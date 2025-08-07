Association des étudiants et étudiantes en médecine de l'Université de Montréal

Organisé par

Association des étudiants et étudiantes en médecine de l'Université de Montréal

À propos de cet événement

Escalade Bloc - Sports Med UdeM

1209-1211 Boul. Saint-Laurent

Montréal, QC H2X 2S6, Canada

Billet étudiant (AÉÉMUM SEULEMENT)
25 $

12$ au final. Le tarif inclut :
- L'accès journalier au gym (prix régulier 24.75$ + tx.)
- Une paire de souliers d'escalade (prix régulier 7.75$ + tx.)

L'AÉÉMUM est prête à vous offrir $13 de rabais, pour descendre le prix du billet à 12$. Celui-ci vous sera remis comme remboursement sous condition que vous vous présentez à l'activité (afin d'éviter les contributions gaspillées) avec preuve étudiante.

Billet +1 (ouvrent selon disponibilité le 1 octobre)
25 $

Aucun rabais/remboursement ne sera offert mais le taux préférentiel avec les souliers inclut sera offert.

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