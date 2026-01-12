Tourisme Mirabel

Organisé par

Tourisme Mirabel

À propos de cet événement

Événement SKIJOERING de Mirabel - 21 février 2026

9009 Rte Arthur Sauvé

Mirabel, QC J7N 2V8, Canada

Admission générale - ADULTE
20 $
Disponible jusqu'au 21 févr.

Profitez du programme complet et des activités principales du 21 février 2026 pour un (1) adulte. Incluant le billet d'accès au parc de Bois de Belle-Rivière.

Admission générale - ENFANT 6-16 ans
12 $
Disponible jusqu'au 21 févr.

Profitez du programme complet et des activités principales du 21 février 2026 pour un (1) enfant entre l'âge de 6 à 16 ans. Incluant le billet d'accès au parc de Bois de Belle-Rivière.

Admission générale - ENFANT 0-5 ans
Gratuit
Disponible jusqu'au 21 févr.

Profitez du programme complet et des activités principales du 21 février 2026 pour un (1) enfant entre l'âge de 0 à 5 ans. Incluant le billet d'accès au parc de Bois de Belle-Rivière.

SUR PLACE - Admission générale - ADULTE
22 $

Profitez du programme complet et des activités principales du 21 février 2026 pour un (1) adulte. Incluant le billet d'accès au parc de Bois de Belle-Rivière.

SUR PLACE - Admission générale - ENFANT 6-16 ans
14 $

Profitez du programme complet et des activités principales du 21 février 2026 pour un (1) enfant entre l'âge de 6 à 16 ans. Incluant le billet d'accès au parc de Bois de Belle-Rivière.

SUR PLACE - Admission générale - ENFANT 0-5 ans
Gratuit

Profitez du programme complet et des activités principales du 21 février 2026 pour un (1) enfant entre l'âge de 0 à 5 ans. Incluant le billet d'accès au parc de Bois de Belle-Rivière.

