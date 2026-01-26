Étincelles d'aujourd'hui, lumières de demain.

Organisé par
🩷 PROGRAMMATION
« Étincelles aujourd’hui, lumières de demain »
📍 Lieu : Maison du Citoyen, 25 rue Laurier, Gatineau
📅 Date : Samedi 7 mars 2025
🕔 Heure : 17 h à 21 h
🕔 16 h 00 – 17 h 00 : Accueil et inscription
17 h 00 – 17 h 30 : Ouverture officielle
17h25-17h30 : Prélude : Rose défraichie
17 h 30 – 18 h 30 : Panel de discussions inspirant sur la Résilience
18 h 30 – 18 h 35 : Interlude : Rose qui a poussé dans le béton
18 h 35 – 19 h 45 : Témoignages : Se reconstruire
19 h 50 – 20 h 00 : Remerciement et clôture
20 h 00 – 21 h 00 : Réseautage et expositions
