Espace vente fundraising (TT RR)

Réservez une table pour vendre vos produits au public.
Table de vente (inclut 1 entrée) - 3 JOURS
80 $
Stand 7x7 - 3 JOURS
175 $
Maximisez votre présence avec un grand stand pour tout le week-end. Idéal pour les marques ou artisan·es qui veulent marquer les esprits. Inclut 2 passes de fin de semaine.
Commandite de la boîte de pénalité
150 $
Associez votre nom à l’un des moments les plus marquants du jeu ! Votre logo sera affiché sur la boîte de pénalité et votre entreprise sera mentionnée au micro pendant les matchs. Inclut 1 passe de fin de semaine.
Commandite de la ligne de jam
120 $
Soyez visible au cœur de l’action ! Votre nom sera associé à la ligne de départ, avec mention au micro lors des jams. Inclut 1 passe de fin de semaine.
Publicité sur notre retransmission
100 $
Gagnez en visibilité en ligne ! La diffusion restera en ligne sur notre Youtube. – 100 $ : Diffusion d’un spot publicitaire (15–30 secondes) pendant les pauses.
250 $
Gagnez en visibilité en ligne ! La diffusion restera en ligne sur notre Youtube.
– 250 $ : Commandite principale avec mentions fréquentes tout au long de la diffusion.
Camion de restauration
200 $
