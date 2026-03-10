&Juliet – Revue sur glace 2026

Samedi 18 avril 2026

⌚️ 13:30

les portes ouvrent à 12:45





Des places réservées pour les personnes à mobilité réduite sont disponibles près des portes de sortie et sont accessibles sans marche. Une place accompagnateur est prévue pour chaque personne à mobilité réduite (billet requis).





Vente finale – billet non échangeable et non remboursable.



