Inscriptions Football Féminin Blitz de Montréal 2025
Deuxième paiement - Équipe M18 ou Senior
240 $
Pas d'expiration
Pour celles qui se sont inscrites à l'équipe d'entraînement (185$) et qui poursuivent la saison complète.
Trio Combiné
Gratuit
Pas d'expiration
Viens essayer 3 pratiques gratuitement !
Tu veux un avant-goût de la saison, rencontrer tes futures coéquipières et tes entraîneur.es ?
Cette option te permet d'expérimenter la préparation physique, les habiletés de football et l'introduction au contact sans équipement.
L'inscription complète sera obligatoire par la suite.
Équipe de compétition M18
425 $
Pas d'expiration
Année de naissance 2008, 2009, 2010
Tu es déjà convaincue et tu veux te joindre à l'équipe pour 2025 ? Cette option est pour toi, inscris-toi dès maintenant !
Vous avez accès à tous les entraînements avec cette option.
**Si vous habitez à l'Ouest de l'Autoroute 15 sur l'île, veuillez communiquer avec North Shore Football.
Équipe de compétition Senior
425 $
Pas d'expiration
18 ans (2007 inclus)
Tu es déjà convaincue et tu veux te joindre à l'équipe pour 2025 ? Cette option est pour toi, inscris-toi dès maintenant !
Vous avez accès à tous les entraînements avec cette option
Équipe d'entraînement M18 ou Senior
185 $
Pas d'expiration
Tu veux essayer avant de t'engager pour la saison de compétition ?
Vous avez accès à tous les entraînements du 24 janvier au 15 mars. Équipement non inclus. Pour continuer à t'entraîner avec l'équipe après le 15 mars, la balance du frais de saison complet sera requise.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!