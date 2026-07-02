A grotesque, textured sculpture of a snarling cat stands on a dark pedestal against a black background.
Centre d'art Jardins Racine

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Étienne Plante

Lieu de ramassage

206 chemin de la grande ligne, racine

Étienne Plante item
Étienne Plante
4 004 $

Étienne Plante

All Cats Are Beautiful,

 2026

60 x 18 x 45 cm

Fondrie d’aluminium, fondrie de bronze, acier

Artiste en jumelage : NOBRO

De cette sculpture émane une énergie brute etindomptée. Le dos arqué et les crocs saillants deviennentle symbole d’une volonté farouche d’occuper l’espace etde faire entendre sa voix.


4 004$


https://www.instagram.com/epee_art/

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