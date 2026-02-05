Épluchette des Bad Boys Bikers 2026

Parfois, un simple billet peut faire une énorme différence.





En participant à cet événement, vous contribuez directement à soutenir Jaymie, atteint d’amyotrophie spinale. Chaque inscription, chaque sourire, chaque tour de roue nous rapproche d’un avenir plus doux et plus humain pour lui.





Cette journée, c’est bien plus qu’une ride: c’est un rassemblement de cœur, de solidarité et d’espoir.





Votre don comprend:

- La ride du matin, il y a deux départs, à 9h 30

Au B-sport (Bouchard) 520 Bd Richelieu, Richelieu, QC J3L 4C1

(Les autres sont a déterminer)





direction Le St-Zeph 2.22

- Le diner, Blé d'inde et Hot Dog

- La journée au St-Zeph 2.22

où vous pourrez participer à des Jeux d’habileté à moto, Trike ou Spyder,

comme le slow race, balloune d'eau, le jeu de la paille et autres, avec prix pour les gagnants.

- Le souper, burgers, poutines, frites

- Nombreux prix de présence et moitié-moitié

- 2 spectacle Live en continu

- Un show de boucane pour finir la soirée





- Artisans et kiosque sur place toute la journée,

Biker Boys and Bourbon Photographie - T-Shirt Bad Boys Bike Shop

Tatoueur - Cuir Artistique - Barbier - Esthétique Moto et Bottes

Habileté en Moto - Show de Boucane - Prix de Présence et Plus.





❤️ Joignez vous à nous pour une bonne cause! Tous les profits amassés serviront à soutenir Jaymie, atteint d’amyotrophie spinale.