ETE_DEVELOPPEMENT_A PARTIR DE 12 ANS

~Semaine du 18 aout au 22 aout ~Niveau initiation au volleyball de plage (expérience en volleyball requise) ~ 17.5h entrainement ~ Plage Celtique 12h30-16h(sauf le mercredi, Parc Ottawa 8h30-12h) ~ T-shirt de la boutique ~ Souvenir vidéo

~Semaine du 18 aout au 22 aout ~Niveau initiation au volleyball de plage (expérience en volleyball requise) ~ 17.5h entrainement ~ Plage Celtique 12h30-16h(sauf le mercredi, Parc Ottawa 8h30-12h) ~ T-shirt de la boutique ~ Souvenir vidéo

Plus de détails...