ÉM25 - Évènement Mode 2025

2511 Bd du Parc Technologique

Québec, QC G1P 4S5, Canada

Admission VIP
50 $
À partir de 17h30 (incluant un don de 10$ à la Fondation du CNDF, une consommation, des bouchées, une place VIP au défilé, l’exposition des collections et rencontre avec les designers). Nombre de billets limités, faites vite!
Admission générale
30 $
À partir de 17h30 (incluant un don de 5$ à la Fondation du CNDF, un accès au défilé sans place attribuée, accès à l’exposition et rencontre avec les designers).
