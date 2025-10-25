Sandbox Volleyball
ESSAI_Automne
ESSAI - AUTOMNE - DEVELOPPEMENT
CA$50
À qui s’adresse le cours
aux filles ayant déjà une base en volleyball, sans obligation d’être en équipe scolaire.
Détails pratiques :
Horaire : Dimanche, 12h à 13h45 Durée : 1h45 par séance
Lieu : École Louis-Dupire, Montréal (6400 Pierre-de Coubertin Ave, Montreal, Quebec H1N 1S4), métro Cadillac
Tarif incluant les taxes
À qui s’adresse le cours
aux filles ayant déjà une base en volleyball, sans obligation d’être en équipe scolaire.
Détails pratiques :
Horaire : Dimanche, 12h à 13h45 Durée : 1h45 par séance
Lieu : École Louis-Dupire, Montréal (6400 Pierre-de Coubertin Ave, Montreal, Quebec H1N 1S4), métro Cadillac
Tarif incluant les taxes
seeMoreDetailsMobile
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout