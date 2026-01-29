Faites des réserves! Achetez-en plusieurs pour en offrir à la famille, aux amis ou aux collègues.





Les beignes Nammy, à partager ou à manger en cachette !

Confectionnés à partir d’une recette familiale de beignes aux patates, trempés dans du sirop d’érable pur, les beignes Nammy sont une véritable tradition gourmande québécoise. Faits avec amour à l’Érablière Bernard, ils allient saveur, tendreté et authenticité dans chaque bouchée. Ils sont parfaits pour combler vos envies sucrées… ou pour partager (si vous en avez le courage) !