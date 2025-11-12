Estampes - Louise Boisvert

Offert par
Sérigraphie, dessin sur toile, tendue sur un cadre.
Cette oeuvre est un souvenir d'une petite robe soyeuse que Mme Louise Boisvert avait tant aimée et qui avait été confectionnée et brodée par ses tantes, surtout tante Cécile.
Oeuvre créée avec technique de pointe sèche.
Oeuvre créée avec la technique eaux fortes.
Aujourd'hui remplacées par de techniques moins polluantes et moins drastiques. La technique consiste à un bassin d'acide dans lequel on fait creuser des motifs ou textures préparés sur une plaque (zinc). Des zones sont protégées par des vernis. Plus on a besoin de foncé,, plus on allonge le temps dans le bassin ou on reprend à nouveau certaine zones selon le but.
Gravure/bois orange
Gravure/bois
Oeuvre créée avec la technique pointe sèche.
Elle représente la première maison achetée par Mme Boisvert avec son époux.
Oeuvre créée avec la technique de lithographie, dessin sur pierre.
Oeuvre créée avec la technique de lithographie.
Oeuvre créée avec la technique de lithographie.
Oeuvre créée avec la technique de lithographie.
Oeuvre créée avec la technique de gravure.
Oeuvre créée avec la technique de gravure (GL)
