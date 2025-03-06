ETE_DEVELOPPEMENT_A PARTIR DE 12 ANS

~Semaine du 18 aout au 22 aout
~Niveau initiation au volleyball de plage (expérience en volleyball requise)
~ 17.5h entrainement
~ Plage Celtique 12h30-16h(sauf le mercredi, Parc Ottawa 8h30-12h)
~ T-shirt de la boutique
~ Souvenir vidéo
