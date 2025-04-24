Synergie Économique Laurentides

Organisé par

Événement régional en économie circulaire : le réemploi au coeur du changement!

120 Bd du Séminaire

Sainte-Thérèse, QC J7E 1Z2, Canada

Admission générale
65 $

*Taxes incluses par billet (TPS 737345496RT001 (5%) = 2,83 $ / TVQ 1223614937TQ0001 (9.975%) = 5,64 $)

Donne accès à l’ensemble de la journée, incluant les conférences, ateliers et le dîner.

Ressourceries
35 $

*Taxes incluses par billet (TPS 737345496RT001 (5%) = 1,52 $ / TVQ 1223614937TQ0001 (9.975%) = 3,04 $)

Prix solidaire – réservé aux ressourceries (entreprises d’économie sociale)
Une ressourcerie est une organisation à but non lucratif spécialisée dans la récupération de biens et de matériaux usagés divers, leur tri, leur préparation au réemploi (nettoyage, réparation ou reconditionnement, par exemple) et leur revente ou leur don. Les ressourceries ont aussi une ou plusieurs missions sociales ou environnementales et sont souvent des lieux d’activités d’information, de sensibilisation et d’éducation relatives à l’environnement

