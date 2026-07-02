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206 chemin de la grande ligne, racine
Étienne Plante
All Cats Are Beautiful,
2026
60 x 18 x 45 cm
Fondrie d’aluminium, fondrie de bronze, acier
Artiste en jumelage : NOBRO
De cette sculpture émane une énergie brute etindomptée. Le dos arqué et les crocs saillants deviennentle symbole d’une volonté farouche d’occuper l’espace etde faire entendre sa voix.
4 004$
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