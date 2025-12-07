ÉTS adulte débutant. Hiver-printemps 2026

1111 R. Notre Dame O

Montréal, QC H3C 6M8, Canada

Session 1. 9 janvier - 6 février 2026
119,95 $

Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte débutant, le vendredi soir 20h30 - 22h à l'ÉTS, 9 janvier - 6 février (5 séances).

Session 2. 13 février - 20 mars 2026
143,94 $

Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte débutant, le vendredi soir 20h30 - 22h à l'ÉTS, 13 février - 20 mars (6 séances).

Session 3. 27 mars - 24 avril 2026
119,95 $

Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte débutant, le vendredi soir 20h30 - 22h à l'ÉTS, 27 mars - 24 avril (5 séances).

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!