrume (40 g)
15 $

La fraîcheur du citron rencontre la chaleur douce du Aji Lemon et la vibration du Szechuan. Ce sel d’herbes citronné dynamise poissons blancs, légumes croquants et sauces légères.

(🌶️🌶️🌶️)

