Esquisses fantômes

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Invariations no.1
Dans la même série où figure la maquette de Webuy dans le spectacle
Toute architecture met en interaction les notions constantes et fondamentales de forme, d’organisation et de construction. Nous considérons ces notions comme étant les invariants de l’architecture, par opposition aux conditions qui se renouvellent à chaque projet, tels le site, le programme, le budget, les normes ou le client. Les invariants sont pour nous la matière essentielle qui préexiste aux éléments spécifiques du projet. Le projet consiste en la recherche de concepts architecturaux à travers un programme d’exploration basé sur des opérations géométriques et spatiales simples: soustraire, empiler, inverser, décaler, relier... Les idées proposées sont critiquées, réévaluées et régénérées constamment dans un processus itératif jusqu’à ce qu’une cohérence architecturale émerge. Par cohérence architecturale, nous entendons une proposition spatiale ou les cinq invariants – forme, structure, mouvement, proportion, lumière – entrent en dialogue serré pour générer une organisation synthétique de la matière et de l’espace.
Info: La firme Pelletier de Fontenay nous a gracieusement prêté la sublime maquette de bois qui, sur scène, représente le Complexe WeBuy imaginé par les Ateliers CW.
Tiré en 10 exemplaires.
Reçu de charité de 190$
Invariations no.2
Dessiné par Pelletier de Fontenay
Dans la même série où figure la maquette de Webuy dans le spectacle
Toute architecture met en interaction les notions constantes et fondamentales de forme, d’organisation et de construction. Nous considérons ces notions comme étant les invariants de l’architecture, par opposition aux conditions qui se renouvellent à chaque projet, tels le site, le programme, le budget, les normes ou le client. Les invariants sont pour nous la matière essentielle qui préexiste aux éléments spécifiques du projet. Le projet consiste en la recherche de concepts architecturaux à travers un programme d’exploration basé sur des opérations géométriques et spatiales simples: soustraire, empiler, inverser, décaler, relier... Les idées proposées sont critiquées, réévaluées et régénérées constamment dans un processus itératif jusqu’à ce qu’une cohérence architecturale émerge. Par cohérence architecturale, nous entendons une proposition spatiale ou les cinq invariants – forme, structure, mouvement, proportion, lumière – entrent en dialogue serré pour générer une organisation synthétique de la matière et de l’espace.
Info: La firme Pelletier de Fontenay nous a gracieusement prêté la sublime maquette de bois qui, sur scène, représente le Complexe WeBuy imaginé par les Ateliers CW.
Tiré en 10 exemplaires.
Reçu de charité de 190$
Monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan
No.1
Dessiné par Daoust Lestage Lizotte Stecker Benech
Info: Les maquettes blanches qui apparaissent en fond de scène en projection vidéo ou sur des socles dans la deuxième partie du spectacle ont été créées chez Daoust Lestage Lizotte Stecker Benech avec qui nous avons collaboré lors de l'adaptation de la pièce.
Tiré en 10 exemplaires.
Reçu de charité de 190$
Imago- KANVA (20X14,5)
Info: KANVA a collaboré avec nous dès les balbutiements de l'adaptation, agissant au conseil dramaturgique, nourrissant nos discussions sur les enjeux soulevés par la pièce.
Tiré en 10 exemplaires.
Reçu de charité de 190$
Monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan
No.2
Dessiné par Daoust Lestage Lizotte Stecker Benech
Info: Les maquettes blanches qui apparaissent en fond de scène en projection vidéo ou sur des socles dans la deuxième partie du spectacle ont été créées chez Daoust Lestage Lizotte Stecker Benech avec qui nous avons collaboré lors de l'adaptation de la pièce.
Tiré en 10 exemplaires.
Reçu de charité de 190$
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