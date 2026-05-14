Essai de vitesse - printemps 2026

Découverte escalade de vitesse !

Tarif avant taxes: 23$

Durée: 1 heure

Âge min: 10 ans

Découvrez la particularité des prises et des voies de vitesse et montez le plus vite possible ! Mur d'entrainement, 8 mètres et même 15 mètres sont à gravir. Une discipline explosive et spectaculaire, idéale pour les amateurs de défis chronométrés. Battez votre propre record et affronter vos partenaires ⏱️





✅ Aucune expérience requise

✅ Matériel de sécurité fourni

✅ Encadrement complet

✅ 23$+tx par pers (10 ans+)

✅ 4 places disponibles par créneaux

(Notez que vous pouvez être jumelés avec d'autres participant.es)