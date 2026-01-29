OPP École Jacques-Bizard

Offert par

OPP École Jacques-Bizard

À propos de cette boutique

Érablière Bernard

Beignes Nammy 12un. item
Beignes Nammy 12un. item
Beignes Nammy 12un.
12 $

Faites des réserves! Achetez-en plusieurs pour en offrir à la famille, aux amis ou aux collègues.


Les beignes Nammy, à partager ou à manger en cachette !
Confectionnés à partir d’une recette familiale de beignes aux patates, trempés dans du sirop d’érable pur, les beignes Nammy sont une véritable tradition gourmande québécoise. Faits avec amour à l’Érablière Bernard, ils allient saveur, tendreté et authenticité dans chaque bouchée. Ils sont parfaits pour combler vos envies sucrées… ou pour partager (si vous en avez le courage) !

Tarte aux pommes et beurre d'érable item
Tarte aux pommes et beurre d'érable
18 $

Faites des réserves! Achetez-en plusieurs pour en offrir à la famille, aux amis ou aux collègues.


Ici on innove et on laisse le traditionnel de côté !

”La Somptueuse” tarte aux pommes et crème d’érable émoustillera vos papilles.


À partager ou à manger en cachette !


Ingrédients:

  • Croute: farine, saindoux, sel, vinaigre
  • Garniture: Pommes (acide citrique, érythorbate de sodium sel, chlorure de calcium)
  • Sirop d'érable
  • Cassonade
  • Crème 35%
  • Margarine
  • Fécule de maïs
  • Épice.
  • Top: farine, margarine, cassonade, amande, essence d'amande.


Popcorn à l'érable item
Popcorn à l'érable
7 $

Faites des réserves! Achetez-en plusieurs pour en offrir à la famille, aux amis ou aux collègues.


Ingrédients:

Maïs, sirop d'érable, sirop de mais, beurre salé, huile de coco, lécithine de soya et sel de mer

Bonbons durs à l'érable item
Bonbons durs à l'érable
8,50 $

Faites des réserves! Achetez-en plusieurs pour en offrir à la famille, aux amis ou aux collègues.


Ingrédients:

Sirop d'érable 100% pur, glucose

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!