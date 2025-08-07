Escalade Bloc - Sports Med UdeM

12$ au final. Le tarif inclut :

- L'accès journalier au gym (prix régulier 24.75$ + tx.)

- Une paire de souliers d'escalade (prix régulier 7.75$ + tx.)



L'AÉÉMUM est prête à vous offrir $13 de rabais, pour descendre le prix du billet à 12$. Celui-ci vous sera remis comme remboursement sous condition que vous vous présentez à l'activité (afin d'éviter les contributions gaspillées) avec preuve étudiante.