À propos de cet événement

Conférence AEPC HEC Montréal – Parlons finances avec Éric Parent

3000 Chem. de la Côte-Sainte-Catherine

Montréal, QC H3T 2A7, Canada

Billet étudiant certificat
5 $

Le billet n’est pas remboursable.

Réservé aux étudiants inscrits à un programme de certificat à HEC Montréal (adresse HEC obligatoire).

Le billet donne accès au cocktail.

Billet étudiant autres programmes
10 $

Le billet n’est pas remboursable.
Réservé aux étudiants inscrits à un programme autre qu’un certificat de HEC Montréal (adresse HEC obligatoire).

Le billet donne accès au cocktail.

Billet grand public
15 $

Le billet n’est pas remboursable. Ouvert au grand public et aux invités externes.

Le billet donne accès au cocktail.

