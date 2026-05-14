Essai de vitesse - printemps 2026

À propos de cet événement
8 restants
Découverte escalade de vitesse !
Tarif avant taxes: 23$
Durée: 1 heure
Âge min: 10 ans
Découvrez la particularité des prises et des voies de vitesse et montez le plus vite possible ! Mur d'entrainement, 8 mètres et même 15 mètres sont à gravir. Une discipline explosive et spectaculaire, idéale pour les amateurs de défis chronométrés. Battez votre propre record et affronter vos partenaires ⏱️
✅ Aucune expérience requise
✅ Matériel de sécurité fourni
✅ Encadrement complet
✅ 23$+tx par pers (10 ans+)
✅ 4 places disponibles par créneaux
(Notez que vous pouvez être jumelés avec d'autres participant.es)
8 restants
Locations de souliers d'escalade pour un essai
Tarif avant taxes: 4.00
$
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