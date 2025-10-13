Productions de L'Instable

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À propos de cet événement

Campagne de financement 25-26

1419 Rue Montcalm

Montréal, QC H2L 3G9, Canada

Un p'tit 20 😉
20 $

Merci de contribuer!

Un don et deux places svp!
50 $

Merci de contribuer! Pour vous remercier, nous allons vous remettre une paire de billets pour une présentation publique payante du JIM.

Un don + un été au JIM
100 $

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Don VIP
250 $

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