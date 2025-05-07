Les Résidences Monchénou / Corporation Route d'Enfants (une filiale du Groupe Probex)

Événement bénéfice - Bienvenue chez nous! 7 mai 2025

1175 Rue King Ouest

Sherbrooke, QC J1H 3H8, Canada

BILLET INDIVIDUEL : 17H00
180 $
TOUT DE SUITE APRÈS VOTRE RÉSERVATION, VOUS RECEVREZ VOTRE (VOS) BILLET(S), INCLUANT UN CODE QR. À SON ARRIVÉE, CHAQUE PERSONNE DEVRA PRÉSENTER SON BILLET IMPRIMÉ OU À PARTIR DE SON CELLULAIRE.
TABLE VIP (8 billets) : 17H00
1 800 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets
8 billets inclus, bouchées à votre table, espace réservé près de la scène et bouteille de vin ou de champagne! TOUT DE SUITE APRÈS VOTRE RÉSERVATION, VOUS RECEVREZ VOTRE (VOS) BILLET(S), INCLUANT UN CODE QR. À SON ARRIVÉE,CHAQUE PERSONNE DEVRA PRÉSENTER SON BILLET IMPRIMÉ OU À PARTIR DE SON CELLULAIRE.
PARTENAIRE ARGENT (4 billets)
3 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets
4 billets inclus, projection de votre logo sur l'écran, logo sur l'invitation et la page de l'événement, logo sur votre table! TOUT DE SUITE APRÈS VOTRE RÉSERVATION, VOUS RECEVREZ VOTRE (VOS) BILLET(S), INCLUANT UN CODE QR. À SON ARRIVÉE,CHAQUE PERSONNE DEVRA PRÉSENTER SON BILLET IMPRIMÉ OU À PARTIR DE SON CELLULAIRE.
PARTENAIRE CONTRIBUTEUR (6 billets)
1 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets
6 billets inclus et projection de votre logo sur l'écran! TOUT DE SUITE APRÈS VOTRE RÉSERVATION, VOUS RECEVREZ VOTRE (VOS) BILLET(S), INCLUANT UN CODE QR. À SON ARRIVÉE,CHAQUE PERSONNE DEVRA PRÉSENTER SON BILLET IMPRIMÉ OU À PARTIR DE SON CELLULAIRE.
