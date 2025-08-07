Escalade Bloc - Sports Med UdeM

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À propos de cet événement
12$ au final. Le tarif inclut :
- L'accès journalier au gym (prix régulier 24.75$ + tx.)
- Une paire de souliers d'escalade (prix régulier 7.75$ + tx.)
L'AÉÉMUM est prête à vous offrir $13 de rabais, pour descendre le prix du billet à 12$. Celui-ci vous sera remis comme remboursement sous condition que vous vous présentez à l'activité (afin d'éviter les contributions gaspillées) avec preuve étudiante.
Aucun rabais/remboursement ne sera offert mais le taux préférentiel avec les souliers inclut sera offert.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!