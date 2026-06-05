Alliance Arc-en-ciel de Québec

Organisé par

Alliance Arc-en-ciel de Québec

À propos de cet événement

Espace VIP Aéroport international Jean-Lesage de Québec Iconique | Fierté de Québec 2026

Place D'Youville

Rue Saint-Jean, Québec, QC G1R 6E2, Canada

Expérience VIP régulière - 50 $ + tx
57,49 $

L’expérience VIP régulière 

Donne accès à l’espace VIP de la Place d’Youville ainsi qu’un bar privé jusqu'à 23h00, inclut des bouchées et 2 consommations gratuites.



Expérience VIP augmentée - 75 $ + tx
86,23 $

L’expérience VIP augmentée 

Donne accès à l’espace VIP de la Place d’Youville ainsi qu’un bar privé jusqu'à 23h00, inclut des bouchées, 3 consommations gratuites et un accès privilégié au bar le Drague pour la soirée sélectionnée.


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