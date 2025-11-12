Offert par

Estampes - Louise Boisvert

Souvenir: Robe Brodée item
Souvenir: Robe Brodée
50 $

Sérigraphie, dessin sur toile, tendue sur un cadre.

Cette oeuvre est un souvenir d'une petite robe soyeuse que Mme Louise Boisvert avait tant aimée et qui avait été confectionnée et brodée par ses tantes, surtout tante Cécile.

Chant D'amitié item
Chant D'amitié
50 $

Oeuvre créée avec technique de pointe sèche.

Dentelles item
Dentelles
50 $

Oeuvre créée avec la technique eaux fortes.

Aujourd'hui remplacées par de techniques moins polluantes et moins drastiques. La technique consiste à un bassin d'acide dans lequel on fait creuser des motifs ou textures préparés sur une plaque (zinc). Des zones sont protégées par des vernis. Plus on a besoin de foncé,, plus on allonge le temps dans le bassin ou on reprend à nouveau certaine zones selon le but.

Cervelle d'oiseau item
Cervelle d'oiseau
50 $

Oeuvre créée avec la technique eaux fortes.

A l'O item
A l'O
50 $

Oeuvre créée avec la technique eaux fortes.

Ensemble item
Ensemble
50 $

Oeuvre créée avec la technique eaux fortes.

Racines item
Racines
50 $

Oeuvre créée avec la technique eaux fortes.

Dans le vent item
Dans le vent
50 $

Oeuvre créée avec la technique eaux fortes.

Va ton chemin item
Va ton chemin
50 $

Gravure/bois orange

On peut s'en sortir item
On peut s'en sortir
50 $

Gravure/bois

Mascarade item
Mascarade
50 $

Oeuvre créée avec la technique eaux fortes.

Vie multidimentionnelle item
Vie multidimentionnelle
50 $

Oeuvre créée avec la technique eaux fortes.

Route de parent item
Route de parent
50 $

Oeuvre créée avec la technique pointe sèche.

Elle représente la première maison achetée par Mme Boisvert avec son époux.

Explosion item
Explosion
50 $

Oeuvre créée avec la technique de lithographie, dessin sur pierre.

Entre ciel et terre item
Entre ciel et terre
50 $
Inversion item
Inversion
50 $
Effort item
Effort
50 $

Oeuvre créée avec la technique de lithographie.

Ma ruelle item
Ma ruelle
50 $

Oeuvre créée avec la technique de lithographie.

Trotteur du printemps item
Trotteur du printemps
50 $

Oeuvre créée avec la technique de lithographie.

Végétation item
Végétation
50 $

Oeuvre créée avec la technique de gravure.

Givre de pleine lune item
Givre de pleine lune
50 $

Oeuvre créée avec la technique de gravure (GL)

La vie est mouvement item
La vie est mouvement
50 $

Oeuvre créée avec la technique eaux fortes.

Givre de pleine lune item
Givre de pleine lune
50 $
Lâcher prise item
Lâcher prise
50 $
Amour item
Amour
50 $

Oeuvre créée avec la technique eaux fortes.

