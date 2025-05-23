ESTRIE : CONFÉRENCE AVEC « RÉMY DE JUSTE-MILIEU » (19H À 21H)

Sujet de la conférence : Propagande, censure, manipulation : l'évolution de nos sociétés n'encourage pas vraiment à garder de l'espoir... Et si c'était là notre plus grande erreur ? Et si nos puissants n'attendaient qu'une chose, que tout le monde baisse les bras ? Il y a de la lumière dans tout ce que nous avons vécu : en dévoilant son jeu, notre système a commis sa plus grande erreur. Désormais, nous avons des pistes de solution. Rémy de Juste Milieu fait ce pari : malgré les orages, le rire est à venir ! La puissance d'un sourire, la force de la cohésion, l'espoir dans la lucidité : discutons, réfléchissons ensemble... et bien plus encore ! Conférence en deux parties : Partie 1 avec Rémy et partie 2 avec Rémy et Élisabeth Dufour. Conférencier : Remy Watremez de Juste-Milieu Rémy, 31 ans et toutes ses dents... pour croquer l'actualité en gardant un beau sourire ! Depuis novembre 2021, sur la chaîne YouTube Juste Milieu, Rémy décortique l'actualité française et internationale avec une ligne bien claire : des analyses lucides et renseignées, toujours avec le pas de côté de l'humour ! Co-conférencière : Paula St-Arnaud Détentrice d’une maîtrise en psychiatrie sociale et transculturelle, elle s’intéresse à l’individu et son meilleur équilibre dans ses différents systèmes. Paula a un intérêt marqué pour les questions de climat relationnel et les dynamiques sociales. Elle a pratiqué principalement en milieu scolaire 6 août 19h à 21h : Salle communautaire Sainte‐Catherine‐de‐Hatley 85, de La grand‐Rue Sainte‐Catherine‐de‐Hatley

