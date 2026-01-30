Événement pour la Journée internationale des droits des femmes - Conseil central de la Montérégie - CSN

À propos de cet événement
Ce billet inclus votre entrée et une épinglette du 8 mars.
(Pour les grandes commandes d'épinglettes, nous vous invitons à remplir le bon de commande sur notre site Internet : Condition féminine - Conseil central de la Montérégie-CSN)
Ce billet inclus votre entrée, une épinglette et une tuque rose de la condition féminine!
(Pour les grandes commandes d'épinglettes, nous vous invitons à remplir le bon de commande sur notre site Internet : Condition féminine - Conseil central de la Montérégie-CSN)
Ajoutez un chandail de la condition féminine à votre billet; vous pourrez le récupérer le soir même à l'événement!
Ajoutez un chandail de la condition féminine à votre billet; vous pourrez le récupérer le soir même à l'événement!
Ajoutez un chandail de la condition féminine à votre billet; vous pourrez le récupérer le soir même à l'événement!
Ajoutez un chandail de la condition féminine à votre billet; vous pourrez le récupérer le soir même à l'événement!
Ajoutez un chandail de la condition féminine à votre billet; vous pourrez le récupérer le soir même à l'événement!
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