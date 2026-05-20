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Essayage d'uniformes scolaires - Séminaire Sainte-Marie

Lundi 8 juin 2026 - 15h30 à 16h00 item
Lundi 8 juin 2026 - 15h30 à 16h00
Gratuit

Période d’essayage des uniformes scolaires 2026-2027
Les élèves pourront essayer les vêtements de la collection durant cette période afin de déterminer les bonnes tailles avant de passer votre commande.

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Lundi 8 juin 2026 - 16h00 à 16h30 item
Lundi 8 juin 2026 - 16h00 à 16h30
Gratuit

Période d’essayage des uniformes scolaires 2026-2027
Les élèves pourront essayer les vêtements de la collection durant cette période afin de déterminer les bonnes tailles avant la commande.

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Lundi 8 juin 2026 - 16h30 à 17h00 item
Lundi 8 juin 2026 - 16h30 à 17h00
Gratuit

Période d’essayage des uniformes scolaires 2026-2027
Les élèves pourront essayer les vêtements de la collection durant cette période afin de déterminer les bonnes tailles avant la commande.

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Lundi 8 juin 2026 - 17h00 à 17h30 item
Lundi 8 juin 2026 - 17h00 à 17h30
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Période d’essayage des uniformes scolaires 2026-2027
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Mardi 9 juin 2026 - 15h30 à 16h00 item
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Période d’essayage des uniformes scolaires 2026-2027
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Mardi 9 juin 2026 - 16h00 à 16h30 item
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Période d’essayage des uniformes scolaires 2026-2027
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Mardi 9 juin 2026 - 16h30 à 17h00 item
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Période d’essayage des uniformes scolaires 2026-2027
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Mardi 9 juin 2026 - 17h00 à 17h30 item
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Période d’essayage des uniformes scolaires 2026-2027
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Mercredi 10 juin 2026 - 15h30 à 16h00 item
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Mercredi 10 juin 2026 - 16h00 à 16h30 item
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Mercredi 10 juin 2026 - 16h00 à 16h30 item
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Mercredi 10 juin 2026 - 16h30 à 17h00 item
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Mercredi 10 juin 2026 - 17h00 à 17h30 item
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Mardi 16 juin 2026 - 15h30 à 16h00 item
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Mardi 16 juin 2026 - 16h00 à 16h30 item
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Mardi 16 juin 2026 - 16h30 à 17h00 item
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Mardi 16 juin 2026 - 17h00 à 17h30 item
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mercredi 17 juin 2026 - 15h30 à 16h00 item
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mercredi 17 juin 2026 - 16h00 à 16h30 item
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mercredi 17 juin 2026 - 16h30 à 17h00 item
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