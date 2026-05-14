AEM (Accès escalade Montréal)

Organisé par

AEM (Accès escalade Montréal)

À propos de cet événement

Essai de vitesse - printemps 2026

2350 Rue Dickson

Montréal, QC H1N 2J1, Canada

Essai pour une personne
26,45 $

8 restants

Découverte escalade de vitesse !

Tarif avant taxes: 23$
Durée: 1 heure
Âge min: 10 ans

Découvrez la particularité des prises et des voies de vitesse et montez le plus vite possible ! Mur d'entrainement, 8 mètres et même 15 mètres sont à gravir. Une discipline explosive et spectaculaire, idéale pour les amateurs de défis chronométrés. Battez votre propre record et affronter vos partenaires ⏱️


✅ Aucune expérience requise

✅ Matériel de sécurité fourni 

✅ Encadrement complet

✅ 23$+tx par pers (10 ans+)

✅ 4 places disponibles par créneaux
(Notez que vous pouvez être jumelés avec d'autres participant.es)

Souliers d'escalade
4,60 $

8 restants

Locations de souliers d'escalade pour un essai
Tarif avant taxes: 4.00


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