Conseil central de la Montérégie

Organisé par

Conseil central de la Montérégie

À propos de cet événement

Événement pour la Journée internationale des droits des femmes - Conseil central de la Montérégie - CSN

7900 Bd Taschereau

Brossard, QC J4X 2S6, Canada

Billet de base
3 $

Ce billet inclus votre entrée et une épinglette du 8 mars.

(Pour les grandes commandes d'épinglettes, nous vous invitons à remplir le bon de commande sur notre site Internet : Condition féminine - Conseil central de la Montérégie-CSN)

Billet + épinglette + tuque
18 $

Ce billet inclus votre entrée, une épinglette et une tuque rose de la condition féminine!

(Pour les grandes commandes d'épinglettes, nous vous invitons à remplir le bon de commande sur notre site Internet : Condition féminine - Conseil central de la Montérégie-CSN)

Chandail (grandeur petit)
25 $

Ajoutez un chandail de la condition féminine à votre billet; vous pourrez le récupérer le soir même à l'événement!

Chandail (grandeur moyen)
25 $

Ajoutez un chandail de la condition féminine à votre billet; vous pourrez le récupérer le soir même à l'événement!

Chandail (grandeur grand)
25 $

Ajoutez un chandail de la condition féminine à votre billet; vous pourrez le récupérer le soir même à l'événement!

Chandail (grandeur très grand)
25 $

Ajoutez un chandail de la condition féminine à votre billet; vous pourrez le récupérer le soir même à l'événement!

Chandail (grandeur 3 XL)
25 $

Ajoutez un chandail de la condition féminine à votre billet; vous pourrez le récupérer le soir même à l'événement!

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Si vous souhaite encourager la Condition féminine au CCM, vous pouvez ajouter un don! *Prenez note que vous ne recevrez pas de reçu d'impôt pour ce don, seulement un reçu de paiement.

La solidaire
5 $
Ensemble la Solidaire
20 $

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