Estampes - Louise Boisvert

Oeuvre créée avec la technique eaux fortes.

Aujourd'hui remplacées par de techniques moins polluantes et moins drastiques. La technique consiste à un bassin d'acide dans lequel on fait creuser des motifs ou textures préparés sur une plaque (zinc). Des zones sont protégées par des vernis. Plus on a besoin de foncé,, plus on allonge le temps dans le bassin ou on reprend à nouveau certaine zones selon le but.