Esquisses fantômes

Invariations no.1



Dans la même série où figure la maquette de Webuy dans le spectacle





Toute architecture met en interaction les notions constantes et fondamentales de forme, d’organisation et de construction. Nous considérons ces notions comme étant les invariants de l’architecture, par opposition aux conditions qui se renouvellent à chaque projet, tels le site, le programme, le budget, les normes ou le client. Les invariants sont pour nous la matière essentielle qui préexiste aux éléments spécifiques du projet. Le projet consiste en la recherche de concepts architecturaux à travers un programme d’exploration basé sur des opérations géométriques et spatiales simples: soustraire, empiler, inverser, décaler, relier... Les idées proposées sont critiquées, réévaluées et régénérées constamment dans un processus itératif jusqu’à ce qu’une cohérence architecturale émerge. Par cohérence architecturale, nous entendons une proposition spatiale ou les cinq invariants – forme, structure, mouvement, proportion, lumière – entrent en dialogue serré pour générer une organisation synthétique de la matière et de l’espace.



Info: La firme Pelletier de Fontenay nous a gracieusement prêté la sublime maquette de bois qui, sur scène, représente le Complexe WeBuy imaginé par les Ateliers CW.





Tiré en 10 exemplaires.

Reçu de charité de 190$