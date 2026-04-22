LaRue Bécancour Inc.

Organisé par

LaRue Bécancour Inc.

À propos de cet événement

Événement de reconnaissance - 30 ans d'histoire

675 Boul Bécancour

Bécancour, QC G9H 3S9, Canada

Membres fondateurs et invités spéciaux
Payez ce que vous pouvez

Ces billets sont réservés aux membres fondateurs et aux personnes ayant reçu une invitation avant le 18 mai 2026.

Plongez dans une soirée festive et significative, où se mêlent célébration, reconnaissance et souvenirs :

  • Photobooth festif
  • Repas convivial – style méchoui + deux consommations (alcoolisées ou non) incluses
  • Présentations vidéos et prises de parole
  • Remise de prix
  • Activité créative – bande dessinée collective
  • Témoignages
Entrée générale (partenaires, etc.)
Payez ce que vous pouvez

Ces billets sont pour tout le monde ! Que vous soyez nos partenaires, des personnes ayant croisées notre chemin d'une façon ou d'une autre... ces billets sont pour vous !

Plongez dans une soirée festive et significative, où se mêlent célébration, reconnaissance et souvenirs :

  • Photobooth festif
  • Repas convivial – style méchoui + deux consommations (alcoolisées ou non) incluses
  • Présentations vidéos et prises de parole
  • Remise de prix
  • Activité créative – bande dessinée collective
  • Témoignages
  • À noter que le billet est un ''payez ce que vous pouvez'', mais nous demandons un minimum de 40$.
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