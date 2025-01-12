Inscriptions Football Féminin Blitz de Montréal 2025

Année de naissance 2008, 2009, 2010 Tu es déjà convaincue et tu veux te joindre à l'équipe pour 2025 ? Cette option est pour toi, inscris-toi dès maintenant ! Vous avez accès à tous les entraînements avec cette option. **Si vous habitez à l'Ouest de l'Autoroute 15 sur l'île, veuillez communiquer avec North Shore Football.

Année de naissance 2008, 2009, 2010 Tu es déjà convaincue et tu veux te joindre à l'équipe pour 2025 ? Cette option est pour toi, inscris-toi dès maintenant ! Vous avez accès à tous les entraînements avec cette option. **Si vous habitez à l'Ouest de l'Autoroute 15 sur l'île, veuillez communiquer avec North Shore Football.

Plus de détails...