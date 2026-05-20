Essayage d'uniformes scolaires - Séminaire Sainte-Marie

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Période d’essayage des uniformes scolaires 2026-2027
Les élèves pourront essayer les vêtements de la collection durant cette période afin de déterminer les bonnes tailles avant de passer votre commande.
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