&Juliet – Revue sur glace 2026

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À propos de cet événement
Samedi 18 avril 2026
⌚️ 13:30
les portes ouvrent à 12:45
Vente finale – billet non échangeable et non remboursable.
Samedi 18 avril 2026
⌚️ 13:30
les portes ouvrent à 12:45
Des places réservées pour les personnes à mobilité réduite sont disponibles près des portes de sortie et sont accessibles sans marche. Une place accompagnateur est prévue pour chaque personne à mobilité réduite (billet requis).
Vente finale – billet non échangeable et non remboursable.
Samedi 18 avril 2026
⌚️ 13:30
les portes ouvrent à 12:45
Vente finale – billet non échangeable et non remboursable.
Gratuit
Samedi 18 avril 2026
⌚️ 13:30
les portes ouvrent à 12:45
Vente finale – billet non échangeable et non remboursable.
Samedi 18 avril 2026
⌚️ 19:00
les portes ouvrent à 18:15
Vente finale – billet non échangeable et non remboursable.
Samedi 18 avril 2026
⌚️ 19:00
les portes ouvrent à 18:15
Des places réservées pour les personnes à mobilité réduite sont disponibles près des portes de sortie et sont accessibles sans marche. Une place accompagnateur est prévue pour chaque personne à mobilité réduite (billet requis).
Vente finale – billet non échangeable et non remboursable.
Samedi 18 avril 2026
⌚️ 19:00
les portes ouvrent à 18:15
Vente finale – billet non échangeable et non remboursable.
Gratuit
Samedi 18 avril 2026
⌚️ 19:00
les portes ouvrent à 18:15
Vente finale – billet non échangeable et non remboursable.
Dimanche 19 avril 2026
⌚️ 13:30
les portes ouvrent à 12:45
Vente finale – billet non échangeable et non remboursable.
Dimanche 19 avril 2026
⌚️ 13:30
les portes ouvrent à 12:45
Des places réservées pour les personnes à mobilité réduite sont disponibles près des portes de sortie et sont accessibles sans marche. Une place accompagnateur est prévue pour chaque personne à mobilité réduite (billet requis).
Vente finale – billet non échangeable et non remboursable.
Dimanche 19 avril 2026
⌚️ 13:30
les portes ouvrent à 12:45
Vente finale – billet non échangeable et non remboursable.
Gratuit
Dimanche 19 avril 2026
⌚️ 13:30
les portes ouvrent à 12:45
Vente finale – billet non échangeable et non remboursable.
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