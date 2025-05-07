Événement bénéfice - Bienvenue chez nous! 7 mai 2025

TOUT DE SUITE APRÈS VOTRE RÉSERVATION, VOUS RECEVREZ VOTRE (VOS) BILLET(S), INCLUANT UN CODE QR. À SON ARRIVÉE, CHAQUE PERSONNE DEVRA PRÉSENTER SON BILLET IMPRIMÉ OU À PARTIR DE SON CELLULAIRE.
TABLE VIP (8 billets) : 17H00
1 800 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets
8 billets inclus, bouchées à votre table, espace réservé près de la scène et bouteille de vin ou de champagne!
PARTENAIRE ARGENT (4 billets)
3 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets
4 billets inclus, projection de votre logo sur l'écran, logo sur l'invitation et la page de l'événement, logo sur votre table!
PARTENAIRE CONTRIBUTEUR (6 billets)
1 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets
6 billets inclus et projection de votre logo sur l'écran!
$
