Patinage des Mille-Iles

Organisé par

Patinage des Mille-Iles

À propos de cet événement

&Juliet – Revue sur glace 2026

999 Bd de la Grande-Allée

Boisbriand, QC J7G 1W6, Canada

Samedi 13:30 - Adulte
25 $

Samedi 18 avril 2026
⌚️ 13:30
les portes ouvrent à 12:45


Vente finale – billet non échangeable et non remboursable.

Samedi 13:30 - Mobilité réduite
25 $

Samedi 18 avril 2026
⌚️ 13:30
les portes ouvrent à 12:45


Des places réservées pour les personnes à mobilité réduite sont disponibles près des portes de sortie et sont accessibles sans marche. Une place accompagnateur est prévue pour chaque personne à mobilité réduite (billet requis). 


Vente finale – billet non échangeable et non remboursable.


Samedi 13:30 - Enfant 6 à 17 ans
12 $

Samedi 18 avril 2026
⌚️ 13:30
les portes ouvrent à 12:45


Vente finale – billet non échangeable et non remboursable.

Samedi 13:30 - Enfant 5 ans et moins
Gratuit

Gratuit

Samedi 18 avril 2026
⌚️ 13:30
les portes ouvrent à 12:45


Vente finale – billet non échangeable et non remboursable.

Samedi 19:00 - Adulte
25 $

Samedi 18 avril 2026
⌚️ 19:00
les portes ouvrent à 18:15


Vente finale – billet non échangeable et non remboursable.

Samedi 19:00 - Mobilité réduite
25 $

Samedi 18 avril 2026
⌚️ 19:00
les portes ouvrent à 18:15


Des places réservées pour les personnes à mobilité réduite sont disponibles près des portes de sortie et sont accessibles sans marche. Une place accompagnateur est prévue pour chaque personne à mobilité réduite (billet requis). 


Vente finale – billet non échangeable et non remboursable.


Samedi 19:00 - Enfant 6 à 17 ans
12 $

Samedi 18 avril 2026
⌚️ 19:00
les portes ouvrent à 18:15


Vente finale – billet non échangeable et non remboursable.

Samedi 19:00 - Enfant 5 ans et moins
Gratuit

Gratuit

Samedi 18 avril 2026
⌚️ 19:00
les portes ouvrent à 18:15


Vente finale – billet non échangeable et non remboursable.

Dimanche 13:30 - Adulte
25 $

Dimanche 19 avril 2026
⌚️ 13:30
les portes ouvrent à 12:45


Vente finale – billet non échangeable et non remboursable.

Dimanche 13:30 - Mobilité réduite
25 $

Dimanche 19 avril 2026
⌚️ 13:30
les portes ouvrent à 12:45


Des places réservées pour les personnes à mobilité réduite sont disponibles près des portes de sortie et sont accessibles sans marche. Une place accompagnateur est prévue pour chaque personne à mobilité réduite (billet requis). 


Vente finale – billet non échangeable et non remboursable.

Dimanche 13:30 - Enfant 6 à 17 ans
12 $

Dimanche 19 avril 2026
⌚️ 13:30
les portes ouvrent à 12:45


Vente finale – billet non échangeable et non remboursable.

Dimanche 13:30 - Enfant 5 ans et moins
Gratuit

Gratuit

Dimanche 19 avril 2026
⌚️ 13:30
les portes ouvrent à 12:45


Vente finale – billet non échangeable et non remboursable.

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