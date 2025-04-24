Événement régional en économie circulaire : le réemploi au coeur du changement!

Organisé par
À propos de cet événement
*Taxes incluses par billet (TPS 737345496RT001 (5%) = 2,83 $ / TVQ 1223614937TQ0001 (9.975%) = 5,64 $)
Donne accès à l’ensemble de la journée, incluant les conférences, ateliers et le dîner.
*Taxes incluses par billet (TPS 737345496RT001 (5%) = 1,52 $ / TVQ 1223614937TQ0001 (9.975%) = 3,04 $)
Prix solidaire – réservé aux ressourceries (entreprises d’économie sociale)
Une ressourcerie est une organisation à but non lucratif spécialisée dans la récupération de biens et de matériaux usagés divers, leur tri, leur préparation au réemploi (nettoyage, réparation ou reconditionnement, par exemple) et leur revente ou leur don. Les ressourceries ont aussi une ou plusieurs missions sociales ou environnementales et sont souvent des lieux d’activités d’information, de sensibilisation et d’éducation relatives à l’environnement
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!