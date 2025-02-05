Cocktail clôture | moi m'aime 2025

Accès standard à l'événement.
Explorez l'art et profitez de l'expérience.
*Un reçu de charité de 50$ vous sera émis pour l’achat de ce billet
Entrée VIP
CA$195
Accès à l'événement, plus des avantages exceptionnels :
Un catalogue moi m'aime + La chance de gagner :
Une aquarelle de Michel Tremblay ou une paire de billets pour AURA à la Basilique Notre-Dame ou une paire de billets pour un parcours Lumina au Québec.
*Un reçu de charité de 75$ vous sera émis pour l’achat de ce billet
