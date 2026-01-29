Offert par
Faites des réserves! Achetez-en plusieurs pour en offrir à la famille, aux amis ou aux collègues.
Les beignes Nammy, à partager ou à manger en cachette !
Confectionnés à partir d’une recette familiale de beignes aux patates, trempés dans du sirop d’érable pur, les beignes Nammy sont une véritable tradition gourmande québécoise. Faits avec amour à l’Érablière Bernard, ils allient saveur, tendreté et authenticité dans chaque bouchée. Ils sont parfaits pour combler vos envies sucrées… ou pour partager (si vous en avez le courage) !
Ici on innove et on laisse le traditionnel de côté !
”La Somptueuse” tarte aux pommes et crème d’érable émoustillera vos papilles.
À partager ou à manger en cachette !
Ingrédients:
Ingrédients:
Maïs, sirop d'érable, sirop de mais, beurre salé, huile de coco, lécithine de soya et sel de mer
Ingrédients:
Sirop d'érable 100% pur, glucose
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!